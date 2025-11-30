Hà Nội

MC Mù Tạt xinh đẹp trong loạt trang phục công sở, visual thăng hạng

Vốn đã nổi tiếng với phong thái tự tin trên truyền hình, MC Mù Tạt khiến người hâm mộ bất ngờ bởi nhan sắc ngọt ngào, sang trọng và gu ăn mặc tinh tế.

MC Mù Tạt (tên thật Nguyễn Huyền Trang) – gương mặt quen thuộc của VTV – mới đây gây chú ý khi xuất hiện trong loạt ảnh thời trang công sở vô cùng thanh lịch.
Vốn đã nổi tiếng với nụ cười tươi và phong thái tự tin trên sóng truyền hình, Mù Tạt một lần nữa khiến người hâm mộ bất ngờ bởi nhan sắc ngọt ngào, sang trọng và gu ăn mặc ngày càng tinh tế.
Phong cách của MC Mù Tạt là sự pha trộn tinh tế giữa sự chuyên nghiệp, chuẩn mực cần có của một người làm truyền hình và nét cá tính, hiện đại, không ngừng đổi mới.
Một trong những yếu tố nổi bật nhất trong phong cách của Mù Tạt là sự ưu tiên các trang phục có đường cắt may sắc nét và cấu trúc rõ ràng. Ảnh: FBNV
MC Huyền Trang thường xuyên xuất hiện với những bộ blazer có phom dáng đa dạng, từ kiểu ôm nhẹ nhàng, tôn dáng đến những blazer dáng rộng nhẹ nhàng, hiện đại.
Các thiết kế được Mù Tạt lựa chọn không chỉ mang lại vẻ ngoài chỉn chu, chuyên nghiệp mà còn tạo sự mạnh mẽ, quyền lực. Ảnh: FBNV
Điểm làm nên sự khác biệt của MC Mù Tạt chính là sự táo bạo trong việc sử dụng màu sắc, vượt ra ngoài những tông trung tính thường thấy trong môi trường công sở.
Sự tinh tế trong phong cách của Mù Tạt còn được thể hiện qua cách cô chọn và kết hợp phụ kiện, cũng như những chi tiết thiết kế nhỏ nhưng đầy sức hút trên trang phục.
Giày dép đi kèm thường là những đôi giày cao gót mũi nhọn hoặc sandal quai mảnh tối giản, giúp kéo dài đôi chân và giữ cho tổng thể chuyên nghiệp, không bị quá tải bởi các chi tiết khác.
Qua những hình ảnh được ghi lại, có thể thấy rõ Huyền Trang đã xây dựng một tủ đồ công sở đa dạng, chú trọng vào cấu trúc, màu sắc và các chi tiết tinh tế để luôn xuất hiện một cách hoàn hảo nhất. Ảnh: FBNV
#Phong cách thời trang công sở #Vẻ đẹp tự nhiên của MC Mù Tạt #Thành công truyền hình #Phong thái tự tin #Gu thời trang tinh tế #MC Mù Tạt

