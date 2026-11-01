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Doanh nghiệp

Năm đầu tiên của Sun PhuQuoc Airways: Từ hãng bay mới đến đối tác được các tên tuổi hàng không toàn cầu tin cậy

Ngày 1/11/2026, Sun PhuQuoc Airways (SPA) tròn một năm cất cánh. Từ 220 hành khách trên chuyến bay đầu tiên, sau 365 ngày, hãng đã thực hiện gần 23.600 chuyến bay, đưa hơn 4 triệu lượt hành khách đến với Phú Quốc và mọi miền đất nước, trên mạng bay 29 đường bay, trong đó 16 đường bay quốc tế.

PV

Bước sang năm thứ hai với đội tàu 22 chiếc, hãng hàng không mang tên Đảo Ngọc cùng Phú Quốc bước vào năm APEC 2027.

Từ ba chuyến bay đầu tiên cùng hướng về Đảo Ngọc

Sáng 1/11/2025, từ ba miền đất nước, ba chuyến bay đầu tiên của SPA cùng hướng về Phú Quốc. Chuyến 9G1203 rời Nội Bài lúc 07h15 với 220 hành khách, tiếp nối là chuyến 9G2969 từ Đà Nẵng và chuyến 9G1969 từ Tân Sơn Nhất. Khi ba tàu bay lần lượt hạ cánh trong màn phun vòi rồng chào mừng, mô hình mạng bay lấy Đảo Ngọc làm trung tâm lần đầu hiện hữu trên thực tế.

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Sun PhuQuoc Airways cất cánh chuyến bay thương mại đầu tiên vào ngày 1/11/2025

Để có buổi sáng ấy, SPA đã hoàn tất toàn bộ thủ tục pháp lý và điều kiện khai thác trong chưa đầy sáu tháng, từ khi được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư (20/5/2025) đến khi Cục Hàng không Việt Nam cấp chứng nhận Người khai thác tàu bay (AOC) và Tổ chức huấn luyện hàng không (ATO) (25/9/2025). Tháng 1/2026, hãng tiếp tục nhận chứng nhận Tổ chức bảo dưỡng tàu bay (AMO), chủ động công tác kỹ thuật cho đội tàu.

Từ nền móng ấy, mạng bay mở rộng nhanh chóng với tỷ lệ lấp đầy bình quân đạt 80%. Ngày 29/3/2026, đường bay quốc tế đầu tiên Phú Quốc - Đài Bắc cất cánh. Sáu tháng sau, Cục Hàng không Việt Nam phê chuẩn khai thác tàu thân rộng và mở rộng vùng khai thác tới châu Âu, mở đường cho Phú Quốc - Moscow khai trương ngày 13/11/2026.

Xây dựng năng lực cùng những đối tác hàng đầu thế giới

Trong năm đầu tiên, đội tàu của SPA tăng từ 3 lên 22 chiếc, trong đó có hai tàu thân rộng Airbus A330, giữa lúc chuỗi cung ứng hàng không toàn cầu còn nhiều áp lực. Để năng lực vận hành theo kịp tốc độ ấy, hãng xây dựng nền tảng cùng những đối tác hàng đầu thế giới. Hợp tác chiến lược với Amadeus từ tháng 5/2025 giúp SPA vận hành các hệ thống trọng yếu, từ đặt chỗ, làm thủ tục đến điều hành khai thác; tháng 9/2026, hãng trở thành hãng hàng không thứ hai tại Việt Nam triển khai mô hình làm tải tập trung (Centralized Load Control). Với AerCap, một trong những công ty cho thuê tàu bay lớn nhất thế giới, SPA hoàn tất thủ tục tiếp nhận những tàu bay đầu tiên chỉ trong 20 ngày; một giao dịch khác hoàn tất trong vòng một tuần.

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SPA đã ký kết đơn hàng tàu thân rộng lớn nhất của Boeing

Ông Peter Anderson, Giám đốc Thương mại của AerCap, chia sẻ: “Chúng tôi rất vui khi được đồng hành cùng Sun PhuQuoc Airways trong năm đầu tiên khai thác. Hợp tác giữa hai bên đã được triển khai hiệu quả, đáp ứng những yêu cầu khắt khe về tiến độ, qua đó cho thấy tinh thần phối hợp chặt chẽ, khả năng ra quyết định kịp thời và cam kết thực thi mạnh mẽ của hãng. Chúng tôi mong muốn tiếp tục phát triển mối quan hệ này khi SPA mở rộng quy mô đội tàu và mạng bay trong thời gian tới.”

