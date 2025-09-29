Hà Nội

Mỹ nhân xứ Trung gây chú ý với loạt ảnh cưỡi ngựa táo bạo

Cộng đồng trẻ

Mỹ nhân xứ Trung gây chú ý với loạt ảnh cưỡi ngựa táo bạo

Loạt ảnh mới của một mỹ nhân xứ Trung đang gây sốt trên mạng xã hội nhờ phong cách táo bạo và đầy ấn tượng.

Trầm Phương
Thay vì trang phục truyền thống khi chụp với ngựa, nữ diễn viên Qiang Qiang (Lâm Gia Linh) đã lựa chọn một bộ cánh quyến rũ, khoe trọn vóc dáng nóng bỏng, thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. (Ảnh: IGNV)
Trong bộ ảnh, người đẹp xuất hiện bên cạnh một chú ngựa đen tuyền mạnh mẽ. Trang phục mà cô diện là một chiếc corset cúp ngực màu be hoặc ánh bạc, có phần thân trên xuyên thấu và lấp lánh, mang đến cảm giác "mặc như không mặc".(Ảnh: IGNV)
Cô nàng kết hợp với quần short siêu ngắn đính kim sa lấp lánh, tôn lên đôi chân dài miên man. (Ảnh: IGNV)
Cô hoàn thiện vẻ ngoài với đôi sandal cao gót quai mảnh, tạo nên sự tương phản thú vị giữa sự thanh lịch, gợi cảm và nét hoang dã của cảnh vật. (Ảnh: IGNV)
Không chỉ dừng lại ở trang phục, thần thái của mỹ nhân này cũng là điểm nhấn. Cô nàng tựa người vào lưng ngựa, ánh mắt nhìn thẳng hoặc nhìn xa xăm, khoe triệt để đường cong cơ thể. (Ảnh: IGNV)
Bộ ảnh này sau khi chia sẻ trên Instagram và Facebook đã lập tức leo top tìm kiếm, kéo theo hàng ngàn bình luận trái chiều.(Ảnh: IGNV)
Nhiều người dành lời khen ngợi cho thân hình cũng như thần thái của cô nàng. Tuy nhiên, cũng có không ít bình luận trái chiều, cho rằng hành động của cô là phản cảm. (Ảnh: IGNV)
Đây không phải lần đầu Qiang Qiang đăng tải những bộ ảnh có phong cách táo bạo như vậy. (Ảnh: IGNV)
Trước đó, cô nhiều lần thử nghiệm phong cách chụp ảnh mới lạ, luôn mang đến sự bất ngờ cho khán giả. (Ảnh: IGNV)
Dù còn gây tranh cãi, nhưng rõ ràng nữ diễn viên đã thành công khi biến bộ ảnh thành tâm điểm bàn luận. (Ảnh: IGNV)
#Qiang Qiang #ảnh cưỡi ngựa #sao Trung Quốc #ảnh nóng #thần thái quyến rũ #tranh cãi

