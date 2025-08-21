Mitsubishi Destinator chạy thử tại Việt Nam, sẵn sàng ra mắt

Chỉ 1 tháng ngay sau khi ra mắt toàn cầu tại Indonesia, những hình ảnh đầu tiên của Mitsubishi Destinator được hé lộ khi chạy thử nghiệm trên đường phố Việt.

Video: Xe SUV 7 chỗ Mitsubishi Destinator sắp về Việt Nam có gì?

Hình ảnh xe Mitsubishi Destinator 2025 chạy thử tại Việt Nam vừa xuất hiện trên các diễn đàn ôtô gần như không có sự khác biệt về ngoại thất với phiên bản tại Indonesia, mang đến một hình ảnh vững chãi và năng động của một mẫu xe SUV 7 chỗ thực thụ. Ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield tạo nên một diện mạo đẳng cấp và tương lai cho mẫu xe.

Những hình ảnh đầu tiên của Mitsubishi Destinator trên đường phố Việt.

Một số thông số và trang bị nổi bật của Destinator khi ra mắt tại Indonesia:

Kích thước xe: 4.680 x 1.840 x 1.780, khoảng sáng gầm xe 244mm (không bao gồm tấm chắn gầm) cao nhất phân khúc. Destinator có không gian nội thất 7 chỗ ngồi – 3 hàng ghế rộng rãi. Khu vực hành lý tối ưu cùng các tiện ích thông minh được bố trí tiện lợi tại mọi vị trí ngồi.

Xe có khoảng không gian từ hành khách đến trần xe, khoảng để chân thoải mái, phù hợp cho mọi vị trí trên xe. Các vị trí ghế trên xe có thể sắp xếp linh hoạt cho không gian chứa đồ tối đa.

Mitsubishi Destinator 2025 chạy thử tại Việt Nam gần như không có sự khác biệt về ngoại thất với phiên bản tại Indonesia.

Nội thất Destinator nổi bật với màn hình trung tâm 12.3 inch, màn hình người lái 8 inch, giao diện trực quan. Hệ thống âm thanh Dynamic Sound Yamaha Premium cho trải nghiệm âm thanh sống động.

Về vận hành, Destinator được trang bị động cơ tăng áp 1.5L Turbo mới, sử dụng toàn cầu, công suất 161 mã lực, mô men xoắn cực đại 250 Nm, cho khả năng tăng tốc nhanh nhạy, mạnh mẽ.

Destinator được trang bị động cơ tăng áp 1.5L Turbo mới, công suất 161 mã lực, mô men xoắn cực đại 250 Nm, tăng tốc nhanh nhạy, mạnh mẽ.

Xe được trang bị 5 chế độ lái: Normal (Bình thường), Wet (Đường ướt), Gravel (Sỏi đá) , Mud (Đường bùn), Tarmac (Đường nhựa). Chế độ Tarmac hoàn toàn mới, mang lại khả năng xử lý linh hoạt, chính xác trên những con đường nhựa quanh co.

Với đầy đủ các tính năng ADAS và tính năng hỗ trợ lái AYC, xe mang đến khả năng vận hành an toàn vượt trội trên mọi cung đường. Xe dự kiến ra mắt tại Việt Nam vào cuối năm nay, với mức giá cạnh tranh trong phân khúc C-SUV.

Với hiệu ứng ra mắt tích cực tại Indonesia, Destinator hứa hẹn có nhiều tiềm năng tiếp nối sức ảnh hưởng của các mẫu xe Xpander và Xforce trước đó tại Việt Nam.