Hướng tới những chặng bay xa hơn, tháng 2/2026, SPA công bố thỏa thuận mua 40 tàu Boeing 787 Dreamliner trị giá 22,5 tỷ USD, dự kiến bàn giao từ năm 2031. Theo bà Erika Pearson, Phó Chủ tịch phụ trách Kinh doanh và Marketing khu vực Đông Nam Á và Châu Đại Dương của Boeing, đây là đơn hàng tàu thân rộng lớn nhất của Boeing trong lịch sử hàng không Việt Nam tính đến thời điểm ký kết.

Niềm tin của hành khách được đáp lại bằng những chuyến bay đúng giờ. SPA thường xuyên nằm trong top 3 hãng hàng không đúng giờ nhất Việt Nam và dẫn đầu toàn ngành trong các tháng 12/2025, 1/2026, 2/2026 và 9/2026. Lần đầu góp mặt tại Skytrax World Airline Awards 2026, hãng được vinh danh Hãng hàng không nghỉ dưỡng tốt nhất châu Á (Asia’s Best Leisure Airline), xếp thứ 99 trong World’s Top 100 Airlines và thứ 5 trong World’s Most Improved Airlines. Phía sau những ghi nhận ấy là tinh thần “Resort in the Sky” hiện diện trong những khoảnh khắc rất đời thường: một tấm thiệp sinh nhật được tổ bay lặng lẽ chuẩn bị, những bài thơ viết tay hành khách gửi tặng tiếp viên, một tấm vé được trao cho người con vội về chăm mẹ ốm.

“Một năm trước, 220 hành khách đã đặt niềm tin vào một hãng bay chưa ai biết đến. Hôm nay, hơn 4 triệu lượt khách đã chọn bay cùng chúng tôi. Đó là món quà lớn nhất của năm đầu tiên, và cũng là trách nhiệm để Sun PhuQuoc Airways làm tốt hơn trên mỗi chuyến bay tiếp theo,” đại diện Sun PhuQuoc Airways, chia sẻ.

Cùng hệ sinh thái Sun Group đưa Phú Quốc đến gần thế giới

Một hãng bay mang tên đảo sẽ lớn lên cùng hòn đảo ấy. Trong chuỗi giá trị hàng không - du lịch của Sun Group, hệ thống nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí tạo nên sức hút của điểm đến, còn mạng bay của SPA đưa du khách đến gần hơn với Đảo Ngọc. Cùng Cảng HKQT Phú Quốc, dịch vụ mặt đất SGP và suất ăn hàng không SCA, hành trình của du khách được nối liền từ chuyến bay đến kỳ nghỉ.

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Dự án mở rộng Cảng HKQT Phú Quốc phục vụ APEC 2027

Vai trò ấy càng quan trọng khi Phú Quốc chuẩn bị cho Tuần lễ Cấp cao APEC 2027. Ngày 29/10/2026, chuyến bay 9G1955 của SPA là chuyến bay thương mại đầu tiên hạ cánh trên đường cất hạ cánh số 2 dài 3.300 m của Cảng HKQT Phú Quốc. Cùng với đường băng mới, nhà ga hành khách T2 và tuyến đường sắt nhẹ (LRT) dài 17,59 km, nối sân bay với Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC trong khoảng 20 phút, đang dần hoàn thiện hạ tầng đón những dòng khách quốc tế quy mô lớn. Từ tháng 1/2026, SPA đã ký hợp tác với Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), hướng tới phối hợp phục vụ sự kiện.

Hãng đặt mục tiêu đạt 33 tàu bay, gồm 5 tàu thân rộng A330, vào cuối năm 2026; 58 tàu vào năm 2027; khoảng 100 tàu vào năm 2030 và 200 tàu vào năm 2035. Sau Moscow, những đường bay tới Séc, Nhật Bản và Australia trong năm 2027 sẽ tiếp tục mở rộng kết nối của Đảo Ngọc với thế giới, trước, trong và sau APEC.

Từ ba chuyến bay đầu tiên cùng hướng về Đảo Ngọc, Sun PhuQuoc Airways bước sang năm thứ hai với điều quý giá nhất của năm đầu: niềm tin của hành khách, sự tin cậy của đối tác và kỳ vọng vào một Phú Quốc rộng mở với thế giới.

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