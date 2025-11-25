Nga đã tìm ra “yếu huyệt” của Quân đội Ukraine ở tiền tuyến

Nga xác định việc cắt đứt nguồn cung cấp hậu cần cho quân đội Ukraine ở chiến trường, sẽ đẩy nhanh sự sụp đổ hơn là cách họ tấn công; và đây là cách của họ.
Điểm sạt lở lớn trên đèo Mimosa khiến mặt đường tách rời hoàn toàn, giao thông tê liệt không thể tiếp tục di chuyển.
Mẫu xe SUV BMW X3 20d xDrive 2026 dành cho thị trường Nam Phi có thông số kỹ thuật mạnh mẽ hơn với lốp địa hình.
Mazda 6e chạy điện sắp được giới thiệu chính thức tại Motor Expo 2025 ở Thái Lan, mở ra cơ hội cho người dùng Đông Nam Á tiếp cận dòng sedan điện cao cấp này.
Hot girl Huyền 2k4 (Lê Thị Khánh Huyền) lại một lần nữa 'đốt mắt' cộng đồng mạng khi chia sẻ loạt ảnh khoe trọn vóc dáng đáng ngưỡng mộ trong phòng tập Pilates
Hoa hậu Diễm Hương khoe loạt ảnh Thanh Duy bồng con trai. Phía Thanh Duy cảm ơn Diễm Hương trao cho anh món quà thiêng liêng nhất.
Từng là nàng hot girl 'kẹo ngọt' với phong cách đáng yêu, Mẫn Tiên hiện tại ngày càng mặn mà, trưởng thành và cuốn hút.
Loạt ảnh hậu trường “cam thường” chất lượng thấp của Song Hye Kyo vẫn đẹp đến mức khiến dân tình sửng sốt.
Vẫn giữ vững hình tượng gợi cảm và cuốn hút, Xuân Ca xuất hiện với thiết kế váy cắt xẻ táo bạo trong bộ ảnh mới, hút ánh nhìn của người đối diện.
Tiết lộ sự yêu chiều của bạn trai dành cho mình, Võ Ngọc Trân khiến người hâm mộ phải ngưỡng mộ, xuýt xoa.
Cuộc tấn công vào thành phố Hulyaipole, phía đông tỉnh Zaporizhzhia bắt đầu từ phía đông nam và phía bắc; giao tranh vẫn tiếp diễn ở ngoại ô thành phố.
Nền văn minh Mixtec phát triển mạnh ở Oaxaca (Mexico), để lại kho tàng nghệ thuật tinh xảo cùng lịch sử độc đáo kéo dài nhiều thế kỷ.
Galaxy Z Fold7 không chỉ là smartphone gập, mà còn là workstation di động giúp dân văn phòng tối ưu workflow.
Là “chim nguyên thủy” nổi tiếng nhất, Archaeopteryx đánh dấu bước ngoặt trong hiểu biết về sự tiến hóa từ khủng long sang chim hiện đại.
Công ty Sen Vàng của bà Phạm Kim Dung từng quản lý Á hậu Phương Anh, Hoa hậu Đỗ Thị Hà, Hoa hậu Mai Phương.
Hot girl Tăng Mỹ Hàn thường được biết đến với nickname Babyboo – tiếp tục gây “bão” mạng xã hội khi tung loạt ảnh diện váy lụa hở lưng đầy quyến rũ.
Mẫu SUV Suzuki Grand Vitara 2025 ra mắt tại Indonesia vẫn giữ thiết kế nội/ngoại thất và động cơ như phiên bản cũ, chỉ tập trung thay đổi tiện nghi hơn.
Ở tuổi 18, Đặng Thanh Giang - em gái Đặng Văn Lâm sở hữu chiều cao không kém cạnh khi đứng gần anh trai.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Ngọ tính cách phóng khoáng, đa tài nên có thể làm được điều tưởng chừng không thể.
Kiến trúc của ngôi nhà dựa trên ý tưởng những “tấm mái” được kéo căng giữa hai bức tường chính, tạo ra một mặt bằng mở gần như không có cột.
Chuyên trang sắc đẹp quốc tế Missosology dự đoán Idayra Borges Tena - mỹ nhân Tây Ban Nha sẽ giành vương miện Miss International 2025.
Trong đoạn clip được đăng tải trên kênh TikTok cá nhân, Mai Davika gây chú ý bởi vẻ đẹp rạng rỡ, thần thái tươi tắn và vóc dáng quyến rũ khó rời mắt.