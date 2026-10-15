Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Doanh nghiệp

Mua xăng dầu, tích điểm trên App Petrolimex 2.0, săn iPhone 18

Với hơn 3.300 giải thưởng tổng trị giá khoảng 6,8 tỷ, chương trình “Tải App ngay - Đón vận may” của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam mang đến cơ hội cho khách hàng.

PV

Đặc biệt, 34 giải thưởng iPhone 18 Pro Max được phân bổ tại 34 tỉnh, thành phố, tạo sức hút cho chương trình khuyến khích người tiêu dùng trải nghiệm ứng dụng Petrolimex 2.0 (App Petrolimex 2.0) và duy trì giao dịch mua xăng dầu.

1.jpg

Hơn 3.300 giải thưởng hấp dẫn dành cho khách hàng tại 34 tỉnh, thành phố

Cơ hội sở hữu những sản phẩm công nghệ giá trị như iPhone 18 Pro Max, iPad, Apple Watch cùng hàng nghìn phần quà khi mua xăng dầu đang được Petrolimex triển khai dành cho khách hàng trên toàn quốc thông qua chương trình quay số trúng thưởng “Tải App ngay - Đón vận may”.

Chương trình được Petrolimex triển khai từ ngày 15/10/2026 đến hết ngày 31/12/2026, dành cho khách hàng sử dụng App Petrolimex 2.0, đáp ứng các điều kiện tham gia. Thông qua giao dịch mua xăng dầu tích điểm Petrolimex ID thành công, khách hàng có cơ hội nhận mã dự thưởng theo thể lệ.

Không chỉ mang đến thêm quyền lợi cho người tiêu dùng, chương trình còn khuyến khích khách hàng duy trì giao dịch, từng bước hình thành thói quen sử dụng App Petrolimex 2.0 trong hoạt động mua xăng dầu thường ngày.

Theo thể lệ, chương trình có 5 hạng giải gồm đặc biệt, nhất, nhì, ba và khuyến khích, với tổng giá trị giải thưởng lên tới 6.873.040.000 đồng.

Nổi bật là 34 giải đặc biệt, mỗi giải 1 chiếc iPhone 18 Pro Max 512GB, với tổng giá trị hơn 1,64 tỷ đồng. Bên cạnh đó, 122 giải nhất là iPad A16 5G 256GB, tổng trị giá hơn 2,41 tỷ đồng; 200 giải nhì là Apple Watch SE 3 5G 44mm, tổng trị giá 1,87 tỷ đồng.

Ngoài các sản phẩm công nghệ, Petrolimex còn dành 1.120 giải ba, mỗi giải là quyền lợi mua xăng dầu trị giá 500.000 đồng, với tổng giá trị 560 triệu đồng; cùng 1.900 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 200.000 đồng, tổng giá trị 380 triệu đồng.

Đối với các giải thưởng mua xăng dầu, khách hàng nhận phiếu quà tặng điện tử (E-voucher) được quy đổi thành điểm Petrolimex ID theo tỷ lệ 1 đồng tương ứng 1 điểm.

Số điểm này có thể sử dụng để mua xăng dầu tại hệ thống cửa hàng Petrolimex. Điểm Petrolimex ID có giá trị sử dụng trong vòng 12 tháng kể từ ngày ghi nhận vào tài khoản.

Điểm đáng chú ý là cơ cấu giải thưởng được phân bổ theo từng địa bàn, bảo đảm mỗi tỉnh, thành phố đều có 1 giải đặc biệt, 3 giải nhất, 5 giải nhì, 30 giải ba và 50 giải khuyến khích.

Ngoài cơ cấu chung, 10 Công ty TNHH MTV Petrolimex tại các tỉnh, thành phố có kết quả phát triển số lượng PLX ID mới cao nhất được xét bổ sung giải thưởng. Mỗi địa bàn thuộc nhóm này được tăng thêm 35 giải, gồm 2 giải nhất, 3 giải nhì, 10 giải ba và 20 giải khuyến khích.

Cách phân bổ này vừa mở rộng cơ hội nhận thưởng cho khách hàng tại nhiều địa phương, vừa tạo động lực để các đơn vị thuộc Petrolimex đẩy mạnh giới thiệu, hướng dẫn người tiêu dùng tiếp cận và sử dụng ứng dụng.

Với cơ cấu giải thưởng trải rộng trên toàn quốc, chương trình tạo điều kiện để khách hàng ở các địa phương đều có cơ hội tham gia, đồng thời góp phần mở rộng phạm vi tiếp cận App Petrolimex 2.0.

Mỗi ngày một cơ hội dự thưởng, thêm động lực sử dụng App Petrolimex 2.0

Bên cạnh quy mô giải thưởng, cách thức tham gia chương trình được thiết kế gắn với những giao dịch mua xăng dầu thường ngày, giúp khách hàng có thể chủ động tích lũy mã dự thưởng trong thời gian khuyến mại.

