Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Món xôi vàng rực, dẻo thơm khiến du khách mê mẩn ở Tây Bắc

Du lịch

Món xôi vàng rực, dẻo thơm khiến du khách mê mẩn ở Tây Bắc

Xôi bjoóc phón vàng óng, dẻo thơm và ngọt dịu là đặc sản Tây Bắc. Thưởng thức món xôi này, du khách cảm nhận hương núi rừng và văn hóa vùng cao.

Vân Giang (Tổng hợp)
Giữa vô vàn món ngon của vùng cao Tây Bắc, xôi bjoóc phón nổi bật với màu vàng óng, hương thơm dịu và vị dẻo ngọt đặc trưng. Đây là món xôi độc đáo, vừa ngon miệng vừa mang đậm bản sắc văn hóa của người Tày, Nùng. Ảnh dulichCaoBang
Giữa vô vàn món ngon của vùng cao Tây Bắc, xôi bjoóc phón nổi bật với màu vàng óng, hương thơm dịu và vị dẻo ngọt đặc trưng. Đây là món xôi độc đáo, vừa ngon miệng vừa mang đậm bản sắc văn hóa của người Tày, Nùng. Ảnh dulichCaoBang
Giữa vô vàn món ngon của vùng cao Tây Bắc, xôi bjoóc phón nổi bật với màu vàng óng, hương thơm dịu và vị dẻo ngọt đặc trưng. Đây là món xôi độc đáo, vừa ngon miệng vừa mang đậm bản sắc văn hóa của người Tày, Nùng. Ảnh dulichCaoBang
Giữa vô vàn món ngon của vùng cao Tây Bắc, xôi bjoóc phón nổi bật với màu vàng óng, hương thơm dịu và vị dẻo ngọt đặc trưng. Đây là món xôi độc đáo, vừa ngon miệng vừa mang đậm bản sắc văn hóa của người Tày, Nùng. Ảnh dulichCaoBang
Khi mùa xuân đến, hoa trắng muốt của cây nở rồi ngả vàng, tỏa hương ngọt nhẹ. Người dân bản địa dùng hoa tươi hoặc khô để nhuộm gạo nếp, tạo màu vàng tươi cùng hương rừng dịu dàng. Ảnh dulichCaoBang
Khi mùa xuân đến, hoa trắng muốt của cây nở rồi ngả vàng, tỏa hương ngọt nhẹ. Người dân bản địa dùng hoa tươi hoặc khô để nhuộm gạo nếp, tạo màu vàng tươi cùng hương rừng dịu dàng. Ảnh dulichCaoBang
Để có mẻ xôi chuẩn vị, gạo nếp được ngâm trong nước hoa bjoóc phón khoảng 5 – 6 giờ. Ảnh dulichCaoBang
Để có mẻ xôi chuẩn vị, gạo nếp được ngâm trong nước hoa bjoóc phón khoảng 5 – 6 giờ. Ảnh dulichCaoBang
Khi đồ lên, xôi chín dẻo, vàng như mật ong, thơm phức mà không bị ngấy. Ảnh dulichCaoBang
Khi đồ lên, xôi chín dẻo, vàng như mật ong, thơm phức mà không bị ngấy. Ảnh dulichCaoBang
Người vùng cao thường ăn kèm muối vừng, lạc rang, hoặc thêm thịt băm, trứng, nhai kỹ thì vị ngọt càng đậm, hương rừng càng rõ. Nếu dùng các loại nếp đặc sản như nếp pì pất hay nếp ong, xôi càng dẻo thơm, hương sắc càng đậm đà. Ảnh dulichCaoBang
Người vùng cao thường ăn kèm muối vừng, lạc rang, hoặc thêm thịt băm, trứng, nhai kỹ thì vị ngọt càng đậm, hương rừng càng rõ. Nếu dùng các loại nếp đặc sản như nếp pì pất hay nếp ong, xôi càng dẻo thơm, hương sắc càng đậm đà. Ảnh dulichCaoBang
Xôi bjoóc phón cũng là món xôi ngũ sắc với ý nghĩa biểu tượng: màu vàng tượng trưng cho thịnh vượng và đất mẹ. Vì thế, món xôi thường xuất hiện trong mâm cỗ đãi khách, lễ hội hay các dịp quan trọng, vừa ngon miệng vừa giàu giá trị văn hóa. Ảnh dulichCaoBang
Xôi bjoóc phón cũng là món xôi ngũ sắc với ý nghĩa biểu tượng: màu vàng tượng trưng cho thịnh vượng và đất mẹ. Vì thế, món xôi thường xuất hiện trong mâm cỗ đãi khách, lễ hội hay các dịp quan trọng, vừa ngon miệng vừa giàu giá trị văn hóa. Ảnh dulichCaoBang
Ngày nay, món xôi này không chỉ xuất hiện trong bếp nhà dân mà còn được du khách trải nghiệm tại chợ phiên vùng cao. Những bó hoa bjoóc phón khô chỉ 5.000 đồng/bó có thể mua về nấu xôi tại nhà, giúp du khách mang về một phần hương núi rừng Tây Bắc. Ảnh dulichCaoBang
Ngày nay, món xôi này không chỉ xuất hiện trong bếp nhà dân mà còn được du khách trải nghiệm tại chợ phiên vùng cao. Những bó hoa bjoóc phón khô chỉ 5.000 đồng/bó có thể mua về nấu xôi tại nhà, giúp du khách mang về một phần hương núi rừng Tây Bắc. Ảnh dulichCaoBang
Với mỗi bát xôi vàng rực, du khách như được gần gũi với núi rừng, cảm nhận cuộc sống mộc mạc và tinh tế của người vùng cao. Xôi bjoóc phón không chỉ là món ăn, mà còn là trải nghiệm văn hóa, nơi vị ngon hòa cùng hồn đất trời. Ảnh dulichCaoBang
Với mỗi bát xôi vàng rực, du khách như được gần gũi với núi rừng, cảm nhận cuộc sống mộc mạc và tinh tế của người vùng cao. Xôi bjoóc phón không chỉ là món ăn, mà còn là trải nghiệm văn hóa, nơi vị ngon hòa cùng hồn đất trời. Ảnh dulichCaoBang
Vân Giang (Tổng hợp)
#Ẩm thực Tây Bắc #Món xôi đặc sản #Văn hóa vùng cao #Hương núi rừng #Ý nghĩa lễ hội #Màu sắc và biểu tượng

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT