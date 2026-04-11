Tiến độ một số dự án trọng điểm khu vực Hòa Bình ra sao?

Ngày 10/4, ông Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ kiểm tra tiến độ một số dự án trọng điểm tại khu vực Hòa Bình. Cùng đi có các lãnh đạo UBND tỉnh và đại diện các sở, ngành, địa phương.

Đoàn đã kiểm tra dự án đường nối từ đường Trần Hưng Đạo đến phường Dân Chủ kết nối với Quốc lộ 6.

Đối với dự án này, dự kiến hoàn thành năm 2026 nhưng hiện nay mới đạt 53,3% khối lượng. Nguyên nhân do vướng mắc di chuyển hạ tầng kỹ thuật và thiếu vật liệu đắp.

Tại dự án đường nối từ đường QH8 với đường An Dương Vương, khối lượng thi công đạt 53,73%; công tác giải phóng mặt bằng còn chậm, mới bàn giao 1,7/2km do vướng mắc về xác định nguồn gốc đất và niêm yết phương án.

Tại dự án kết nối giao thông và thủy lợi tỉnh Hòa Bình với hệ thống hạ tầng giao thông quốc gia (vốn ODA Hàn Quốc), các địa phương đang triển khai kiểm kê, kiểm đếm nhưng gặp khó khăn do người dân chưa phối hợp và sai lệch hồ sơ địa chính. Dự kiến quý III/2026 sẽ đấu thầu xây lắp.

Dự án Khu đô thị mới Trung Minh A, Trung Minh B, cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị đầu tư, nhưng vẫn còn vướng giải phóng mặt bằng và chồng lấn quy hoạch, công tác GPMB đối với tuyến đường dây 35kV, 22kV, 0,4kV và các trạm biến áp...

Tại các điểm kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu các địa phương đẩy nhanh giải phóng mặt bằng; giao Công an tỉnh đảm bảo an ninh trật tự, xử lý các trường hợp cản trở. Các sở, ngành, đơn vị liên quan được giao khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, hoàn thiện thủ tục, phấn đấu khởi công dự án Khu đô thị Trung Minh trước 30/4/2026, hoàn thành giải phóng mặt bằng trước 30/5/2026, đảm bảo tiến độ, góp phần thúc đẩy phát triển đô thị và an sinh xã hội.