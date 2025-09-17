Hà Nội

Ấn Độ đặt hàng thêm hệ thống S-400 từ Nga

Trái ngược với suy đoán Ấn Độ từ bỏ vũ khí của Nga, nước này đang cân nhắc mua thêm hai hệ thống phòng không S-400, dù hợp đồng trước đó bị trì hoãn thêm 4 năm.

Thiên Đăng
Mặc dù Nga đã không đáp ứng được thời hạn giao hàng hệ thống phòng không S-400 trước đó, nhưng mới đây Ấn Độ vẫn đang cân nhắc đặt hàng mua thêm hai hệ thống phòng không S-400 mới. Ảnh: @Zona Militar.
Hai hệ thống mới này dự kiến ​​sẽ được giao hàng vào năm 2026-2027. Ảnh: @Zona Militar.
Tin tức Quốc phòng Ấn Độ đưa tin, đơn đặt hàng hệ thống phòng không S-400 ban đầu của Ấn Độ cho năm hệ thống phòng không S-400 đã được ký kết vào năm 2018 và dự kiến sẽ cung cấp cho Ấn Độ vào cùng năm. Tuy nhiên, thời gian giao hàng tiếp tục dời đến năm 2023. Ảnh: @Defense News.
Tuy nhiên, cuộc tấn công toàn diện của Nga vào Ukraine đã có những điều chỉnh, cả về gián đoạn chuỗi cung ứng do lệnh trừng phạt và nhu cầu thay thế các tổn thất chiến tranh. Ảnh: @Defense News.
Hơn nữa, dữ liệu mật về khả năng và điểm yếu của hệ thống S-400 đã bị rò rỉ trực tuyến trước đó. Điều này thực tế đã được xác nhận bởi các cuộc tấn công thành công của Ukraine vào các hệ thống phòng không này, và các vấn đề vận hành mà quân đội Ấn Độ gặp phải. Ảnh: @Zona Militar.
Từ cột mốc năm 2023, hợp đồng cũ đã bị trì hoãn thêm bốn năm nữa, nghĩa là tổng thời gian chờ đợi là chín năm. Ảnh: @Defense News.
Mặt khác, Ấn Độ khẳng định S-400 là cần thiết để đáp ứng các nhu cầu an ninh cấp bách, trong khi các hệ thống phòng không nội địa dự kiến ​​sẽ thay thế vào năm 2028-2029. Ảnh: @Defense News.
Tuy nhiên, do đặc thù của ngành công nghiệp quốc phòng Ấn Độ, vốn đã không thể phát triển động cơ chiến đấu trong gần 40 năm qua, nên mốc thời gian đề xuất 2028-2029 ở trên vẫn còn bỏ ngỏ. Ảnh: @Zona Militar.
Cần lưu ý rằng, phần lớn vũ khí quân sự của Ấn Độ đều có nguồn gốc từ Nga, bao gồm xe tăng T-72 và T-90, máy bay chiến đấu Su-30MKI và tên lửa chống hạm. Điều này phần lớn được thúc đẩy bởi các thỏa thuận có lợi, bao gồm các điều khoản về nội địa hóa sản xuất. Ảnh: @Defense News.
Do đó, Nga hiện đang nỗ lực quảng bá thêm nhiều vũ khí của mình, kể cả máy bay Su-57 hiện đại nhất, thông qua chuyển giao công nghệ cho Ấn Độ. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ thỏa thuận này sẽ thành công đến đâu, bởi Ấn Độ đang tự phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm. Ảnh: @ The Defense Post.
Điểm mấu chốt là hợp tác vũ khí giữa Ấn Độ và Nga dự kiến ​​sẽ được tăng cường hơn nữa trong bối cảnh địa chính trị đang biến động. Ảnh: @Zona Militar.
Điều này có thể mang lại thêm nguồn vốn và đơn đặt hàng cho ngành công nghiệp quốc phòng Nga, vốn đang bắt đầu gặp khó khăn do thiếu hụt tài chính. Ảnh: @ The Defense Post.
