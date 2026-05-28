Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
[GALLERY] Mất điện mùa nóng vẫn “sống khỏe” nhờ loạt pin này

Số hóa - Xe

[GALLERY] Mất điện mùa nóng vẫn “sống khỏe” nhờ loạt pin này

Những mẫu pin dự phòng và trạm sạc di động dung lượng lớn đang trở thành “cứu tinh” mùa hè, giúp người dùng cầm cự nhiều giờ khi cắt điện luân phiên.

Thiên Trang (TH)
Tình trạng nắng nóng kéo dài cùng nguy cơ cắt điện luân phiên tại nhiều nơi đang khiến nhu cầu tìm mua pin dự phòng dung lượng lớn và trạm sạc di động tăng mạnh trong mùa hè năm nay.
Tình trạng nắng nóng kéo dài cùng nguy cơ cắt điện luân phiên tại nhiều nơi đang khiến nhu cầu tìm mua pin dự phòng dung lượng lớn và trạm sạc di động tăng mạnh trong mùa hè năm nay.
Trong nhóm pin sạc cao cấp, Anker Laptop Power Bank 25.000mAh gây chú ý nhờ thiết kế gọn nhẹ nhưng vẫn đủ công suất để sạc laptop qua USB-C, phù hợp cho người làm việc từ xa hoặc cần duy trì họp online khi mất điện vài tiếng.
Trong nhóm pin sạc cao cấp, Anker Laptop Power Bank 25.000mAh gây chú ý nhờ thiết kế gọn nhẹ nhưng vẫn đủ công suất để sạc laptop qua USB-C, phù hợp cho người làm việc từ xa hoặc cần duy trì họp online khi mất điện vài tiếng.
Nếu ưu tiên dung lượng lớn với mức giá thực dụng hơn, Goojodoq 50.000mAh là lựa chọn đáng cân nhắc khi hỗ trợ nhiều cổng sạc, tích hợp đèn pin và có thể cấp nguồn cùng lúc cho điện thoại, tablet hoặc nhiều thiết bị di động nhỏ trong gia đình.
Nếu ưu tiên dung lượng lớn với mức giá thực dụng hơn, Goojodoq 50.000mAh là lựa chọn đáng cân nhắc khi hỗ trợ nhiều cổng sạc, tích hợp đèn pin và có thể cấp nguồn cùng lúc cho điện thoại, tablet hoặc nhiều thiết bị di động nhỏ trong gia đình.
Trong khi đó, Romoss PMT60 60.000mAh được xem như giải pháp nằm giữa pin dự phòng truyền thống và trạm sạc mini khi hỗ trợ công suất tới 100W cùng pin LiFePO4 bền bỉ, phù hợp cho người cần duy trì laptop, đèn USB hoặc thiết bị điện công suất thấp trong thời gian dài.
Trong khi đó, Romoss PMT60 60.000mAh được xem như giải pháp nằm giữa pin dự phòng truyền thống và trạm sạc mini khi hỗ trợ công suất tới 100W cùng pin LiFePO4 bền bỉ, phù hợp cho người cần duy trì laptop, đèn USB hoặc thiết bị điện công suất thấp trong thời gian dài.
Với những ai thường xuyên đi công tác, dã ngoại hoặc muốn “cầm cự” lâu hơn khi mất điện kéo dài, Hubbfast PD100 dung lượng 80.000mAh nổi bật nhờ khả năng sạc nhiều lần cho smartphone, hỗ trợ sạc nhanh và tích hợp đèn LED chiếu sáng dùng nhiều ngày liên tục.
Với những ai thường xuyên đi công tác, dã ngoại hoặc muốn “cầm cự” lâu hơn khi mất điện kéo dài, Hubbfast PD100 dung lượng 80.000mAh nổi bật nhờ khả năng sạc nhiều lần cho smartphone, hỗ trợ sạc nhanh và tích hợp đèn LED chiếu sáng dùng nhiều ngày liên tục.
Ở nhóm cao cấp hơn, Yoobao EN200W đang được nhiều người làm việc tại nhà quan tâm nhờ tích hợp cổng AC 220V, cho phép duy trì router Wi-Fi, quạt mini, đèn LED hoặc laptop mà không cần phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn điện lưới.
Ở nhóm cao cấp hơn, Yoobao EN200W đang được nhiều người làm việc tại nhà quan tâm nhờ tích hợp cổng AC 220V, cho phép duy trì router Wi-Fi, quạt mini, đèn LED hoặc laptop mà không cần phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn điện lưới.
Nếu cần giải pháp mạnh hơn cho gia đình hoặc các chuyến camping dài ngày, dòng Power Pro công suất từ 400W tới 1100W được xem là lựa chọn đáng chú ý khi có thể cấp điện cho quạt điện nhỏ, máy chiếu mini, loa hoặc nhiều thiết bị gia dụng công suất vừa.
Nếu cần giải pháp mạnh hơn cho gia đình hoặc các chuyến camping dài ngày, dòng Power Pro công suất từ 400W tới 1100W được xem là lựa chọn đáng chú ý khi có thể cấp điện cho quạt điện nhỏ, máy chiếu mini, loa hoặc nhiều thiết bị gia dụng công suất vừa.
Giới công nghệ cho rằng trong bối cảnh thời tiết cực đoan và nguy cơ mất điện tăng cao vào mùa hè, các mẫu pin dự phòng dung lượng lớn hay trạm sạc di động đang dần trở thành thiết bị thiết yếu giúp duy trì liên lạc, công việc và sinh hoạt cơ bản trong gia đình hiện đại.
Giới công nghệ cho rằng trong bối cảnh thời tiết cực đoan và nguy cơ mất điện tăng cao vào mùa hè, các mẫu pin dự phòng dung lượng lớn hay trạm sạc di động đang dần trở thành thiết bị thiết yếu giúp duy trì liên lạc, công việc và sinh hoạt cơ bản trong gia đình hiện đại.
Mời quý độc giả xem thêm video: Trời nồm khó chịu, 4 máy hút ẩm công suất lớn dưới 8 triệu đáng cân nhắc cho gia đình
Thiên Trang (TH)
#pin dự phòng #trạm sạc di động #dung lượng lớn #sạc laptop #mất điện #thiết bị di động

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast Infographic eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT