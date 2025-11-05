Hà Nội

‘Nàng thơ du học' diện áo dài Việt khoe sắc bên núi tuyết ở New Zealand

Loạt ảnh diện áo dài Việt check-in giữa khung cảnh trời Tây của 'nàng thơ' Meichan tạo nên nét đối lập thú vị, thu hút rất nhiều sự chú ý trên mạng xã hội.

Meichan, cô nàng du học sinh nổi tiếng với vẻ ngoài ngọt ngào và thành tích học tập ấn tượng, mới đây đã khiến cộng đồng mạng trầm trồ khi chia sẻ loạt ảnh check-in tại New Zealand. (Ảnh: IGNV)
Đặc biệt, loạt ảnh cô nàng diện trang phục áo dài truyền thống với khăn choàng lụa giữa khung cảnh núi tuyết hùng vĩ đã tạo nên một sự kết hợp độc đáo, đẹp mắt. (Ảnh: IGNV)
Diện chiếc áo dài màu xanh thiên thanh, những khoảnh khắc cô nàng check-in bên núi tuyết mang đậm tinh thần và nét duyên dáng Á Đông giữa trời Tây. (Ảnh: IGNV)
Trong những bức ảnh được chia sẻ, Meichan xuất hiện với nụ cười rạng rỡ, toát lên vẻ đẹp dịu dàng, trong trẻo. (Ảnh: IGNV)
Điểm nhấn chính là khung cảnh núi non phủ đầy tuyết trắng ở phía xa xa, cùng khoảng thung lũng với thảm cỏ chuyển màu đầy nghệ thuật. (Ảnh: IGNV)
Sự đối lập giữa vẻ mong manh của "nàng thơ" và sự hùng vĩ, lạnh giá của thiên nhiên tạo nên những bức ảnh vô cùng ấn tượng. (Ảnh: IGNV)
Bên cạnh những shoot hình thơ mộng, Meichan cũng chia sẻ nhiều khoảnh khắc thường nhật khi khám phá New Zealand, cho thấy cô nàng luôn giữ tinh thần năng động và hòa mình vào thiên nhiên. (Ảnh: IGNV)
Trong các bức ảnh khác, cô nàng diện áo khoác ngoài màu xanh da trời, đội mũ len và mang ba lô, sẵn sàng cho những chuyến đi bộ đường dài (trekking) giữa thung lũng và núi tuyết. (Ảnh: IGNV)
Sự kết hợp giữa nét đẹp dịu dàng của người con gái Việt Nam, phong cách thời trang tinh tế cùng với khung cảnh thiên nhiên tuyệt mỹ của New Zealand đã giúp Meichan tạo ra một album ảnh du lịch đẹp mê hồn. (Ảnh: IGNV)
Loạt ảnh của cô nàng thu hút hàng chục nghìn lượt yêu thích cùng bình luận xuýt xoa đến từ người theo dõi. (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
#Meichan #áo dài Việt Nam #du học New Zealand #ảnh du lịch #núi tuyết #thời trang truyền thống

