Nga đã tìm ra “yếu huyệt” của Quân đội Ukraine ở tiền tuyến

Quân sự

Nga đã tìm ra “yếu huyệt” của Quân đội Ukraine ở tiền tuyến

Nga xác định việc cắt đứt nguồn cung cấp hậu cần cho quân đội Ukraine ở chiến trường, sẽ đẩy nhanh sự sụp đổ hơn là cách họ tấn công; và đây là cách của họ.

Tiến Minh
Gần đây, Quân đội Nga (RFAF) lại tăng cường các cuộc tấn công vào tuyến tiếp vận và đầu máy xe lửa của đối phương? Cụ thể, vào ngày 5/10, Bộ Quốc phòng Nga thông báo: "không quân chiến thuật, UAV tấn công, lực lượng tên lửa và pháo binh... đã phá hủy... toa tàu được sử dụng để vận chuyển vũ khí và đạn dược bằng đường sắt đến các khu vực chiến sự ở Donbass".
Quân đội Ukraine (AFU) cũng ra tuyên bố, cho biết Nga đã phá vỡ kỷ lục của chính mình vào ngày hôm đó: 700 UAV tấn công và 52 tên lửa đã được sử dụng. Các cơ sở công nghiệp, hậu cần và năng lượng của Ukraine bị thiệt hại nặng nhất.
Nhưng điểm khác biệt chính giữa các cuộc không kích này và các cuộc trước đó là việc lựa chọn mục tiêu - cụ thể là cơ sở hạ tầng đường sắt của vùng Poltava và Sumy đã bị phá hủy ở nhiều nơi. Theo ông Kuleba, Bộ trưởng Phát triển Cộng đồng và Lãnh thổ Oleksiy, cho biết các chuyến tàu từ Kharkov đến Lviv và từ Kramatorsk đến Lviv đang bị chậm chuyến do cơ sở hạ tầng đường sắt bị hư hại nghiêm trọng.
Những nỗ lực nhằm ngăn chặn tuyến tiếp vận cho AFU, đã từng được RFAF thực hiện trước đây. Kể từ mùa thu năm 2022, Nga đã tích cực nhắm mục tiêu vào các cơ sở năng lượng của Ukraine, bao gồm cả các trạm biến áp cung cấp cho đường sắt.
Mục tiêu của Nga rất rõ ràng: hầu hết đường sắt Ukraine đều hoạt động bằng điện. Không có điện, đầu máy điện không thể hoạt động. Và Ukraine lại thiếu đầu máy diesel. Tuy nhiên, chính quyền Kiev đã tìm ra giải pháp.
"Các trạm biến áp điện đã được khôi phục nhanh chóng, hoặc thậm chí chỉ cần thay thế bằng thiết bị được cung cấp từ châu Âu. Và các hầm bảo vệ những trạm biến áp này đã được xây dựng bằng bê tông kiên cố, có thể chống lại đòn tấn công của UAV Geran-2 và một số tên lửa", chuyên gia quân sự Nga, Vladimir Prokhvatilov nói với tờ Tầm nhìn (Vzglyad).
Còn Yuriy Knutov, một nhà nghiên cứu lịch sử quân sự của lực lượng phòng không RFAF, cho biết thêm rằng Ukraine đã được các đối tác Đông Âu cung cấp cho họ các đầu máy diesel.
Sau đó, Nga thay đổi chiến thuật và bắt đầu tấn công trực tiếp vào các đầu máy xe lửa. Các kênh Telegram của Ukraine tuyên bố rằng ngay từ mùa hè năm nay, RFAF đã bắt đầu một cuộc tấn công lớn vào hậu cần đường sắt, đặc biệt là ở Dobropillia, một trung tâm hậu cần quan trọng của AFU ở phía bắc thành phố Pokrovsk, phía tây tỉnh Donetsk.
"Ngay cả với UAV Geran-2 thông thường, biết được vị trí của đầu máy xe lửa, vẫn có thể phá hủy chúng, vì hầu hết các cơ sở đường sắt đều được lực lượng phòng không bảo vệ kém”, Vladimir Prokhvatilov giải thích.
Theo chuyên gia này, phần lớn vũ khí từ phương Tây đến Ukraine bằng đường sắt. Sau đó, chúng được chuyển lên xe tải để đưa ra mặt trận. Chiến thuật phân tán tiếp tế này được người Mỹ phát triển. Do đó, đường sắt là một mắt xích quan trọng trong hậu cần của AFU.
