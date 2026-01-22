Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Số hóa

Motorola Edge 70 Fusion lộ toàn bộ thông số kỹ thuật trước ngày ra mắt

Motorola Edge 70 Fusion được cho là sẽ trang bị màn hình AMOLED 6,78 inch với độ phân giải 1.5K và tần số quét 144Hz.

Tuệ Minh

Motorola Edge 70 Fusion dường như đang tiến gần hơn tới ngày ra mắt, nếu loạt rò rỉ mới đây là chính xác. Trước khi có thông báo chính thức, toàn bộ thông số kỹ thuật của mẫu điện thoại này đã bị rò rỉ hoàn toàn.

Motorola Edge 70 Fusion được cho là sẽ có năm tùy chọn màu sắc cùng vi xử lý Snapdragon 7s Gen 3. Thiết bị dự kiến sở hữu màn hình AMOLED 6,78 inch và viên pin dung lượng 7.000mAh.

hyqmbekhzay3lueeogclda.jpg
Sở hữu cấu hình vượt trội, Motorola Edge 70 Fusion dự kiến sẽ thống trị smartphone tầm trung.

Motorola dự kiến phát hành điện thoại với hai tùy chọn RAM 8GB và 12GB, cùng bộ nhớ trong 256GB. Theo nguồn tin rò rỉ, mẫu điện thoại sắp ra mắt sẽ giữ nguyên cụm camera và tốc độ sạc như trên Motorola Edge 60 Fusion.

Chuyên gia rò rỉ Evan Blass (@evleaks) đã chia sẻ các thông số kỹ thuật dự kiến của Motorola Edge 70 Fusion trên nền tảng X. Theo Blass, thiết bị có tên mã 'Avenger' sẽ được phát hành với các màu Blue Surf, Country Air, Orient Blue, Sporting Green và Silhouette.

Máy được cho là sẽ sử dụng vi xử lý Snapdragon 7s Gen 3, đánh dấu sự thay đổi so với Motorola Edge 60 Fusion vốn trang bị chip MediaTek Dimensity 7400.

Motorola Edge 70 Fusion được cho là sở hữu màn hình AMOLED 6,78 inch với độ phân giải 1.5K, tần số quét 144Hz và hỗ trợ HDR10+. Màn hình có thể được phủ kính Corning Gorilla Glass 7i và đạt độ sáng tối đa lên tới 5.200 nits. Thiết bị dự kiến có hai tùy chọn RAM 8GB và 12GB, cùng bộ nhớ trong tiêu chuẩn 256GB.

motorola-edge-70-thik-body-image-1024x576.jpg
Edge Fusion 70 cũng kế thừa vóc dáng siêu mỏng của người tiền nhiệm.

Về camera, Motorola Edge 70 Fusion được đồn đoán sẽ trang bị cảm biến chính Sony LYTIA 50 megapixel và camera trước 32 megapixel. Để so sánh, Motorola Edge 60 Fusion cũng sở hữu camera sau chính và camera selfie tương tự. Blass cho biết, điện thoại sẽ có mặt trước bo cong bốn cạnh và mặt lưng lấy cảm hứng từ chất liệu nylon và vải lanh.

Motorola dự kiến sẽ cung cấp ba năm nâng cấp hệ điều hành cho Edge 70 Fusion. Máy được trang bị viên pin 7.000mAh, hỗ trợ sạc nhanh 68W. Đây là nâng cấp đáng kể so với pin 5.500mAh trên Edge 60 Fusion. Tương tự thế hệ trước, mẫu mới được cho là sẽ đạt chuẩn chống nước, bụi IP68 và IP69, cùng chứng nhận độ bền quân đội MIL-STD-810H.

Những thông số ấn tượng của "Vua tầm trung" Motorola Edge 70 Fusion.
Gadgets360
Link bài gốc Copy link
https://www.gadgets360.com/mobiles/news/motorola-edge-70-fusion-colour-options-ram-storage-specifications-features-leak-10791662
#motorola edge 70 fusion #motorola #motorola edge 60 fusion #motorola edge 70 fusion thông số kỹ thuật

Bài liên quan

Số hóa

Lộ diện phiên bản FIFA World Cup 2026 của Motorola Razr 2025

Hình ảnh rò rỉ cho thấy Motorola Razr 2025 sẽ có phiên bản đặc biệt dành cho World Cup 2026, dự kiến ra mắt giới hạn tại sự kiện công nghệ CES 2026 sắp tới.

Hình ảnh rò rỉ cho thấy Motorola Razr 2025 sẽ có phiên bản đặc biệt dành cho World Cup 2026, dự kiến ra mắt giới hạn tại sự kiện công nghệ CES 2026 sắp tới.

Một nguồn tin rò rỉ mới đây đã tiết lộ Motorola đang chuẩn bị ra mắt phiên bản đặc biệt của dòng điện thoại màn hình gập Razr 2025 nhằm chào mừng giải vô địch bóng đá thế giới FIFA World Cup 2026. Đây là bước đi chiến lược nhằm kết hợp công nghệ di động tiên tiến với một trong những sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh.

Xem chi tiết

Số hóa

Smartphone siêu pin, vua giá rẻ của Motorola lên kệ

Mẫu điện thoại giá rẻ đến từ một thương hiệu hết sức quen thuộc vừa trở lại với người Việt - Motorola.

Motorola đã chính thức tái xuất thị trường Việt Nam với một dải sản phẩm đa dạng, từ các mẫu cao cấp như Razr cho đến dòng phổ thông Moto G-series. Trong số đó, Moto G06 Power được định vị là sản phẩm có mức giá khởi điểm hấp dẫn nhất trong đợt ra mắt, với giá niêm yết 3.29 triệu đồng và mức giá ưu đãi mở bán chỉ 2.89 triệu đồng cho phiên bản 4GB RAM/128GB.

Xem chi tiết

Số hóa

Motorola Edge 70 siêu mỏng pin trâu ra mắt toàn cầu

Sau khi ra mắt tại Trung Quốc, Motorola Edge 70 hiện đã có mặt tại Vương quốc Anh và một số khu vực ở châu Âu và Việt Nam.

Sau khi ra mắt tại Trung Quốc, Motorola Edge 70 hiện đã có mặt tại Vương quốc Anh và một số khu vực châu Âu với thiết kế siêu mỏng cùng mức giá bất ngờ hấp dẫn.

Cuộc đua smartphone siêu mỏng đang nóng trở lại, nhưng sau khi nỗ lực của Samsung thất bại và Apple tỏ ra không mấy ấn tượng với doanh số của iPhone Air, tương lai của phân khúc này vẫn còn bỏ ngỏ.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới