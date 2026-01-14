Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
'Hot girl quân sự' gây thương nhớ với bộ ảnh áo dài cách tân ngọt ngào

Cộng đồng trẻ

'Hot girl quân sự' gây thương nhớ với bộ ảnh áo dài cách tân ngọt ngào

'Nàng thơ quân sự' Vũ Nguyệt vừa khiến netizen một lần nữa phải thổn thức với giao diện đầ nữ tính với áo dài cách tân ngọt ngào đến lịm tim trong bộ ảnh mới.

Trầm Phương
Vũ Nguyệt - cô nàng từng gây sốt mạng xã hội với biệt danh 'hot girl quân sự' - vừa khiến người hâm mộ tan chảy trong bộ ảnh mới đầy chất thơ, mang đậm hơi thở truyền thống pha lẫn nét hiện đại. (Ảnh: IGNV)
Vũ Nguyệt - cô nàng từng gây sốt mạng xã hội với biệt danh 'hot girl quân sự' - vừa khiến người hâm mộ tan chảy trong bộ ảnh mới đầy chất thơ, mang đậm hơi thở truyền thống pha lẫn nét hiện đại. (Ảnh: IGNV)
Trong bộ ảnh này, cô nàng lựa chọn thiết kế áo dài cách tân nhiều lớp với tông màu hồng phấn và trắng chủ đạo. Chất liệu voan tơ mềm mại phối cùng các chi tiết thêu hoa nhí tinh tế giúp tôn lên làn da trắng sứ và vóc dáng mảnh mai của nàng hot girl. (Ảnh: IGNV)
Trong bộ ảnh này, cô nàng lựa chọn thiết kế áo dài cách tân nhiều lớp với tông màu hồng phấn và trắng chủ đạo. Chất liệu voan tơ mềm mại phối cùng các chi tiết thêu hoa nhí tinh tế giúp tôn lên làn da trắng sứ và vóc dáng mảnh mai của nàng hot girl. (Ảnh: IGNV)
Điểm nhấn của bộ trang phục chính là phần tay bồng điệu đà và thiết kế cổ yếm ẩn hiện bên trong, mang đến vẻ đẹp vừa kín đáo, vừa quyến rũ. (Ảnh: IGNV)
Điểm nhấn của bộ trang phục chính là phần tay bồng điệu đà và thiết kế cổ yếm ẩn hiện bên trong, mang đến vẻ đẹp vừa kín đáo, vừa quyến rũ. (Ảnh: IGNV)
Gương mặt thanh tú với lối trang điểm trong trẻo, nhấn vào đôi mắt long lanh và đôi môi hồng tự nhiên giúp Vũ Nguyệt trông như một "nàng thơ" bước ra từ truyện cổ tích. (Ảnh: IGNV)
Gương mặt thanh tú với lối trang điểm trong trẻo, nhấn vào đôi mắt long lanh và đôi môi hồng tự nhiên giúp Vũ Nguyệt trông như một "nàng thơ" bước ra từ truyện cổ tích. (Ảnh: IGNV)
Bộ ảnh được thực hiện tại một không gian quán cafe mang đậm màu sắc hoài cổ. Từ những mảng tường gạch ngói xếp lớp nghệ thuật, những góc quán nhỏ với bàn ghế mây tre, đến kệ trưng bày những chiếc máy khâu cổ điển... tất cả đều làm nền hoàn hảo cho vẻ đẹp vượt thời gian của Vũ Nguyệt. (Ảnh: IGNV)
Bộ ảnh được thực hiện tại một không gian quán cafe mang đậm màu sắc hoài cổ. Từ những mảng tường gạch ngói xếp lớp nghệ thuật, những góc quán nhỏ với bàn ghế mây tre, đến kệ trưng bày những chiếc máy khâu cổ điển... tất cả đều làm nền hoàn hảo cho vẻ đẹp vượt thời gian của Vũ Nguyệt. (Ảnh: IGNV)
Việc sử dụng đạo cụ là một nhành hoa hồng hạc trắng tinh khôi không chỉ tạo điểm nhấn về thị giác mà còn tượng trưng cho sự thanh cao, thuần khiết - đúng như phong cách mà Vũ Nguyệt đang hướng tới. (Ảnh: IGNV)
Việc sử dụng đạo cụ là một nhành hoa hồng hạc trắng tinh khôi không chỉ tạo điểm nhấn về thị giác mà còn tượng trưng cho sự thanh cao, thuần khiết - đúng như phong cách mà Vũ Nguyệt đang hướng tới. (Ảnh: IGNV)
Nổi lên từ những tấm hình chụp khi đang tham gia khóa học quân sự, Vũ Nguyệt nhanh chóng chiếm trọn cảm tình của cộng đồng mạng nhờ gương mặt "không góc chết" và nụ cười rạng rỡ. (Ảnh: IGNV)
Nổi lên từ những tấm hình chụp khi đang tham gia khóa học quân sự, Vũ Nguyệt nhanh chóng chiếm trọn cảm tình của cộng đồng mạng nhờ gương mặt "không góc chết" và nụ cười rạng rỡ. (Ảnh: IGNV)
Cô nàng sở hữu phong cách thời trang nữ tính, nhẹ nhàng chuẩn "nàng thơ". (Ảnh: IGNV)
Cô nàng sở hữu phong cách thời trang nữ tính, nhẹ nhàng chuẩn "nàng thơ". (Ảnh: IGNV)
Nhờ sở hữu ngoại hình nổi bật, Vũ Nguyệt được nhiều nhãn hàng "chọn mặt gửi vàng" mời làm mẫu ảnh. (Ảnh: IGNV)
Nhờ sở hữu ngoại hình nổi bật, Vũ Nguyệt được nhiều nhãn hàng "chọn mặt gửi vàng" mời làm mẫu ảnh. (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
#Vũ Nguyệt #áo dài cách tân #hot girl quân sự #thời trang nữ #ảnh đẹp #ảnh tết

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT