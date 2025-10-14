Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
NASA phát hiện Trái đất ngày càng tối đi

Giải mã

NASA phát hiện Trái đất ngày càng tối đi

Các nhà nghiên cứu NASA phát hiện 2 bán cầu của Trái đất đều đang tối đi. Trong đó, Bắc bán cầu tối đi với tốc độ nhanh hơn.

Tâm Anh (theo Iflscience)
Một nghiên cứu mới dựa trên dữ liệu từ 24 năm khảo sát vệ tinh của NASA đã phát hiện Trái đất đang trở nên tối hơn và có sự khác biệt rõ rệt giữa Bắc bán cầu và Nam bán cầu. Nhóm chuyên gia xem xét dữ liệu thu thập bởi dự án Hệ thống năng lượng bức xạ của mây và Trái đất (CERES) với giai đoạn đầu tiên được triển khai năm 1997. Ảnh: buradaki/shutterstock.com.
Một nghiên cứu mới dựa trên dữ liệu từ 24 năm khảo sát vệ tinh của NASA đã phát hiện Trái đất đang trở nên tối hơn và có sự khác biệt rõ rệt giữa Bắc bán cầu và Nam bán cầu. Nhóm chuyên gia xem xét dữ liệu thu thập bởi dự án Hệ thống năng lượng bức xạ của mây và Trái đất (CERES) với giai đoạn đầu tiên được triển khai năm 1997. Ảnh: buradaki/shutterstock.com.
"Khí hậu được kiểm soát bởi lượng ánh sáng Mặt trời mà Trái đất hấp thụ và lượng năng lượng hồng ngoại phát vào không gian. Những đại lượng này cùng với sự khác biệt của chúng tạo thành ngân sách bức xạ của Trái đất (ERB), NASA giải thích. Ảnh: DrPixel//Getty Images.
"Khí hậu được kiểm soát bởi lượng ánh sáng Mặt trời mà Trái đất hấp thụ và lượng năng lượng hồng ngoại phát vào không gian. Những đại lượng này cùng với sự khác biệt của chúng tạo thành ngân sách bức xạ của Trái đất (ERB), NASA giải thích. Ảnh: DrPixel//Getty Images.
NASA cho biết thêm dự án Hệ thống năng lượng bức xạ của mây và Trái đất (CERES) cung cấp các quan sát ERB và mây từ vệ tinh. Dự án CERES sử dụng kết quả đo lường từ các thiết bị bay trên nhiều vệ tinh cùng dữ liệu từ nguồn khác để tạo ra tập hợp thông tin toàn diện cho nghiên cứu khí hậu, thời tiết và khoa học ứng dụng. Ảnh: Dr. Pixel/Getty Images.
NASA cho biết thêm dự án Hệ thống năng lượng bức xạ của mây và Trái đất (CERES) cung cấp các quan sát ERB và mây từ vệ tinh. Dự án CERES sử dụng kết quả đo lường từ các thiết bị bay trên nhiều vệ tinh cùng dữ liệu từ nguồn khác để tạo ra tập hợp thông tin toàn diện cho nghiên cứu khí hậu, thời tiết và khoa học ứng dụng. Ảnh: Dr. Pixel/Getty Images.
ERB là yếu tố quan trọng thúc đẩy lưu thông đại dương và khí quyển. Vì vậy, việc xác định chính xác nơi Trái đất đang nhận và mất năng lượng là vô cùng quan trọng trong tình hình khủng hoảng khí hậu ngày càng tồi tệ. Khi phân tích sâu dữ liệu, nhóm nghiên cứu phát hiện suất phản chiếu của Trái đất (lượng bức xạ Mặt trời mà nó phản xạ trở lại không gian) đang thay đổi. Ảnh: ladbible.
ERB là yếu tố quan trọng thúc đẩy lưu thông đại dương và khí quyển. Vì vậy, việc xác định chính xác nơi Trái đất đang nhận và mất năng lượng là vô cùng quan trọng trong tình hình khủng hoảng khí hậu ngày càng tồi tệ. Khi phân tích sâu dữ liệu, nhóm nghiên cứu phát hiện suất phản chiếu của Trái đất (lượng bức xạ Mặt trời mà nó phản xạ trở lại không gian) đang thay đổi. Ảnh: ladbible.
"Lưu thông của hệ thống khí quyển - đại dương liên quan chặt chẽ tới sự phân bố năng lượng bức xạ trong hệ thống khí hậu. Sử dụng quan sát từ vệ tinh, các nhà nghiên cứu nhận thấy trong khi cả hai bán cầu đều đang tối đi, Bắc bán cầu tối đi với tốc độ nhanh hơn do hấp thụ nhiều bức xạ Mặt trời hơn Nam bán cầu nhưng phát ra lượng bức xạ sóng dài cao hơn. Một loạt yếu tố khác như mây, tuyết phủ và hơi nước trong khí quyển đều góp", nhóm nghiên cứu giải thích. Ảnh: Canva.
