Mua ôtô đã qua sử dụng từ đại lý Mitsubishi Motors Việt Nam thế nào?

Tất cả ôtô qua sử dụng trong chương trình UCAR của Mitsubishi Motors Việt Nam được kiểm tra lịch sử bảo dưỡng, sửa chữa và đánh giá theo quy trình 160 điểm.

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Mua ôtô đã qua sử dụng đang trở thành lựa chọn được nhiều người cân nhắc nhờ mức chi phí dễ tiếp cận và nguồn xe ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, bên cạnh giá bán hay đời xe, người mua cần kiểm tra kỹ nguồn gốc, lịch sử sử dụng và tình trạng thực tế để hạn chế rủi ro và an tâm hơn trong quá trình sử dụng. Tại hệ thống Mitsubishi Motors Việt Nam (MMV), đây cũng là những yếu tố được xây dựng xuyên suốt trong chương trình Xe qua sử dụng chính hãng MMV UCAR.

Hệ thống mua bán xe qua sử dụng chính hãng của MMV

Hiện nay, nhiều hãng xe đã thực hiện chương trình kinh doanh xe qua sử dụng chính hãng, tận dụng hệ thống đại lý và đội ngũ tư vấn sẵn có. Mitsubishi Motors Việt Nam UCAR – chương trình kinh doanh Xe qua sử dụng chính hãng với hơn 4 năm triển khai và mở rộng tới gần 40 cơ sở trên toàn quốc cùng hơn 3.000 giao dịch xe Mitsubishi qua sử dụng.

Mitsubishi Motors Việt Nam UCAR – kinh doanh xe qua sử dụng chính hãng.

Bên cạnh các chương trình dành cho khách hàng mua xe mới và dịch vụ, MMV cũng không ngừng mở rộng hoạt động mua bán Xe qua sử dụng chính hãng. Khi có nhu cầu nâng cấp xe, khách hàng có thể sử dụng dịch vụ Thu cũ đổi mới ngay tại Nhà phân phối ủy quyền, với quy trình trọn gói từ kiểm tra, định giá đến mua xe Mitsubishi mới, giúp tiết kiệm thời gian và tối ưu chi phí.

Đánh giá xe bằng 160 điểm tiêu chuẩn

Sau khi lựa chọn nơi mua, người dùng cần tìm hiểu chiếc xe đã được kiểm tra và đánh giá theo tiêu chuẩn nào thay vì chỉ đánh giá bên ngoài xe hoặc một lần chạy thử.

Tất cả xe qua sử dụng trong chương trình UCAR của Mitsubishi Motors Việt Nam được kiểm tra lịch sử bảo dưỡng, sửa chữa và đánh giá theo quy trình 160 điểm tiêu chuẩn kỹ thuật bởi kỹ thuật viên chuyên nghiệp trước khi bàn giao

Tất cả xe qua sử dụng trong chương trình UCAR của Mitsubishi Motors Việt Nam được kiểm tra lịch sử bảo dưỡng, sửa chữa và đánh giá theo quy trình 160 điểm.

Nhằm mang đến sự minh bạch và an tâm hơn cho khách hàng khi lựa chọn xe Mitsubishi đã qua sử dụng, MMV triển khai chương trình UCAR với tiêu chuẩn CPO (Certified Pre-Owned – Xe qua sử dụng chính hãng). Đây là chứng nhận dành cho những xe đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt về nguồn gốc, niên hạn sử dụng, lịch sử bảo dưỡng và tình trạng kỹ thuật trước khi được công nhận đạt chuẩn.

Xe Mitsubishi qua sử dụng đáp ứng tiêu chuẩn CPO là những xe được MMV phân phối thông qua hệ thống đại lý ủy quyền; có thời gian sử dụng không quá 5 năm hoặc số km vận hành không vượt quá 140.000 km (tùy điều kiện nào đến trước).

Xe Mitsubishi qua sử dụng đáp ứng tiêu chuẩn CPO là những xe được MMV phân phối thông qua hệ thống đại lý ủy quyền

Bên cạnh đó, xe CPO phải đảm bảo tình trạng vận hành đạt yêu cầu, không có dấu hiệu tai nạn nghiêm trọng, thủy kích, điều chỉnh số km đã chạy hoặc thay đổi, nâng cấp phụ kiện sai kỹ thuật gây ảnh hưởng đến khả năng vận hành. Xe cũng cần có lịch sử bảo dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn của MMV để đủ điều kiện được cấp chứng nhận CPO.

Việc công khai các tiêu chí cấp CPO giúp người mua có cơ sở cụ thể để đánh giá chất lượng xe qua sử dụng thay vì chỉ dựa trên thông tin từ người bán.

Chính sách hậu mãi dành cho xe qua sử dụng

Với xe qua sử dụng, quyền lợi sau giao dịch cần được xem xét song song với chất lượng xe tại thời điểm mua, đặc biệt là chính sách bảo hành, khả năng bảo dưỡng - sửa chữa và phương án nâng cấp xe trong tương lai.

Việc công khai các tiêu chí cấp CPO giúp người mua có cơ sở cụ thể để đánh giá chất lượng xe qua sử dụng thay vì chỉ dựa trên thông tin từ người bán.

Xe UCAR đạt chứng nhận CPO được hưởng chế độ bảo hành chính hãng 12 tháng hoặc 20.000 km, tùy điều kiện nào đến trước, áp dụng tại tất cả Nhà phân phối ủy quyền của Mitsubishi Motors Việt Nam.

Qua đó, khách hàng an tâm hơn khi mua và sử dụng Xe qua sử dụng trong hệ thống Mitsubishi Motors Việt Nam.