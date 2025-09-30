Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống đạo

Người EQ cao thường có 11 điều đặc biệt này trong nhà

: EQ cao không chỉ thể hiện qua lời nói hay hành xử, mà còn hiện diện ngay trong không gian sống. Bạn có đủ 11 dấu hiệu đặc biệt này không?

Theo Doisongphapluat

Trí tuệ cảm xúc (EQ) thường gắn với những đặc điểm cốt lõi như: khả năng biểu đạt và kiểm soát cảm xúc, sự đồng cảm và ý thức tự nhận thức.

Dù mỗi người thể hiện khác nhau, nhưng có một điểm chung là những ai có khả năng tự nhận thức và điều tiết cảm xúc tốt thường sở hữu một số vật dụng đặc trưng trong nhà. Những món đồ này, tưởng chừng nhỏ bé, lại phần nào phản ánh EQ bên trong họ.

Người có EQ cao thường có 11 điều này trong nhà:

1. Không gian để vận động

Một nghiên cứu năm 2010 cho thấy, những người tập luyện để điều chỉnh tâm trạng và đối phó với cảm xúc khó chịu thường đạt điểm trí tuệ cảm xúc cao hơn.

Vì bạn không thể đoán trước khi nào mình sẽ rơi vào trạng thái căng thẳng, nên việc có một không gian vận động ngay tại nhà là điều cần thiết. Nó có thể là tấm thảm yoga trong phòng ngủ, vài quả tạ nhỏ hay góc tập luyện. Đây chính là “chỗ dựa tinh thần” giúp họ giải tỏa, thư giãn và cân bằng cảm xúc mà không cần đến phòng gym hay lớp học.

2. Sách

Những người có trí tuệ cảm xúc cao thường có rất nhiều sách trong tầm tay. Scientific American từng chỉ ra: đọc sách, đặc biệt là tiểu thuyết, có thể nuôi dưỡng sự đồng cảm - yếu tố then chốt của trí tuệ cảm xúc.

Dù nghiên cứu tập trung nhiều vào trẻ em và thanh thiếu niên, nhưng lợi ích này kéo dài cả khi trưởng thành. Đọc sách giúp con người giảm căng thẳng, mở rộng góc nhìn, luyện tập sự thấu hiểu và tự soi chiếu lại giá trị bản thân mà không quá nặng nề.

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

3. Góc “an toàn” của riêng mình

Có thể là chiếc ghế bành êm ái ở phòng khách hay góc nhỏ yên tĩnh trong nhà, người có EQ cao luôn tạo ra một không gian riêng để nạp lại năng lượng.

Đó là nơi họ đọc sách, viết lách, chơi nhạc hay đơn giản chỉ để ngồi một mình. Mọi sự tự nhận thức và khả năng kiểm soát cảm xúc thường bắt đầu từ những khoảnh khắc lặng lẽ như vậy.

4. Dụng cụ nghệ thuật

Theo Journal of Intelligence, những người có EQ cao thường sáng tạo hơn.

Sự sáng tạo này có thể thể hiện ở công việc, trong cách giải quyết vấn đề, hoặc trực tiếp qua hội họa, vẽ, đan móc. Do đó, trong nhà họ thường có những vật dụng gợi mở sự sáng tạo, từ cọ vẽ, giấy màu đến sợi len.

5. Giấy nhớ

Nghe có vẻ nhỏ nhặt, nhưng giấy nhớ lại là vật quen thuộc trong nhà của những người tự nhận thức tốt. Họ dùng nó để ghi nhắc nhở hoặc viết những câu khẳng định tích cực rồi dán khắp nơi.

Những lời nhắc này không chỉ giúp họ duy trì lịch trình mà còn củng cố giá trị bản thân, giảm lo âu và giữ vững tinh thần.

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

6. Nhật ký

Theo nhà tâm lý lâm sàng Jacquelyn Johnson, viết nhật ký là một cách hữu hiệu để đối diện và xử lý cảm xúc phức tạp.

Từ việc vượt qua sang chấn, xoa dịu lo âu, đến đơn giản là sắp xếp công việc trong ngày, viết ra giấy giúp con người hiểu rõ bản thân hơn.

Vì thế, trong nhà của những người EQ cao, bạn sẽ luôn tìm thấy một cuốn sổ nhật ký, đặt trên bàn học, tủ đầu giường hoặc mang theo bên mình.

7. Nội thất thoải mái

Không gian sống của người có EQ cao thường được bố trí để nuôi dưỡng sự kết nối. Những chiếc ghế sofa êm ái hay ghế bành hướng vào nhau trong phòng khách tạo điều kiện cho những cuộc trò chuyện sâu sắc.

Trái lại, người EQ thấp thường chú trọng đồ nội thất sang chảnh, hợp mốt để tìm kiếm sự công nhận từ bên ngoài.

8. Cây xanh và hoa tươi

Nghiên cứu của Đại học Rutgers cho thấy cây xanh, hoa tươi giúp con người cảm thấy tích cực, thư giãn và tràn đầy hứng khởi hơn mỗi ngày. Không chỉ làm đẹp không gian, việc chăm sóc cây còn là cách tự chăm sóc bản thân.

Những người thường xuyên nuôi dưỡng cây trong nhà thường có sức khỏe tinh thần tốt hơn, bởi cây mang đến sức sống, màu sắc và năng lượng bình yên, điều mà người có EQ cao luôn ưu tiên cho không gian sống.

