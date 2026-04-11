Tiến độ một số dự án trọng điểm khu vực Hòa Bình ra sao?

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đã kiểm tra tiến độ một số dự án trọng điểm tại khu vực Hòa Bình.

Ngày 10/4, ông Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ kiểm tra tiến độ một số dự án trọng điểm tại khu vực Hòa Bình. Cùng đi có các lãnh đạo UBND tỉnh và đại diện các sở, ngành, địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông trao đổi với đại diện các sở, ngành, địa phương về tiến độ các dự án trên địa bàn tỉnh.

Đoàn đã kiểm tra dự án đường nối từ đường Trần Hưng Đạo đến phường Dân Chủ kết nối với Quốc lộ 6.

Đối với dự án này, dự kiến hoàn thành năm 2026 nhưng hiện nay mới đạt 53,3% khối lượng. Nguyên nhân do vướng mắc di chuyển hạ tầng kỹ thuật và thiếu vật liệu đắp.

Tại dự án đường nối từ đường QH8 với đường An Dương Vương, khối lượng thi công đạt 53,73%; công tác giải phóng mặt bằng còn chậm, mới bàn giao 1,7/2km do vướng mắc về xác định nguồn gốc đất và niêm yết phương án.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông nghe đại diện nhà đầu tư báo cáo về tiến độ dự án KĐT mới Trung Minh A, Trung Minh B.

Tại dự án kết nối giao thông và thủy lợi tỉnh Hòa Bình với hệ thống hạ tầng giao thông quốc gia (vốn ODA Hàn Quốc), các địa phương đang triển khai kiểm kê, kiểm đếm nhưng gặp khó khăn do người dân chưa phối hợp và sai lệch hồ sơ địa chính. Dự kiến quý III/2026 sẽ đấu thầu xây lắp.

Dự án Khu đô thị mới Trung Minh A, Trung Minh B, cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị đầu tư, nhưng vẫn còn vướng giải phóng mặt bằng và chồng lấn quy hoạch, công tác GPMB đối với tuyến đường dây 35kV, 22kV, 0,4kV và các trạm biến áp...

Tại các điểm kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu các địa phương đẩy nhanh giải phóng mặt bằng; giao Công an tỉnh đảm bảo an ninh trật tự, xử lý các trường hợp cản trở. Các sở, ngành, đơn vị liên quan được giao khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, hoàn thiện thủ tục, phấn đấu khởi công dự án Khu đô thị Trung Minh trước 30/4/2026, hoàn thành giải phóng mặt bằng trước 30/5/2026, đảm bảo tiến độ, góp phần thúc đẩy phát triển đô thị và an sinh xã hội.

Bài liên quan

Cận cảnh khu vườn chi chít trái trong 'biệt phủ' của Mỹ Tâm

Khu vườn trong 'biệt phủ' của Mỹ Tâm ở Củ Chi (TP HCM) trồng nhiều cây ăn trái, mùa này những cây xoài trĩu quả, bơ cũng bắt đầu cho quả...

Mới đây, ca sĩ Mỹ Tâm đăng tải series khoe cây trong vườn nhà thu hút sự chú ý của khán giả. Ảnh chụp màn hình
Nữ ca sĩ trồng nhiều giống xoài khác nhau. Cây nào cũng sai trĩu quả. Ảnh chụp màn hình
Xem chi tiết

Hàng loạt ‘ông lớn’ doanh thu nghìn tỷ lãi mỏng bị cơ quan thuế “điểm danh”

Cơ quan Thuế công bố 302 doanh nghiệp ghi nhận doanh thu trên 1.000 tỷ đồng nhưng phát sinh lỗ liên tiếp 2 năm 2023, 2024 có thể bị ‘sờ gáy’.

Cục Thuế (Bộ Tài chính), mới đây có văn bản gửi cơ quan thuế trực thuộc đề nghị tăng cường kiểm tra và quản lý thuế đối với các doanh nghiệp thua lỗ nhiều năm, lãi mỏng. Theo đó, Cục Thuế yêu cầu Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn và Thuế các tỉnh/thành phố thực hiện xây dựng chuyên đề kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế đối với các doanh nghiệp thua lỗ nhiều năm, lãi mỏng để kiểm tra thuế theo quy định.

Theo cơ quan Thuế, năm 2025, ngành thuế đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác quản lý thuế đối với các doanh nghiệp; trong đó có các doanh nghiệp kê khai thua lỗ nhiều năm, lãi mỏng và đã đạt được một số kết quả tích cực. Tuy nhiên, tình trạng doanh nghiệp kê khai thua lỗ nhiều năm, lãi mỏng vẫn còn phổ biến.

Xem chi tiết

Ai đứng sau vàng bạc đá quý Huy Thanh Jewelry vừa bị NHNN 'sờ gáy'?

Tại thời điểm đăng ký thay đổi lần thứ 10, Huy Thanh Jewelry có vốn điều lệ 456,6 tỷ đồng, được đại diện bởi ông Đỗ Huy Thành (sinh năm 1991).

Như đã đưa tin, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Khu vực I mới đây có thông báo Kết luận thanh tra đối với Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Huy Thành (Huy Thanh Jewelry). Kết luận thanh tra chỉ ra việc chưa phát hiện Công ty Huy Thành có dấu hiệu gây bất ổn thị trường vàng, nhưng qua thanh tra phát hiện công ty còn một số tồn tại, hạn chế tại.

Theo cơ quan thanh tra, Chánh Thanh tra NHNN Khu vực I đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng đối với Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Huy Thành. Đồng thời, có văn bản chuyển hồ sơ vi phạm hành chính đến Thuế TP Hà Nội theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính để xem xét xử lý vi phạm.

Xem chi tiết

