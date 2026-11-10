Galaxy Ring lần đầu có tính năng nhận diện nguy cơ ngưng thở khi ngủ

Samsung đã được cơ quan chuyên môn Y tế Hàn Quốc và Mỹ phê duyệt tính năng nhận diện nguy cơ ngưng thở khi ngủ cho thiết bị đeo Galaxy Ring của họ.

Samsung đưa tính năng đánh giá nguy cơ ngưng thở khi ngủ lên Galaxy Ring, biến chiếc nhẫn thông minh thành thiết bị đeo đầu tiên thuộc loại này có chức năng được FDA Mỹ cấp phép. Tuy nhiên, công cụ chỉ hỗ trợ sàng lọc nguy cơ, không thể thay thế chẩn đoán y khoa.

Samsung ngày 3/11 công bố phiên bản nâng cấp của tính năng Sleep Apnea, cho phép Galaxy Ring phân tích dấu hiệu gián đoạn hô hấp trong lúc ngủ. Đây là bước mở rộng đáng chú ý của công nghệ vốn trước đó chủ yếu xuất hiện trên đồng hồ thông minh.

Chức năng Sleep Apnea trên Samsung Galaxy Ring được cơ quan y tế Mỹ (FDA) và Hàn Quốc (MFDS) phê duyệt chính thức.

Tính năng được triển khai thông qua ứng dụng Samsung Health Monitor. Thuật toán phân tích dữ liệu sinh học thu thập trong khi ngủ, bao gồm biến động oxy trong máu và chuyển động cơ thể, nhằm nhận diện những dấu hiệu có thể liên quan đến chứng ngưng thở khi ngủ từ mức độ trung bình đến nặng.

Theo Samsung, phiên bản mới không chỉ đưa ra đánh giá nguy cơ mà còn cung cấp thêm thông tin về mức độ gián đoạn hô hấp được ghi nhận. Người dùng có thể nhận kết quả sau hai đêm theo dõi hợp lệ trong khoảng thời gian 10 ngày. Mỗi đêm cần đáp ứng tối thiểu năm giờ dữ liệu ngủ theo hướng dẫn sử dụng.

Samsung cho biết tính năng nâng cấp đã được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cấp phép vào tháng 7/2026 và được Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc (MFDS) phê duyệt trong tháng 10. Công ty bắt đầu triển khai tại Mỹ và Hàn Quốc, đồng thời cho biết sẽ mở rộng sang những thị trường khác.

Thiết bị đeo có thể hỗ trợ sàng lọc, không thay bác sĩ

Ngưng thở khi ngủ là tình trạng đường hô hấp bị tắc nghẽn hoặc hoạt động hô hấp bị gián đoạn lặp đi lặp lại trong lúc ngủ. Người mắc bệnh có thể ngáy lớn, thức giấc nhiều lần, buồn ngủ ban ngày và tăng nguy cơ gặp các vấn đề tim mạch, chuyển hóa nếu không được phát hiện, điều trị.

Việc đưa tính năng theo dõi lên nhẫn thông minh có lợi thế về sự thoải mái. Người dùng không cần đeo đồng hồ có mặt lớn khi ngủ, trong khi Galaxy Ring được thiết kế để sử dụng liên tục. Tuy nhiên, việc đo đạc bằng thiết bị đeo vẫn có giới hạn về dữ liệu và độ chính xác.

Phiên bản mới của tính năng không chỉ đưa ra đánh giá nguy cơ mà còn cung cấp thêm thông tin về mức độ gián đoạn hô hấp được ghi nhận.

Theo hướng dẫn của Samsung, tính năng này dành cho người từ 18 tuổi trở lên, không dành cho người đã được chẩn đoán mắc chứng ngưng thở khi ngủ. Kết quả dương tính chỉ cho thấy thiết bị phát hiện dấu hiệu đáng chú ý, không xác nhận người dùng mắc bệnh. Ngược lại, kết quả không phát hiện nguy cơ cũng không bảo đảm người dùng hoàn toàn không bị ngưng thở khi ngủ.

Đây là điểm cần nhấn mạnh khi so sánh với phương pháp chẩn đoán tiêu chuẩn. Các cơ sở y tế thường sử dụng phương pháp đo đa ký giấc ngủ hoặc thiết bị kiểm tra giấc ngủ tại nhà được chỉ định phù hợp. Những phương pháp này đánh giá nhiều thông số hô hấp và sinh lý hơn, dưới quy trình chuyên môn.

Lợi thế của nhẫn thông minh và giới hạn tương thích

So với đồng hồ, nhẫn có ưu điểm nhỏ gọn, ít gây vướng víu khi ngủ và không cần màn hình lớn. Tuy nhiên, thiết bị cũng có những giới hạn riêng: không hiển thị trực tiếp thông tin như đồng hồ, phụ thuộc vào điện thoại và ứng dụng đi kèm, đồng thời cần lựa chọn đúng kích cỡ để cảm biến tiếp xúc ổn định với ngón tay.

Đeo một chiếc nhẫn theo dõi sức khỏe khi ngủ thuận tiện và đỡ vướng víu hơn nhiều so với smartwatch.

Samsung hiện yêu cầu sử dụng điện thoại Galaxy tương thích và ứng dụng Samsung Health Monitor. Tính năng mới cũng không đồng nghĩa mọi mẫu Galaxy Watch đều được hỗ trợ ngay lập tức. Hãng nêu Galaxy Watch9 là thiết bị tương thích ban đầu, trong khi hỗ trợ Watch7 và Watch8 sẽ được mở rộng qua cập nhật phần mềm.

Vì vậy, điểm đáng chú ý của Galaxy Ring không nằm ở việc thay thế thiết bị y tế mà ở khả năng đưa công cụ sàng lọc ban đầu vào một thiết bị đeo nhỏ gọn, thuận tiện cho việc theo dõi giấc ngủ. Giá trị thực tế của tính năng sẽ phụ thuộc vào độ chính xác trong các nhóm người dùng khác nhau và khả năng triển khai tại từng quốc gia.