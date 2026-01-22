Motorola Edge 70 Fusion lộ toàn bộ thông số kỹ thuật trước ngày ra mắt

Motorola Edge 70 Fusion được cho là sẽ trang bị màn hình AMOLED 6,78 inch với độ phân giải 1.5K và tần số quét 144Hz.

Motorola Edge 70 Fusion dường như đang tiến gần hơn tới ngày ra mắt, nếu loạt rò rỉ mới đây là chính xác. Trước khi có thông báo chính thức, toàn bộ thông số kỹ thuật của mẫu điện thoại này đã bị rò rỉ hoàn toàn.

Motorola Edge 70 Fusion được cho là sẽ có năm tùy chọn màu sắc cùng vi xử lý Snapdragon 7s Gen 3. Thiết bị dự kiến sở hữu màn hình AMOLED 6,78 inch và viên pin dung lượng 7.000mAh.

Motorola dự kiến phát hành điện thoại với hai tùy chọn RAM 8GB và 12GB, cùng bộ nhớ trong 256GB. Theo nguồn tin rò rỉ, mẫu điện thoại sắp ra mắt sẽ giữ nguyên cụm camera và tốc độ sạc như trên Motorola Edge 60 Fusion.

Chuyên gia rò rỉ Evan Blass (@evleaks) đã chia sẻ các thông số kỹ thuật dự kiến của Motorola Edge 70 Fusion trên nền tảng X. Theo Blass, thiết bị có tên mã 'Avenger' sẽ được phát hành với các màu Blue Surf, Country Air, Orient Blue, Sporting Green và Silhouette.

Máy được cho là sẽ sử dụng vi xử lý Snapdragon 7s Gen 3, đánh dấu sự thay đổi so với Motorola Edge 60 Fusion vốn trang bị chip MediaTek Dimensity 7400.

Motorola Edge 70 Fusion được cho là sở hữu màn hình AMOLED 6,78 inch với độ phân giải 1.5K, tần số quét 144Hz và hỗ trợ HDR10+. Màn hình có thể được phủ kính Corning Gorilla Glass 7i và đạt độ sáng tối đa lên tới 5.200 nits. Thiết bị dự kiến có hai tùy chọn RAM 8GB và 12GB, cùng bộ nhớ trong tiêu chuẩn 256GB.

Edge Fusion 70 cũng kế thừa vóc dáng siêu mỏng của người tiền nhiệm.

Về camera, Motorola Edge 70 Fusion được đồn đoán sẽ trang bị cảm biến chính Sony LYTIA 50 megapixel và camera trước 32 megapixel. Để so sánh, Motorola Edge 60 Fusion cũng sở hữu camera sau chính và camera selfie tương tự. Blass cho biết, điện thoại sẽ có mặt trước bo cong bốn cạnh và mặt lưng lấy cảm hứng từ chất liệu nylon và vải lanh.

Motorola dự kiến sẽ cung cấp ba năm nâng cấp hệ điều hành cho Edge 70 Fusion. Máy được trang bị viên pin 7.000mAh, hỗ trợ sạc nhanh 68W. Đây là nâng cấp đáng kể so với pin 5.500mAh trên Edge 60 Fusion. Tương tự thế hệ trước, mẫu mới được cho là sẽ đạt chuẩn chống nước, bụi IP68 và IP69, cùng chứng nhận độ bền quân đội MIL-STD-810H.