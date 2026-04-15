Một tài xế container liên tục bị dân ghi hình, nhận phạt ..."gấp đôi"!

Thường xuyên điều khiển xe đầu kéo container chạy vào đường có biển báo cấm, tài xế không ngờ nhận cái kết vô cùng… đắng!

Ngày 15/4, chỉ huy Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng CSGT - PC08, Công an TP HCM) cho biết vừa xử phạt hàng loạt xe tải, xe khách vi phạm bị người dân ghi hình cung cấp cho PC08.

Tài xế 70 tuổi liên tục lái xe đầu kéo container chạy vào đường cấm bị người dân ghi hình và nhận 2 lần xử phạt 10 triệu, trừ 4 điểm GPLX...

“Đặc biệt có trường hợp tài xế liên tục vi phạm tại một cung đường, bị người dân ghi hình những lần vi phạm và đơn vị đã tổng hợp tất cả để xử phạt”, Trung tá Nguyễn Hoàng Tâm, đội trưởng Đội CSGT Rạch Chiếc thông tin.

Đó là trường hợp của ông T. N (70 tuổi) tài xế lái xe đầu kéo container. Liên tiếp chỉ chưa đầy 30 ngày, ông N. lần lượt điều khiển xe đầu kéo container mang các biển số 51C-… và 50E… chạy trên đường số 11 rẽ phải vào đường Nguyễn Xiển (phường Long Bình, TP HCM) khi đường này có biển báo hiệu có nội dung “cấm đi vào đối với loại phương tiện đang điều khiển”.

Xe đầu kéo do ông N. điều khiển vi phạm bị người dân ghi hình phản ánh.

Việc vi phạm của ông N. đã bị người dân 2 lần ghi hình và gởi phản ánh về PC08. Qua xác minh của CSGT và làm việc, ông N. đã thừa nhận lỗi vi phạm; đồng thời nộp phạt mỗi lần vi phạm là 5 triệu đồng (tổng cộng 10 triệu) và bị trừ tổng cộng 4 điểm trên GPLX (mỗi lần vi phạm trừ 2 điểm).

Xe khách vi phạm bị người dân ghi hình phản ánh PC08

Ngoài ra, Đội CSGT Rạch Chiếc cũng vừa xử phạt đối với tài xế xe khách BKS 60H-134.30 vi phạm “đón trả khách tại nơi cấm dừng” trước khu vực Bến xe Miền Đông Mới (xa lộ Hà Nội, phường Long Bình, TP HCM) số tiền 1,5 triệu đồng; trừ 2 điểm GPLX. Đây cũng là trường hợp bị người dân ghi hình quá trình vi phạm và phản ánh đến PC08.