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

9. Ảnh kỷ niệm

Người có EQ cao thường giữ lại những bức ảnh và đồ vật gắn liền với ký ức trong nhà. Chúng gợi nhắc họ về lòng biết ơn trong sinh hoạt thường ngày.

Ngay cả khi trở về sau một ngày hỗn loạn và căng thẳng, những ký ức nhỏ bé này vẫn nhắc họ về “bức tranh toàn cảnh” lớn hơn, tạo cơ hội để dừng lại, biết trân trọng điều giản dị và thể hiện lòng biết ơn với những người thân yêu.

10. Nhạc cụ

Một nghiên cứu năm 2024 về liệu pháp âm nhạc cho thấy: việc nghe và chơi nhạc có tác dụng mạnh mẽ trong việc điều chỉnh cảm xúc, giảm căng thẳng và thúc đẩy tương tác xã hội.

Dù nhiều người nghe nhạc hoặc chơi nhạc cụ, điểm khác biệt là người có EQ cao chủ động đưa âm nhạc vào đời sống thường nhật.

Trong nhà họ có thể là một cây đàn guitar đặt ở góc phòng ngủ, một chiếc loa nhỏ trong bếp hay chiếc radio phát nhạc sau một ngày dài làm việc. Dù ở dạng nào, âm nhạc gần như luôn hiện diện trong không gian sống của họ.

11. Tranh treo tường

Theo nhà tâm lý xã hội Alexander Danvers, không chỉ việc sáng tạo nghệ thuật mới giúp người có EQ cao thư giãn, xử lý và giải tỏa cảm xúc. Việc ngắm nhìn nghệ thuật và trang trí không gian sống bằng những tác phẩm mang giá trị tinh thần cũng quan trọng không kém cho sức khỏe tâm lý và thể chất.

Những người có EQ cao thường tìm thấy sự an ủi trong các tác phẩm nghệ thuật gắn liền với kỷ niệm và bản sắc cá nhân. Với họ, một không gian phản chiếu niềm đam mê, thói quen và giá trị tinh thần sẽ mang lại cảm giác thoải mái, chữa lành.

Mini

Theo Yourtango

doisongphapluat.nguoiduatin.vn
Link bài gốc Copy link
https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/neu-trong-nha-ban-co-11-dieu-nay-xin-chuc-mung-ban-la-nguoi-co-eq-cao-a574458.html?fbclid=IwY2xjawNDMfFleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFjOTRTVmQyb0RWdGk1VWUyAR49z1_nzLuF_tfdu37IZlwcFiu0DCEDtVNxbQJ7R57ALAkofM4s0denVkV5eg_aem_ZLUfEilAO5bxqZqS8vP2NQ
#trí tuệ cảm xúc #EQ cao trong nhà #Không gian vận động #Sách nâng cao EQ #Góc an toàn cá nhân #Dụng cụ nghệ thuật

Bài liên quan

Sống đạo

Bốn vị khách tuyệt đối không nên mời, tránh rước phiền toái vào nhà

Dù thân thiết đến mấy, có bốn kiểu người tuyệt đối không nên mời về nhà. Nếu mời nhầm, bữa ăn dễ biến thành căng thẳng và rắc rối khó lường.

“Có bốn loại khách mà bạn không bao giờ nên mời”. Bốn loại người sau đây không bao giờ nên được mời đến ăn tối, bất kể mối quan hệ của bạn tốt đến đâu.

Những người thích ngắt lời

Xem chi tiết

Sống đạo

5 câu nói trong mâm cơm gieo tổn thương khiến trẻ khó hiếu thuận

Chỉ vài câu nói vô ý trên bàn ăn cũng có thể khiến trẻ tổn thương lòng tự trọng, dần xa cách và khó hình thành lòng hiếu thảo về sau.

Những câu nói tưởng vô hại nhưng bào mòn tình cảm gia đình

Nhiều bậc phụ huynh không nhận ra rằng những lời trách móc, so sánh hay phán xét trong bữa ăn, dù chỉ là thói quen, lại có sức sát thương lớn. Nghe thì tưởng vô hại, nhưng lặp đi lặp lại suốt tuổi thơ sẽ để lại vết hằn tâm lý, khiến con cái cảm thấy bữa cơm là gánh nặng thay vì niềm vui. Dưới đây là 5 câu nói điển hình đang âm thầm đẩy con cái ra xa vòng tay cha mẹ.

Xem chi tiết

Sống đạo

5 câu nói vô tình khiến bạn mất điểm thảm hại

Đôi khi chỉ một vài câu quen miệng lại đủ làm người khác khó chịu, dần xa cách bạn mà chính bạn không hề hay biết lý do thực sự.

Trong công việc hay đời sống, việc được yêu mến và tôn trọng thường đến từ cách chúng ta đối thoại hằng ngày. Nhưng nhiều người lại vô tình khiến bản thân trở nên khó chịu trong mắt người khác chỉ bởi vài câu cửa miệng. Bạn có thể nghĩ đó là thói quen nhỏ, nhưng thực tế, chúng để lộ sự ích kỷ, tiêu cực hoặc thiếu tinh tế. Và nếu bạn thường xuyên nói 5 câu dưới đây, đừng ngạc nhiên khi mình dần trở thành “người bị ghét” trong tập thể.

1. “Biết tôi là ai không?” – Sự kiêu ngạo được phơi bày

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới