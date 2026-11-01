Một năm đến Việt Nam, Maison Eric Kayser ghi dấu từ tiệm bánh Phú Quốc đến những chuyến bay

Một năm được Sun Group đưa đến Việt Nam, thương hiệu bánh từ Paris đã mở rộng tới Đà Nẵng, hiện diện trên những chuyến bay và tạo thêm một món quà được du khách tìm mua khi đến đảo Ngọc.

Việc Maison Eric Kayser bắt đầu hành trình ở Phú Quốc tạo nên bản sắc riêng: du khách có thể thưởng thức bánh Pháp bên biển hoặc ngắm pháo hoa ngay từ bàn trà…

Cách đây một năm, ngày 1/11/2025, thương hiệu bánh Pháp Maison Eric Kayser chính thức khai trương cửa hàng Eric Kayser tại Thị trấn Hoàng Hôn, Nam đảo Phú Quốc. Với sự đồng hành của Sun Group, thương hiệu ra đời tại Paris năm 1996 chọn đảo Ngọc làm điểm khởi đầu đưa kỹ nghệ bánh Pháp với những công thức bí mật đến Việt Nam.

Thay vì những đô thị lớn như Hà Nội hay TP.HCM, Maison Eric Kayser bắt đầu hành trình ở một điểm đến biển đảo. Lựa chọn ấy tạo nên một bản sắc riêng: thưởng thức bánh Pháp trong những buổi sáng thong thả bên biển, những chiều ngắm hoàng hôn qua Cầu Hôn hay những tối ngồi lại cùng bạn bè chờ pháo hoa từ hai show diễn đẳng cấp thế giới Kiss of the Sea và Symphony of the Sea.

Từ Phú Quốc, thương hiệu bánh Pháp đã có thêm 2 cơ sở mới và và có mặt trên các chuyến bay của hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways.

Một năm sau, từ cửa hàng đầu tiên tại Phú Quốc, thương hiệu đã mở rộng sự hiện diện trong hệ sinh thái du lịch, nghỉ dưỡng và hàng không của Sun Group. Maison Eric Kayser có thêm cơ sở mang tên Maison Kayser tại Quảng trường Apollo ở đảo Ngọc, một cửa hàng tại Làng Pháp, Sun World Ba Na Hills (Đà Nẵng) và có mặt trên các chuyến bay của hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways. Từ phố biển đến đỉnh Bà Nà rồi lên những chuyến bay, thương hiệu từng bước tiếp cận thực khách qua nhiều trải nghiệm của kỳ nghỉ.

Dấu ấn sau một năm còn nằm ở cách những gói bánh màu cam trở thành món quà gợi nhớ Phú Quốc. Với những du khách đã biết đến Eric Kayser qua chuyến đi, sắc cam quen thuộc trên bao bì đủ để gợi lại một buổi ghé tiệm ở Thị trấn Hoàng Hôn, một lần thưởng bánh trên máy bay hay món quà được bạn bè mang về từ đảo Ngọc. Một thương hiệu đến từ Paris, qua trải nghiệm của du khách, đã có thêm sự gắn kết với điểm đến đầu tiên tại Việt Nam.

Những miếng bánh chuẩn Pháp của Eric Kayser đã bổ sung thêm một trải nghiệm hấp dẫn và “ngon khó cưỡng” cho du khách tới đảo Ngọc

Sự kết hợp với Sun PhuQuoc Airways góp phần lan tỏa thói quen tìm mua bánh Eric Kayser khi đi du lịch. Bánh Eric Kayser được phục vụ trên chuyến bay, giúp hành khách có dịp thưởng thức trước khi ghé tiệm. Từ một phần ăn nhẹ dùng cùng trà hoặc cà phê, chiếc bánh trở thành hương vị khiến nhiều người nhớ tới sau hành trình.

Vào tháng 8/2026, mạng xã hội đã ghi nhận hiện tượng mang tên bánh cookie của Eric Kayser. Một bài đăng trên Threads về gói bánh của thương hiệu thu hút gần 2.000 lượt thích cùng hàng trăm lượt tương tác. Những câu hỏi mua ở đâu, Phú Quốc có bán không cho thấy sức hút của món bánh đã vượt ra ngoài trải nghiệm trên khoang máy bay.

Hai dòng bánh được nhắc đến nhiều là Chocolate Cookie với vị chocolate đậm đà, ngọt dịu cân bằng và Macadamia Cookie thơm bùi, giòn rụm vị hạt. Với kích thước nhỏ gọn, tiện bảo quản, những gói cookie Maison Eric Kayser dễ dàng nằm trong hành lý để du khách mang về chia sẻ cùng gia đình, bạn bè. Bên cạnh những sản vật quen thuộc, Phú Quốc có thêm một lựa chọn quà tặng gắn với trải nghiệm của kỳ nghỉ.

Kỹ nghệ bánh Pháp được gìn giữ qua phương pháp làm bánh thủ công cùng nguồn nguyên liệu tuyển chọn khắt khe theo đúng tiêu chuẩn Maison Kayser.

Tại cửa hàng Eric Kayser, kỹ nghệ bánh Pháp được gìn giữ qua phương pháp làm bánh thủ công, quy trình lên men tự nhiên dành cho các dòng bánh mì và nguồn nguyên liệu tuyển chọn kỹ lưỡng. Những ổ bánh mì vỏ giòn ruột xốp hay bánh sừng bò (croissant) thơm hương bơ, được nướng tại chỗ mỗi ngày, mang đến lựa chọn cho bữa sáng, buổi trà chiều hoặc một lần dừng chân giữa hành trình khám phá Nam đảo.

Không gian thưởng thức cũng làm nên nét riêng của tiệm bánh tại Phú Quốc. Sau khi dạo bước qua những con dốc ngập sắc hoa, ngắm hoàng hôn buông xuống biển hay trước giờ thưởng thức các show diễn nghệ thuật tại Thị trấn Hoàng Hôn, du khách có thể ghé tiệm, nhâm nhi cà phê và chọn một món bánh tươi. Vào buổi tối, ngồi ở dãy bàn ngoài trời, du khách có thể vừa thưởng thức bánh ngọt, vừa ngắm pháo hoa rực rỡ thắp sáng bầu trời thị trấn.

Ngày 1/11 này, cửa hàng đầu tiên sẽ trở thành điểm hẹn để người dân và du khách cùng Maison Eric Kayser đón sinh nhật một tuổi tại Việt Nam. Các ưu đãi và phần quà được chuẩn bị như lời tri ân những thực khách đã đồng hành, đồng thời chào đón những vị khách lần đầu ghé tiệm. Khách đến trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ có cơ hội nhận quà và cùng chia sẻ khoảnh khắc đặc biệt của thương hiệu

Bên cạnh các ưu đãi và phần quà, sự kiện còn được khuấy động bằng những màn biểu diễn mang cảm hứng lễ hội đường phố Pháp. Giữa nhịp sống sôi động của Thị trấn Hoàng Hôn, bữa tiệc sinh nhật mang đến thêm một cuộc hẹn cho ngày đầu tháng 11: ghé tiệm thưởng bánh, chung vui và chọn những gói bánh màu cam làm quà sau chuyến đi.