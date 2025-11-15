Hà Nội

DirectX 8 bước ngoặt thay đổi đồ họa máy tính

DirectX 8 bước ngoặt thay đổi đồ họa máy tính

Ra mắt năm 2000, DirectX 8 của Microsoft đã mở ra kỷ nguyên mới cho GPU và cách mạng hóa đồ họa.

Thiên Trang (TH)
25 năm trước, Microsoft âm thầm giới thiệu DirectX 8, bản cập nhật mang tính cách mạng cho đồ họa.
Điểm đột phá lớn nhất chính là programmable shaders, cho phép GPU có thể lập trình linh hoạt.
Trước đó, card đồ họa bị giới hạn bởi pipeline cố định, khiến hiệu ứng ánh sáng và phản chiếu rất hạn chế.
Với Shader Model 1.0, các nhà phát triển lần đầu có thể kiểm soát từng pixel và từng đỉnh.
Công nghệ này mở đường cho những tựa game huyền thoại như Half-Life 2, Morrowind hay Splinter Cell.
NVIDIA GeForce 3 là GPU đầu tiên hỗ trợ DirectX 8, sau đó ATI cũng nhanh chóng theo kịp với DX9.
Xbox đời đầu cũng được trang bị GPU DirectX 8, tạo nên bước tiến lớn trong ngành game console.
Từ ray tracing đến đồ họa photorealistic ngày nay, tất cả đều bắt nguồn từ di sản DirectX 8.
