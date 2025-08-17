Bệnh giang mai có thể chữa khỏi không?

Bệnh giang mai có thể chữa khỏi nếu được phát hiện và điều trị sớm bằng kháng sinh, đặc biệt là ở giai đoạn đầu.

Bệnh giang mai có thể ảnh hưởng tới tim, mạch máu, não và hệ thần kinh

Nguyên nhân gây giang mai là vi khuẩn Treponema pallidum xâm nhập cơ thể khi người bệnh tiếp xúc trực tiếp với vết săng giang mai trên cơ thể của người khác. Phần lớn trường hợp xảy ra trong các hoạt động tình dục. Tuy nhiên, cũng có một số trường hợp vi khuẩn xâm nhập qua qua vết cắt hay màng nhầy.

Có 5 loại giang mai thần kinh, từ dạng sớm - bao gồm các triệu chứng không triệu chứng và biểu hiện ở màng não (xuất hiện < 1 năm sau khi nhiễm trùng) - đến dạng mạch máu màng não (xuất hiện ở độ tuổi từ 5 đến 12 tuổi) - đến dạng muộn hoặc dạng thứ ba - liệt toàn thân do giang mai và hội chứng Tabes dorsalis (xuất hiện ở độ tuổi > 10 năm sau khi nhiễm trùng). Dạng thứ hai có thể xuất hiện hàng thập kỷ sau lần tiêm chủng đầu tiên. Các triệu chứng về mắt và thính giác cũng có thể xuất hiện ở bất kỳ giai đoạn nào của nhiễm trùng và được coi là các dạng giang mai thần kinh.

Ảnh minh hoạ/Internet

Nên chữa giang mai càng sớm càng tốt khi bệnh ở giai đoạn ủ bệnh và nguyên phát, hoặc sau khoảng 12 tuần kể từ lúc nhiễm vi khuẩn giang mai. Lúc này, vi khuẩn chưa gây tổn thương sâu đến các cơ quan nội tạng và hệ tim mạch, hệ thần kinh.

Thương tổn giang mai thường xuất hiện ở bất cứ đâu trong khoảng từ 3 tuần đến 3 tháng sau khi người bệnh bị nhiễm trùng. Các vết loét thường kéo dài khoảng 3 – 6 tuần và sau đó tự biến mất – có thể điều trị hoặc không điều trị. Nhưng nếu không được điều trị thì ngay cả khi vết loét đã biến mất, xoắn khuẩn giang mai vẫn tồn tại trong cơ thể của người bệnh. Khi không có biện pháp can thiệp kịp thời, bệnh giang mai có thể ảnh hưởng tới tim, mạch máu, não và hệ thần kinh. Đồng thời, bệnh cũng làm tăng cơ hội lây nhiễm HIV (loại virus gây bệnh AIDS).

Bệnh giang mai có thể tái phát sau điều trị nếu người bệnh tiếp xúc với nguồn lây nhiễm mới thông qua quan hệ tình dục không an toàn hoặc tiếp xúc trực tiếp với người mang vi khuẩn.

Triệu chứng khi bị giang mai. Ảnh minh họa/Nguồn Internet

Ngay cả sau khi điều trị thành công, bạn vẫn có thể bị tái nhiễm giang mai nếu có quan hệ tình dục với người bị nhiễm bệnh và sẽ xảy ra khi xoắn khuẩn giang mai tái hoạt động, nếu không điều trị khỏi hẳn bệnh hoặc điều trị bằng kháng sinh không phù hợp. Ngay cả khi bệnh giang mai được điều trị thành công, một số biến chứng lâu dài như các vấn đề về tim mạch và thần kinh vẫn có thể xảy ra.



Biện pháp phòng ngừa giang mai tái phát

Một trong những cách quan trọng nhất để ngăn ngừa bệnh giang mai tái phát là thực hiện các biện pháp bảo vệ để quan hệ tình dục an toàn.

Người từng mắc giang mai cần đi kiểm tra thường xuyên để theo dõi nếu bệnh tái phát. Ngay cả khi được điều trị thành công, người bệnh vẫn nên tiếp tục đi xét nghiệm định kỳ để đảm bảo không tái phát hoặc tái nhiễm bệnh.

Nếu bị chẩn đoán mắc giang mai, người bệnh cần tuân thủ điều trị theo đúng phác đồ mà bác sĩ đưa ra. Việc không thực hiện đầy đủ liệu trình điều trị có thể làm tăng nguy cơ tái phát và khiến bệnh khó điều trị hơn trong tương lai.

Sử dụng rượu và các chất gây nghiện sẽ làm suy yếu hệ thống miễn dịch, khiến việc chống lại các bệnh nhiễm trùng như giang mai trở nên khó khăn hơn. Vì vậy, cần hạn chế dùng chúng để ngăn ngừa bệnh giang mai tái phát.

Nếu có kết quả chẩn đoán mắc bệnh giang mai, người bệnh cần thông báo cho bạn tình của mình để đi xét nghiệm giang mai ngay và điều trị bệnh ngay từ khi còn ở giai đoạn sớm. Điều này sẽ giúp ngăn ngừa sự lây lan của bệnh và giảm nguy cơ tái phát và duy trì sức khỏe thể chất và cả tinh thần.