"Lưu thông của hệ thống khí quyển - đại dương liên quan chặt chẽ tới sự phân bố năng lượng bức xạ trong hệ thống khí hậu. Sử dụng quan sát từ vệ tinh, các nhà nghiên cứu nhận thấy trong khi cả hai bán cầu đều đang tối đi, Bắc bán cầu tối đi với tốc độ nhanh hơn do hấp thụ nhiều bức xạ Mặt trời hơn Nam bán cầu nhưng phát ra lượng bức xạ sóng dài cao hơn. Một loạt yếu tố khác như mây, tuyết phủ và hơi nước trong khí quyển đều góp", nhóm nghiên cứu giải thích. Ảnh: Canva.
Theo nhóm nghiên cứu, một loạt yếu tố khác như mây, tuyết phủ và hơi nước trong khí quyển đều góp phần vào hiệu ứng này. Ảnh: NASA.
Theo nhóm nghiên cứu, một loạt yếu tố khác như mây, tuyết phủ và hơi nước trong khí quyển đều góp phần vào hiệu ứng này. Ảnh: NASA.
Những nghiên cứu trước đây chỉ ra có thể bù đắp sự mất cân bằng giữa 2 bán cầu bằng lưu thông của đại dương và khí quyển. Tuy nhiên, nghiên cứu mới công bố trên tạp chí PNAS cho thấy vẫn còn những khác biệt quan trọng mà sự lưu thông của đại dương và khí quyển không thể bù đắp được. Ảnh: warns.
Những nghiên cứu trước đây chỉ ra có thể bù đắp sự mất cân bằng giữa 2 bán cầu bằng lưu thông của đại dương và khí quyển. Tuy nhiên, nghiên cứu mới công bố trên tạp chí PNAS cho thấy vẫn còn những khác biệt quan trọng mà sự lưu thông của đại dương và khí quyển không thể bù đắp được. Ảnh: warns.
Nhóm nghiên cứu cho hay tình trạng tối đi của Bắc bán cầu so với Nam bán cầu là do thay đổi của một số đặc điểm như tương tác bức xạ - aerosol, suất phản chiếu bề mặt, hơi nước vốn không thể bù đắp bằng lượng mây. Điều này chứng tỏ có một giới hạn đối với vai trò của mây trong việc duy trì cân xứng suất phản chiếu giữa 2 bán cầu. Ảnh: Jeremy Horner.
Nhóm nghiên cứu cho hay tình trạng tối đi của Bắc bán cầu so với Nam bán cầu là do thay đổi của một số đặc điểm như tương tác bức xạ - aerosol, suất phản chiếu bề mặt, hơi nước vốn không thể bù đắp bằng lượng mây. Điều này chứng tỏ có một giới hạn đối với vai trò của mây trong việc duy trì cân xứng suất phản chiếu giữa 2 bán cầu. Ảnh: Jeremy Horner.
Ngoài ra, nhóm nghiên cứu còn phát hiện Bắc bán cầu đang ấm lên nhiều hơn so với Nam bán cầu và vùng nhiệt đới của khu vực này trở nên ẩm ướt hơn, cho thấy thay đổi trong lưu thông khí quyển quy mô lớn trên hành tinh. Ảnh: newspaceeconomy.
Ngoài ra, nhóm nghiên cứu còn phát hiện Bắc bán cầu đang ấm lên nhiều hơn so với Nam bán cầu và vùng nhiệt đới của khu vực này trở nên ẩm ướt hơn, cho thấy thay đổi trong lưu thông khí quyển quy mô lớn trên hành tinh. Ảnh: newspaceeconomy.
Các chuyên gia cho hay cần phải nghiên cứu sâu hơn về vấn đề này và Bắc bán cầu có thể tiếp tục ấm lên nhanh hơn Nam bán cầu cũng như vai trò của mây có thể giảm đi trong phân phối lại nhiệt khắp Trái đất. Ảnh: dhapress.
Các chuyên gia cho hay cần phải nghiên cứu sâu hơn về vấn đề này và Bắc bán cầu có thể tiếp tục ấm lên nhanh hơn Nam bán cầu cũng như vai trò của mây có thể giảm đi trong phân phối lại nhiệt khắp Trái đất. Ảnh: dhapress.
Mời độc giả xem video: Bản đồ vũ trụ với hơn 900.000 ngôi sao, thiên hà và hố đen. Nguồn: THĐT1.
Tâm Anh (theo Iflscience)
#Trái đất #hai bán cầu của Trái đất #hành tinh

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT