Đời sống

Nàng công sở tuổi 40 mặc gì mùa thu để thời thượng, duyên dáng?

Ở tuổi 40, phong cách công sở không chỉ là diện mạo mà còn thể hiện sự trưởng thành và tự tin.

Trương Hiền

Giữa tiết trời mùa thu dịu dàng, việc chọn trang phục công sở không chỉ để giữ ấm, mà còn là cách để thể hiện bản lĩnh, sự từng trải và phong cách riêng không thể trộn lẫn. Vậy, nàng công sở tuổi 40 nên mặc gì để vừa chuyên nghiệp, thời thượng mà vẫn thoải mái và duyên dáng?

74e1483e4ec156ac88b33d35b9e11182.jpg
Ảnh minh họa/ Nguồn internet

Sự tối giản là đỉnh cao của tinh tế

Ở tuổi 40, bạn không cần cầu kỳ để nổi bật. Một chiếc áo sơ mi trắng phom rộng, quần âu lưng cao, hoặc váy suông tối màu đã đủ tạo nên ấn tượng. Tối giản không đồng nghĩa với nhàm chán, mà là lựa chọn có chủ đích chỉ giữ lại những gì cần thiết, tinh tế nhất.

Gợi ý phối đồ:

Áo sơ mi lụa màu trắng sữa + quần tây xám than + giày cao gót mũi nhọn

Váy midi cổ chữ V + blazer kẻ + túi xách tay da thật

Màu sắc trầm ấm, quyền lực không ồn ào

Thu là mùa của những gam màu sâu lắng như nâu hạt dẻ, be ngả vàng, xanh olive, đỏ rượu vang… Những màu sắc này không chỉ hợp mùa, mà còn mang đến cảm giác ấm áp, sang trọng và cực kỳ phù hợp với nét đẹp trưởng thành.

Nguyên tắc chọn màu: Ưu tiên tông trung tính hoặc đơn sắc. Kết hợp tối đa 2–3 màu trong một outfit để giữ sự cân bằng.

Chất liệu biết nói, không cần khoe, vẫn khiến người ta ngước nhìn

Tuổi 40 là lúc bạn xứng đáng được khoác lên mình những chất liệu có giá trị: Len dệt mịn, lụa cao cấp, cashmere, da mềm, tweed cổ điển...Chúng không chỉ đẹp mà còn khiến bạn cảm thấy sang ngay từ trong cảm xúc. Một chiếc trench coat màu be từ chất vải cotton pha cashmere có thể đồng hành với bạn suốt cả mùa thu – dễ mặc, đẹp bền và không bao giờ lỗi mốt.

Váy suông, chân váy midi… mềm mại nhưng đầy quyền lực

Bạn không cần váy ôm sát để trở nên quyến rũ. Một chiếc váy suông dáng chữ A, hay chân váy midi xếp ly kết hợp cùng boots thấp cổ đã tạo nên nét nữ tính đầy bản lĩnh.

Chìa khóa thành công: Phom dáng cần đứng, tôn chiều cao, giấu nhẹm những khuyết điểm mà vẫn giữ được vẻ uyển chuyển.

Phụ kiện nhấn nhẹ là đủ

Không cần đeo quá nhiều. Tuổi 40, phụ kiện chỉ cần một điểm nhấn đúng: Một chiếc đồng hồ mặt tròn dây da; Một đôi bông tai nhỏ bằng vàng trắng hoặc ngọc trai; Một chiếc túi xách da thật tông trầm, dáng tối giản…Đó là những chi tiết khiến người khác im lặng mà ngắm nhìn.

Quan trọng nhất là khí chất

Phong cách không nằm ở món đồ bạn mặc, mà nằm ở cách bạn đứng – đi – nói – cười khi khoác lên người bộ đồ ấy.

Một chiếc áo blazer cũng có thể rất bình thường khi mặc sai, nhưng khi bạn chọn đúng màu da, đúng phom dáng, đúng năng lượng nó lập tức biến thành vũ khí.

Tuổi 40 không phải thời điểm giữ gìn thanh xuân, mà là lúc bạn tỏa sáng bằng thần thái trưởng thành điều mà thời gian không thể lấy đi. Hãy để mùa thu năm nay là mùa thu của sự đổi mới trong cách bạn nhìn nhận chính mình, bắt đầu từ tủ quần áo. Bạn không cần quá nhiều món đồ, bạn chỉ cần chọn đúng.

