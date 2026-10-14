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Số hóa - Xe

Máy pha cà phê gây nghẽn Wi-Fi khi tạo 1 TB lưu lượng

Một máy pha cà phê Keurig bất ngờ tạo ra khoảng 1 TB lưu lượng mạng trong 10 ngày, làm quá tải điểm truy cập Wi-Fi và đặt ra lo ngại về thiết bị nhà thông minh.

Thiên Trang (th)

Một người dùng mạng xã hội X có tên @NomadsGalaxy phát hiện sự cố bất thường khi kiểm tra hệ thống Wi-Fi tại nhà bố mẹ. Theo dữ liệu từ hệ thống quản lý mạng UniFi, máy pha cà phê Keurig đã tạo ra khoảng 1 TB lưu lượng tải lên và gần 10 GB tải xuống chỉ trong 10 ngày. Lượng dữ liệu lớn bất thường khiến một điểm truy cập Wi-Fi bị quá tải, ảnh hưởng đến hoạt động của mạng gia đình.

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Máy pha cà phê Keurig được cho là đã tạo ra khoảng 1 TB lưu lượng tải lên trong 10 ngày. (Ảnh: hothardware)

Thay vì tiếp tục tìm hiểu nguyên nhân, người dùng này quyết định ngắt nguồn chiếc máy và mua thiết bị thay thế cho bố mẹ. Đáng chú ý, phần lớn lưu lượng được ghi nhận dường như chỉ luân chuyển trong mạng nội bộ, chưa có bằng chứng cho thấy 1 TB dữ liệu đã được gửi đến máy chủ bên ngoài. Vì vậy, sự việc hiện chưa đủ cơ sở để kết luận thiết bị có hành vi thu thập hoặc truyền dữ liệu trái phép.

Một trong những khả năng được đặt ra là lỗi phần mềm hoặc trục trặc trong quá trình giao tiếp mạng. Việc khởi động lại có thể giúp thiết bị hoạt động bình thường trở lại, nhưng nguyên nhân cụ thể vẫn chưa được xác định. Các mẫu máy pha cà phê thông minh của Keurig có thể kết nối Wi-Fi để điều khiển qua ứng dụng, lên lịch pha cà phê hoặc hỗ trợ mua viên nén. Tuy nhiên, chưa rõ chức năng nào có thể liên quan đến lượng lưu lượng lớn bất thường nói trên.

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Sự cố cho thấy thiết bị gia dụng kết nối Wi-Fi vẫn có thể gây ra vấn đề về hiệu năng và an toàn mạng. (Ảnh: tecnoandroid)

Sự cố cũng làm dấy lên câu hỏi về mức độ cần thiết của kết nối Internet trên các thiết bị gia dụng. Trong hệ sinh thái nhà thông minh, từ máy pha cà phê, camera, chuông cửa đến robot cắt cỏ, ngày càng nhiều sản phẩm được kết nối mạng để bổ sung tính năng điều khiển từ xa. Tuy nhiên, kết nối này cũng có thể kéo theo rủi ro nếu phần mềm phát sinh lỗi, không được cập nhật thường xuyên hoặc dịch vụ trực tuyến của nhà sản xuất ngừng hoạt động.

Đáng lưu ý, những thiết bị có camera hoặc khả năng lập bản đồ không gian có thể lưu trữ hình ảnh, sơ đồ khu vực và thông tin mạng Wi-Fi. Nếu tồn tại lỗ hổng bảo mật, dữ liệu này có nguy cơ bị khai thác hoặc thiết bị bị điều khiển từ xa. Dù chưa có dấu hiệu cho thấy máy pha cà phê Keurig trong sự việc gây nguy hiểm về bảo mật, trường hợp này vẫn là lời nhắc rằng thiết bị IoT cần được quản lý và cập nhật đúng cách. Người dùng nên theo dõi lưu lượng mạng bất thường, cập nhật phần mềm và cân nhắc tách các thiết bị thông minh khỏi mạng chứa máy tính, điện thoại cùng dữ liệu quan trọng.

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#máy pha cà phê #Keurig #Wi-Fi #nhà thông minh #lưu lượng mạng #bảo mật IoT

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