Năm hành vi 'bóc phốt' người EQ thấp khi ngồi cạnh người khác

Không cần nói nhiều, chỉ qua cách ngồi cạnh người khác, 5 thói quen này đã “tố cáo” rõ EQ thấp và sự thiếu tinh tế trong giao tiếp.

Theo Đông / Đời sống & Pháp luật

Trong các mối quan hệ xã hội, khả năng đọc tình huống, kiểm soát cảm xúc và ứng xử khéo léo đóng vai trò quan trọng. Đây chính là yếu tố tạo nên EQ - trí tuệ cảm xúc, quyết định cách chúng ta giao tiếp và tạo thiện cảm. Ngược lại, người có EQ thấp thường để lộ những thói quen gây khó chịu, đặc biệt là khi ngồi cạnh người khác. Theo nhiều nghiên cứu và quan sát xã hội, có 5 hành vi điển hình dễ nhận biết.

1. Liên tục kiểm tra điện thoại hoặc xem đồng hồ

Người EQ thấp thường khó tập trung vào cuộc trò chuyện và thể hiện sự thiếu tôn trọng với người bên cạnh. Việc liên tục nhấn nút điện thoại, lướt mạng hay liếc đồng hồ không chỉ gây phân tâm mà còn tạo cảm giác người đối diện không quan trọng. Thói quen này khiến cuộc gặp gỡ trở nên căng cứng và thiếu kết nối.

2. Nói quá nhiều hoặc chen ngang

Họ có xu hướng chiếm sóng trong cuộc trò chuyện, thường xuyên ngắt lời hoặc nói lấn át người khác. Đây là dấu hiệu của sự thiếu kiên nhẫn và thiếu khả năng lắng nghe – hai yếu tố quan trọng để xây dựng mối quan hệ. Người EQ cao biết cách cân bằng trao đổi, còn người EQ thấp lại dễ khiến người đối diện cảm thấy bị bỏ qua hoặc không được tôn trọng.

3. Thường xuyên phàn nàn hoặc than phiền

Ngồi cạnh người khác mà chỉ chăm chăm kể lể, phàn nàn về cuộc sống, công việc hay người khác chính là thói quen phổ biến của người EQ thấp. Họ dễ bị cuốn vào cảm xúc tiêu cực và ít quan tâm đến cảm giác của người xung quanh. Điều này không chỉ khiến bầu không khí trở nên nặng nề mà còn dễ làm người khác tránh tiếp xúc lâu dài.

Trong các mối quan hệ xã hội, khả năng đọc tình huống, kiểm soát cảm xúc và ứng xử khéo léo đóng vai trò quan trọng. (Ảnh minh họa)
Trong các mối quan hệ xã hội, khả năng đọc tình huống, kiểm soát cảm xúc và ứng xử khéo léo đóng vai trò quan trọng. (Ảnh minh họa)

4. Thiếu quan sát và chú ý đến ngôn ngữ cơ thể

Người EQ thấp thường không nhận ra tín hiệu phi ngôn từ của người khác. Ví dụ, khi đối phương có dấu hiệu muốn kết thúc cuộc trò chuyện hoặc tỏ vẻ khó chịu, họ vẫn tiếp tục hành vi của mình. Thiếu nhạy cảm với cảm xúc và tín hiệu của người khác là lý do chính khiến họ dễ “vướng vào rào cản xã hội” và tạo ấn tượng tiêu cực.

5. Tỏ ra quá tự tin hoặc kiêu ngạo

Một số người EQ thấp thường thể hiện thái độ “tôi đúng, bạn sai” hoặc khoe mẽ về bản thân ngay khi ngồi cạnh người khác. Sự tự tin thái quá này khiến người đối diện cảm thấy áp lực, khó chịu và khó hình thành mối quan hệ bền vững. Trái lại, EQ cao là biết cách cân bằng sự tự tin với khiêm tốn, tạo ra cảm giác thoải mái cho tất cả mọi người.

Nhận biết những hành vi này là bước đầu để tự cải thiện EQ. Khi dần kiểm soát cảm xúc, lắng nghe nhiều hơn, tôn trọng không gian và cảm giác của người khác, mỗi cuộc trò chuyện sẽ trở nên hiệu quả, thoải mái và xây dựng được mối quan hệ tốt hơn. Ngược lại, để thói quen tiêu cực kéo dài, người EQ thấp dễ bị cô lập, mất thiện cảm và bỏ lỡ nhiều cơ hội quan trọng trong cả công việc lẫn đời sống xã hội.

