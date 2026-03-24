Nam Khánh Vĩnh: Bất ngờ giá trúng gói thầu cầu ngầm hơn 6,7 tỷ đồng

Ngày 25/02/2026, UBND xã Nam Khánh Vĩnh (tỉnh Khánh Hòa) đã chính thức ban hành Quyết định số 334/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Cầu tràn Ngầm 5 thôn Tà Mơ.

Dự án này mang ý nghĩa thiết yếu, sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu nhằm khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra năm 2025. Trước đó, theo Quyết định 980/QĐ-UBND ngày 12/12/2025, chi phí dự toán xây dựng công trình được phê duyệt ở mức 6.763.446.000 đồng.

Trải qua quá trình đấu thầu rộng rãi qua mạng một giai đoạn một túi hồ sơ, danh tính nhà thầu giành chiến thắng đã lộ diện là Công ty TNHH Kiến Phúc. Điều gây chú ý lớn nhất chính là giá trúng thầu của doanh nghiệp này chỉ ở mức 5.261.904.000 đồng. Như vậy, chỉ thông qua đấu thầu công khai, ngân sách nhà nước đã tiết kiệm được 1.501.542.000 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm đạt ngưỡng 22,2%. Đây là một trong những tỷ lệ giảm giá hiếm có đối với các dự án xây dựng hạ tầng giao thông quy mô nhỏ và vừa tại địa phương.

Cạnh tranh sòng phẳng, minh bạch

Hồ sơ mời thầu mã IB2600044115 chính thức đóng thầu vào lúc 09h00 ngày 08/02/2026. Biên bản mở thầu ghi nhận sự cạnh tranh quyết liệt của 3 tổ chức doanh nghiệp.

Theo Báo cáo đánh giá HSDT số 66/BCĐG-HSDT do Công ty TNHH XD - TVXD Tân Lộc Phát lập ngày 11/02/2026, các đối thủ của Công ty TNHH Kiến Phúc bao gồm Công ty Cổ phần Thành Tựu Phát triển nông thôn và Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng 778. Căn cứ vào các tiêu chí kỹ thuật, tài chính và giá dự thầu, tổ chuyên gia đã xếp hạng Công ty Cổ phần Thành Tựu Phát triển nông thôn ở vị trí thứ hai, Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng 778 xếp vị trí thứ ba do không có lợi thế bằng đơn vị dẫn đầu.

Bằng việc đưa ra mức giá dự thầu cạnh tranh và đáp ứng toàn bộ các yêu cầu khắt khe về năng lực, Công ty TNHH Kiến Phúc đã được chủ đầu tư là UBND xã Nam Khánh Vĩnh phê duyệt trúng thầu. Thời gian thực hiện hợp đồng là 150 ngày theo đơn giá trọn gói.

Được biết, Công ty TNHH Kiến Phúc (có địa chỉ tại thôn Đông Dinh, xã Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa) là đơn vị thi công quen thuộc, từng tham gia và trúng thầu nhiều dự án tại các xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Xã Nam Khánh Vĩnh là xã miền núi nằm ở phía Tây tỉnh Khánh Hòa.

Bài toán chất lượng sau những phiên giảm giá sâu

Nhìn nhận về con số tiết kiệm hơn 22% tại dự án cầu tràn Ngầm 5, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) đánh giá: "Việc thu hút 3 nhà thầu tham gia cùng tỷ lệ giảm giá lên tới hơn 1,5 tỷ đồng đã phản ánh sinh động hiệu quả của việc đấu thầu qua mạng. Hoạt động này hoàn toàn đúng với định hướng nâng cao tính Cạnh tranh, Công bằng, Minh bạch và Hiệu quả kinh tế của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Luật sửa đổi số 90/2025/QH15. Qua đó, nhà nước có thêm nguồn lực dôi dư để tái đầu tư cho các dự án an sinh khác".

Tuy nhiên, theo chuyên gia đấu thầu Lê Hân, một gói thầu giảm giá quá sâu cũng đi kèm những thách thức không nhỏ trong khâu giám sát. "Cầu ngầm là công trình mang tính đặc thù, trực tiếp chống chịu với sức tàn phá của mưa lũ. Khi nhà thầu chấp nhận giảm giá hơn 1,5 tỷ đồng so với thiết kế dự toán, chủ đầu tư là UBND xã Nam Khánh Vĩnh và đơn vị giám sát phải phát huy tối đa vai trò, trách nhiệm giải trình. Mọi quy trình nghiệm thu vật tư, kỹ thuật thi công mố trụ, bê tông phải được kiểm soát gắt gao theo đúng hồ sơ thiết kế và các quy định tại Nghị định 214/2025/NĐ-CP, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng bớt xén khối lượng làm ảnh hưởng tới tuổi thọ công trình", vị chuyên gia nhấn mạnh.

Dự án khắc phục hậu quả mưa lũ mang kỳ vọng lớn của người dân xã Nam Khánh Vĩnh. Việc giám sát quá trình thi công 150 ngày tới đây của Công ty TNHH Kiến Phúc sẽ là thước đo thực tế nhất cho tính hiệu quả trọn vẹn của gói thầu này.