Do vậy chỉ cần một nửa số đầu máy xe lửa bị phá hủy, nguồn cung cấp cho các nhóm quân Ukraine, ít nhất là ở các khu vực trọng điểm, sẽ bị đe dọa. Theo các nguồn tin từ Ukraine, hơn hai trăm đầu máy xe lửa đã bị phá hủy kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột Nga-Ukraine.
Chiến thuật của Nga để vô hiệu hóa đường sắt Ukraine, đầu tiên tấn công bằng tên lửa Iskander, sau đó kết liễu chúng bằng UAV tấn công Geran; đây là những thông tin mà chuyên gia Knutov dùng để mô tả phương pháp tấn công của Nga vào các tuyến tiếp vận và cơ sở hạ tầng đường sắt của Ukraine.
Theo chuyên gia này, vào tháng 10, lần đầu tiên trong lịch sử, UAV Geran-3 đã tấn công một đoàn tàu đang di chuyển. UAV Geran-3 đã vô hiệu hóa đầu máy của một đoàn tàu ở khu vực Chernihiv, buộc đoàn tàu phải dừng lại. Các UAV tiếp theo sau đó đã tấn công đoàn tàu, gồm các toa bồn chở nhiên liệu. Toàn bộ hàng hóa đã bốc cháy.
UAV Geran-3 được trang bị camera nhìn đêm và hệ thống ngắm bắn hiện đại. Chúng có khả năng nhận dạng các vật thể chuyển động theo thời gian thực. Các thiết bị này duy trì liên lạc với người điều khiển ở khoảng cách vài trăm km.
"UAV này được trang bị động cơ phản lực, nên có thể bay với tốc độ từ 400 đến 600 km/giờ ở độ cao lên đến 5 km và có thể cơ động trong khi bay", Prokhvatilov giải thích. Geran-3 có thể phát hiện bức xạ phát ra từ các trạm dẫn đường tên lửa và tránh chúng một cách hiệu quả. Đối với các hệ thống phòng không thông thường, Geran-3 là một mục tiêu “rất khó nhằn”.
Còn chuyên gia quân sự Vladislav Shurygin coi việc phá hủy đầu máy xe lửa là một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng. "Việc Ukraine nhanh chóng bổ sung lượng đầu máy diesel đang thiếu hụt là vô cùng khó khăn. Do đó, chúng ta cần thành lập các đội UAV chuyên dụng - những thợ săn đầu máy", chuyên gia này nhận xét.
Tại sao những cuộc tấn công ồ ạt này lại bắt đầu vào thời điểm này? Chuyên gia quân sự, nhà khoa học chính trị và tiến sĩ lịch sử Ivan Konovalov, tin rằng Nga đã bắt đầu áp dụng chiến thuật "trấn áp toàn diện" đối phương. Đồng thời, họ đang tìm cách phá vỡ nguồn cung cấp của AFU cho các khu vực trên mặt trận nơi RFAF đang tích cực tiến công.
Đồng thời, các chuyên gia thống nhất rằng, việc cắt đứt hoàn toàn Pokrovsk, Kupyansk và Seversk bằng cách phá hủy các cây cầu là không nên. Phải để cho đối phương có cơ hội rút lui; vì xét cho cùng, chính trong một cuộc rút lui, như đã xảy ra ở Avdiivka chẳng hạn, đối phương mới chịu tổn thất nghiêm trọng nhất.
Trong khi đó, chuyên gia Vladimir Prokhvatilov tin rằng có hai lý do khác dẫn đến các cuộc tấn công quy mô lớn vào ngành hậu cần đường sắt Ukraine, đó là lý do quân sự và chính trị. “Bằng cách phá hủy những gì còn sót lại của tổ hợp quốc phòng, ngành năng lượng và hậu cần của Ukraine, Nga đang chuyển lợi thế quân sự của mình thành lợi thế chính trị”; chuyên gia này kết luận. (nguồn ảnh Kyiv Independent, Ukrinform, Sputnik).
Tiến Minh
VZ
#Đường sắt Ukraine #Nga tấn công đường sắt Ukraine #quân đội Ukraine #tuyến hậu cần của Ukraine #xung đột Ukraine #lực lượng Nga

