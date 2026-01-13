Hà Nội

Thế giới

Đánh bom nhằm vào xe cảnh sát ở Pakistan

Vụ đánh bom nhằm vào một chiếc xe cảnh sát ở Tây Bắc Pakistan đã khiến 6 sĩ quan thiệt mạng.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, vụ đánh bom nhằm vào một chiếc xe cảnh sát xảy ra ở huyện Tank, tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, Tây Bắc Pakistan, gần biên giới với Afghanistan, hôm 12/1. Trong số 6 người thiệt mạng có Ishaq Ahmad, một cảnh sát trưởng địa phương, người đang làm nhiệm vụ tuần tra thường lệ vào thời điểm xảy ra vụ tấn công.

Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Mohsin Naqvi đã lên án vụ tấn công. Trong một tuyên bố, ông gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình các nạn nhân, nói rằng các sĩ quan đã “hy sinh mạng sống của mình vì hòa bình của đất nước và sự hy sinh của họ sẽ không bao giờ bị lãng quên”.

pakistan2.png
Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Mohsin Naqvi. Ảnh: SamaaTV.

Hiện chưa nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Tuy nhiên, nhóm phiến quân Taliban Pakistan, được biết đến với tên gọi Tehrik-e-Taliban Pakistan, đã tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng an ninh và dân thường ở Pakistan trong những tháng gần đây.

Cuộc điều tra đang được tiến hành.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ đánh bom ở Pakistan hồi tháng 2/2025

Nguồn video: HTV-Đài Hà Nội