Để tham gia, khách hàng cần tải ứng dụng Petrolimex 2.0, đăng ký đầy đủ thông tin và được cấp mã định danh PLX ID hợp lệ. Khi thực hiện giao dịch mua xăng dầu thuộc phạm vi chương trình và tích điểm Petrolimex ID thành công, khách hàng được hệ thống cấp mã dự thưởng theo quy định.

Mỗi PLX ID được cấp tối đa 1 mã dự thưởng trong một ngày, áp dụng cho giao dịch mua xăng dầu tích điểm thành công đầu tiên trong ngày. Sang ngày tiếp theo, nếu tiếp tục phát sinh giao dịch đủ điều kiện, khách hàng sẽ được cấp thêm 1 mã dự thưởng mới.

Đáng chú ý, chương trình không quy định giá trị giao dịch mua xăng dầu tối thiểu và không giới hạn tổng số mã dự thưởng mà khách hàng có thể tích lũy trong thời gian khuyến mại. Như vậy, người tiêu dùng có thể tham gia thông qua những lần mua xăng dầu phù hợp với nhu cầu thực tế, không cần tăng giá trị giao dịch để được cấp mã.

Thông qua chương trình “Tải App ngay – Đón vận may”, Petrolimex tiếp tục thúc đẩy phát triển người dùng ứng dụng, gắn các chính sách ưu đãi với nhu cầu mua xăng dầu thực tế. Đây cũng là một trong những giải pháp nhằm gia tăng trải nghiệm, khuyến khích khách hàng tiếp cận các tiện ích số trong hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Với App Petrolimex 2.0, mỗi lần mua xăng dầu đủ điều kiện không chỉ mang lại điểm tích lũy mà còn mở thêm cơ hội nhận những phần quà giá trị, góp phần gia tăng quyền lợi thiết thực cho người tiêu dùng.

Xem chi tiết chương trình tại: Các chương trình khuyến mại App Petrolimex 2.0.

#Chương trình khuyến mãi #App Petrolimex 2.0 #Giải thưởng công nghệ #Xăng dầu #Tích điểm Petrolimex

Bài liên quan

Doanh nghiệp

Petrolimex ra mắt Ứng dụng Petrolimex 2.0 và Thẻ đồng thương hiệu với BIDV-Visa

Ứng dụng Petrolimex 2.0 và Bộ thẻ đồng thương hiệu Petrolimex - BIDV - Visa cùng ra mắt sẽ mang đến trải nghiệm số và nhiều tiện ích dành cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

Hà Nội, ngày 12/8/2026 - Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) chính thức ra mắt ứng dụng Petrolimex 2.0 – nền tảng dịch vụ số thế hệ mới được nâng cấp toàn diện về giao diện, trải nghiệm người dùng và hệ thống tính năng. Việc kết hợp ứng dụng Petrolimex 2.0 cùng Bộ thẻ Petrolimex Pay đánh dấu bước tiến quan trọng trong hệ sinh thái chuyển đổi số, nâng cao trải nghiệm số và mang lại nhiều tiện ích mới cho khách hàng.

Bộ thẻ đồng thương hiệu Petrolimex - BIDV - Visa (Bộ thẻ Petrolimex Pay) là sản phẩm hợp tác giữa Petrolimex, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Tổ chức thẻ Visa cũng được ra mắt đồng thời cùng với Ứng dụng Petrolimex 2.0, gồm đầy đủ các dòng thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng dành cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Bộ thẻ Petrolimex Pay đánh dấu quan hệ hợp tác chiến lược giữa các thương hiệu hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng và năng lượng, đồng thời góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt.

Xem chi tiết

Doanh nghiệp

Petrolimex hái quả ngọt từ hoạt động kinh doanh ngoài xăng dầu

6 tháng đầu năm 2026, thị trường xăng dầu thế giới biến động mạnh, ảnh hưởng đáng kể đến kế hoạch kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex - mã chứng khoán PLX). Theo báo cáo tài chính, Petrolimex đạt kết quả kinh doanh khả quan với lợi nhuận hợp nhất ước đạt trên 2.800 tỷ đồng.

Đáng chú ý, khoảng 65% lợi nhuận của Tập đoàn đến từ khối kinh doanh ngoài xăng dầu và hoạt động kinh doanh quốc tế, cho thấy hiệu quả của chiến lược đa dạng hóa nguồn thu.

Lĩnh vực hóa dầu tiếp tục là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của Petrolimex. Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex (PLC) ghi nhận lợi nhuận đạt gần 240 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước. PLC tiếp tục giữ vị thế dẫn đầu thị trường dầu nhờn, nhựa đường và hóa chất chuyên dụng, hưởng lợi từ nhu cầu đầu tư hạ tầng, phát triển công nghiệp và giao thông. Bên cạnh PLC, Công ty TNHH liên doanh Castrol BP Petco với thương hiệu dầu nhờn đến từ Anh quốc cũng duy trì hoạt động kinh doanh ổn định, đóng góp vào lợi nhuận chung của Petrolimex hơn 200 tỷ đồng, qua đó củng cố vị thế của Petrolimex trên thị trường dầu nhờn.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới