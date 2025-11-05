‘Nàng thơ du học' diện áo dài Việt khoe sắc bên núi tuyết ở New Zealand

Loạt ảnh diện áo dài Việt check-in giữa khung cảnh trời Tây của 'nàng thơ' Meichan tạo nên nét đối lập thú vị, thu hút rất nhiều sự chú ý trên mạng xã hội.
Jessica Lane 'thăng hạng' nhan sắc sau khi đăng quang Miss Earth 2024. Tối ngày 5/11, mỹ nhân Australia sẽ trao vương miện cho người kế nhiệm.
Ngôi nhà của của gia đình ca sĩ Khánh Phương tọa lạc tại phường Sài Gòn (TP HCM), rộng 400m2, gồm 6 tầng, vừa ở vừa kết hợp kinh doanh.
Trong không khí sôi sục của Chung kết thế giới Liên Minh Huyền Thoại 2025 tại Trung Quốc, nhan sắc và phong thái nữ MC Candice đã trở thành tâm điểm.
Mới đây, Toyota đã giới thiệu mẫu bán tải concept chạy bằng pin nhiên liệu hydro mới mang tên Tacoma H2 Overlander hoàn toàn mới.
Các đội tấn công bằng xe mô tô của Nga tấn công vào Pokrovsk đã gây lo sợ cho quân phòng thủ Ukraine tại thành phố này.
Đỗ Hà và Viết Vương ghi lại những khoảnh khắc tình tứ ở Thụy Sĩ. Hương Giang được khen diện mạo chỉn chu trong những ngày thi đầu tiên ở Miss Universe.
Kho lúa Măng Đen điểm check-in mới giữa đại ngàn Kon Tum, nơi du khách trải nghiệm văn hóa Xơ Đăng và khung cảnh yên bình, mộc mạc.
Tiết Lập Đông 2025 đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ của vận khí. Ba con giáp này bước vào chu kỳ vàng: quý nhân nâng đỡ, tiền bạc đổ về như nước.
Báo cáo tài chính từ Microsoft vô tình hé lộ bức tranh tài chính thật của OpenAI: khoản lỗ quý lên tới 12 tỷ USD, đẩy Sam Altman vào tâm bão áp lực.
Trận Naissus là một trong những chiến thắng quyết định của Đế quốc La Mã, góp phần chặn đứng làn sóng xâm lược từ người Goth vào thế kỷ 3.
Ít ai biết đằng sau cuộc thanh lọc tri thức dưới thời Tần Thủy Hoàng là những toan tính quyền lực, làm thay đổi diện mạo văn hóa Trung Hoa suốt nhiều thế kỷ.
Vào đầu tháng 10, Thảo Cầm Viên ghi nhận một cá thể chim hồng hạc con đầu tiên chào đời sau gần 20 năm mang từ nước ngoài về nuôi dưỡng.
Các chuyên gia bảo mật cảnh báo 12 ứng dụng Android chứa mã độc VajraSpy có thể ghi âm lén và đánh cắp dữ liệu người dùng mà không hề hay biết.
Razer hợp tác cùng Valve đưa skin Dragon Lore huyền thoại từ Counter-Strike 2 ra đời thực qua bộ gear gaming cực chất, giá từ 1,1 đến 13 triệu đồng.
Tại sự kiện “Khai phá dấu ấn độc bản” diễn ra tại Thiso Mall Sala, Công ty Honda Việt Nam (HVN) chính thức giới thiệu SH160i/125i bản 2026 với nhiều điểm mới.
Ugreen Dots đang thay thế Baseus WM01 với chất âm cải thiện, pin lâu, app điều khiển và khả năng kết nối hai thiết bị cùng lúc.
Mitsubishi Motors Thái Lan đã chính thức công bố giá bán của mẫu xe SUV Mitsubishi Xforce HEV 2026 mới với ba phiên bản: Ignite, Ultimate và Ultimate X.
Trước chung kết Miss Earth 2025, nhiều ứng cử viên tiềm năng cho ngôi vị cao nhất đã lộ diện.
Quân đội Nga ở Pokrovsk sử dụng chiến thuật mới và đã tiến đến phố Soborna, nơi chia Mirnohrad thành phần phía đông và phía tây.
Một nghiên cứu sinh tại UNSW cáo buộc giảng viên dùng ChatGPT chấm bài luận, cộng đồng sinh viên Australia dậy sóng vì lo ngại “mất giá” bằng cấp.