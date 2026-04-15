‘Mục sở thị’ các dự án tiền tỷ của nhà thầu Thiên Trường Phát

Kinh doanh - Địa ốc

Cả 3 dự án ở xã Giao Hòa (tỉnh Ninh Bình), với tổng giá trị khoảng 35 tỷ đồng đều do Công ty Thiên Trường Phát trúng thầu đang được thi công.

Bảo Ngân
Trong các ngày 12,14/3/2026 vừa qua, UBND xã Giao Hòa (tỉnh Ninh Bình) chính thức làm Lễ khởi công các dự án Cải tạo, nâng cấp đường dân sinh đoạn từ gốc Đề xóm Thuận Thành qua nhà ông Kiều đến nhà ông Tùng xóm Lạc Thành; kiên cố hóa bờ kênh, cải tạo, nâng cấp đường dân sinh xóm Lạc Hồng, Lạc Hùng trên địa bàn. Cả 3 dự án đều do UBND xã Giao Hòa làm chủ đầu tư.
Các gói thầu dự án được đấu thầu rộng rãi qua mạng, nhưng chỉ duy nhất một doanh nghiệp là Công ty Cổ phần xây dựng Thiên Trường Phát trúng thầu, với tổng giá trị khoảng 35 tỷ đồng. (Hình ảnh ông Phùng Văn Hà - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Giao Hòa phát biểu tại Lễ khởi công dự án hôm 14/3/2026. Ảnh: https://giaohoa.ninhbinh.gov.vn).
Trong đó, theo thông tin công khai về đấu thầu thì gói thầu thi công xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp đường dân sinh đoạn từ gốc Đề xóm Thuận Thành qua nhà ông Kiều đến nhà ông Tùng xóm Lạc Thành có giá dự toán được phê duyệt là 13.454.258.000 đồng, giá trúng thầu là 13.448.913.000 đồng, thực hiện trong 360 ngày. (Ảnh lãnh đạo địa phương và đơn vị thi công, động thổ khởi công dự án. Nguồn: https://giaohoa.ninhbinh.gov.vn).
Đối với gói thầu thi công xây dựng kiên cố hóa bờ kênh; cải tạo, nâng cấp đường nội đồng, dân sinh trên địa bàn xóm Lạc Hồng có giá dự toán được phê duyệt là 5.280.203.000 đồng, giá trúng thầu là 5.276.721.000 đồng, thực hiện trong 270 ngày. Còn gói thầu thi công xây dựng công trình kiên cố hóa bờ kênh; cải tạo, nâng cấp đường dân sinh trên địa bàn xóm Lạc Hùng có giá dự toán được phê duyệt là 16.216.478.000 đồng, và giá trúng thầu là 16.210.320.000 đồng, thực hiện 360 ngày. (Ảnh: https://giaohoa.ninhbinh.gov.vn).
Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của UBND xã Giao Hòa.
Công ty Cổ phần xây dựng Thiên Trường Phát là doanh nghiệp duy nhất trúng thầu.
Hiện người dân địa phương băn khoăn về tính minh bạch của cả 3 gói thầu. Bởi 3 gói thầu đều được UBND xã Giao Hòa quyết định ký phê duyệt kết quả lựa chọn đối với nhà thầu Công ty Cổ phần xây dựng Thiên Trường Phát trong cùng một ngày (ngày 19/3/2026). Hơn nữa, trước khi UBND xã Giao Hòa ký quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, thì ngày 12,14/3/2026, cả 3 dự án đều đã được địa phương tổ chức làm Lễ khởi công. Nhằm làm rõ thêm về các vấn đề này, sáng 15/4, PV có liên hệ qua điện thoại với ông Phùng Văn Hà - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Giao Hòa. Đồng thời cũng nêu các ý kiến thắc mắc, phản ánh của người dân. Tuy nhiên, sau khi tiếp nhận các thông tin, ông Hà cho biết đang bận và sẽ tiếp PV sau. Còn ông Nguyễn Xuân Huyên, Chủ tịch HĐQT trị kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần xây dựng Thiên Trường Phát - khẳng định, toàn bộ quy trình tham gia đấu thầu và trúng thầu đối với các gói thầu của UBND xã Giao Hòa đều được công ty thực hiện theo đúng quy định.
Các đại biểu dự lễ khởi công dự án kiên cố hóa bờ kênh và cải tạo, nâng cấp đường dân sinh xóm Lạc Hồng, Lạc Hùng sáng 14/3/2026. (Ảnh: https://giaohoa.ninhbinh.gov.vn).
Các đại biểu dự Lễ khởi công dự án kiên cố hóa bờ kênh và cải tạo, nâng cấp đường dân sinh xóm Hồng Thuận, Lạc Thành, Thuận Thành. (Ảnh: https://giaohoa.ninhbinh.gov.vn).
Được biết, dự án xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp đường dân sinh đoạn từ gốc Đề xóm Thuận Thành có chiều dài hơn 1.500m. Thiết kế nâng cao so với mặt đường cũ trung bình từ 10-20cm, bề rộng mặt đường 5-5,5m. Độ dốc ngang mặt đường 2%, độ dốc ngang lề đường 4%. Mặt đường láng nhựa 3 lớp; dày 3.5cm, tiêu chuẩn nhựa 4.5 kg/m2. Làm mới 03 cầu bản mố nhẹ thay thế cầu hiện trạng đã xuống cấp, quy mô nhỏ hẹp. Lan can cầu bằng thép hình thép bản, tay vịn bằng thép ống. Kè đá gia cố mái taluy, thân mái kè, chân khay đá vữa XMCV M100… Hiện dự án đang được triển khai các hạng mục bờ kè.
Trên các bờ kè đều được xếp đá lên rồi chít xi măng.
Công nhân, máy móc làm việc tại công trường để đẩy nhanh tiến độ.
Các dự án còn lại cũng đang được đơn vị thi công triển khai thi công hạng mục bờ kè.
Công trường dự án vẫn còn ngổn ngang.
Trên các bờ kè cũng đều được xếp đá lên rồi chít xi măng.
Việc đầu tư kiên cố hóa bờ kênh và cải tạo, nâng cấp đường dân sinh trên địa bàn xã Giao Hòa nhằm từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu của địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, giao thương, phát triển kinh tế.
