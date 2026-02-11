Hà Nội

Thế giới

Máy bay chở khách trượt khỏi đường băng, lao ra bờ biển

Một máy bay chở khoảng 50 người đã trượt khỏi đường băng tại sân bay chính của Somalia và lao ra bờ biển gần đó khi hạ cánh khẩn cấp.

An An (Theo AP)

>>> Mời độc giả xem video: Máy bay chở khách trượt khỏi đường băng, lao ra bờ biển ở Somalia

Nguồn video: X

AP đưa tin, một máy bay của hãng hàng không Starsky Aviation chở khoảng 50 người đã trượt khỏi đường băng tại sân bay chính của Somalia và lao ra bờ biển gần đó hôm 10/2. Được biết, chiếc phi cơ đã phải hạ cánh khẩn cấp do gặp sự cố kỹ thuật không lâu sau khi cất cánh. Hiện chưa có thông tin về thương vong trong vụ tai nạn hàng không này.

Các đội cứu hộ khẩn cấp nhanh chóng được điều động đến hiện trường để tiến hành hoạt động cứu hộ và đánh giá thiệt hại. Hành khách và thành viên phi hành đoàn đã được sơ tán khỏi máy bay, nhà chức trách cho biết.

maybay.png
Chiếc máy bay chở khách đã trượt khỏi đường băng và lao ra bờ biển ở Somalia hôm 10/2. Ảnh: freepressjournal.

"Chiếc máy bay cất cánh từ sân bay quốc tế Aden Abdulle ở Mogadishu và dự kiến bay đến thành phố Gaalkacyo ở phía bắc thì gặp sự cố khoảng 15 phút sau khi rời đường băng", ông Ahmed Moalim, Giám đốc Cơ quan Hàng không Dân dụng Somalia, nói với truyền thông địa phương.

Trong quá trình cố gắng hạ cánh trở lại, máy bay đã trượt khỏi đường băng và dừng lại ở bờ biển, Moalim nói thêm.

Hãng hàng không Starsky Aviation hiện chưa đưa ra bình luận về vụ việc.

Nhà chức trách đã mở cuộc điều tra để xác định nguyên nhân vụ việc. Thông tin chi tiết sẽ được công bố sau.

