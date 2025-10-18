Hà Nội

Mẫu bàn tay hóa thạch người cổ đại hé lộ bí mật bất ngờ

Kho tri thức

Mẫu bàn tay hóa thạch người cổ đại hé lộ bí mật bất ngờ

Bàn tay hóa thạch đầu tiên được tìm thấy của người cổ đại Paranthropus boisei đã được các chuyên gia giải mã và gây bất ngờ lớn.

Tâm Anh (theo Science, Sciencenews)
Trong nghiên cứu mới công bố trên tạp chí Nature, các nhà khoa học đã kiểm tra, phân tích bàn tay hóa thạch đầu tiên được tìm thấy của người cổ đại Paranthropus boisei và phát hiện họ có bàn tay lớn đến kinh ngạc nhưng cũng rất khéo léo. Ảnh: Louise Leakey.
Nhà cổ nhân chủng học Louise Leakey thuộc Đại học Stony Brook và Viện Lưu vực Turkana (TBI) và các đồng nghiệp đã tìm thấy bàn tay hóa thạch trên tại Koobi Fora, khu vực nằm ở rìa phía đông hồ Turkana. Mẫu vật có niên đại hơn 1,52 triệu năm tuổi. Ảnh: C. Mongle.
Trước khám phá này, các nhà nghiên cứu đã biết người Paranthropus boisei có xương lớn, hàm và răng khỏe để nhai. Tuy nhiên, họ biết rất ít về phần cơ thể từ cổ trở xuống của người Paranthropus boisei vì không tìm được hóa thạch hoàn chỉnh nào. Ảnh: Matt Tocheri.
Việc tìm thấy bàn tay hóa thạch của người Paranthropus boisei cho thấy họ có ngón cái dài, các ngón thẳng và ngón út linh hoạt, giúp tạo nên lực nắm mạnh tương tự cách con người hiện đại cầm búa. Nhờ vậy, họ có thể dễ dàng dùng tay tách phần thực vật cứng, loại bỏ phần không thể tiêu hóa. Ảnh: P.PLAILLY/E.DAYNES/SCIEN​CE PHOTO LIBRARY.
Nhóm nghiên cứu cũng suy đoán chế độ ăn của người Paranthropus boisei chủ yếu gồm các loài cỏ và cây thân mềm. Ảnh: Nachosan / CC BY-SA 3.0.
Các đặc điểm khác của bàn tay như hình dạng to bè của xương ngón của người Paranthropus boisei lại rất giống khỉ đột. Ảnh: Roman Yevseyev.
Theo nhóm nghiên cứu, người Paranthropus boisei cũng có khả năng chế tạo công cụ. Đều này bổ sung thêm bằng chứng cho thấy loài người này có đôi bàn tay rất khéo léo giống các loài thuộc chi Homo. Ảnh: dctim1/Flickr.
Người Paranthropus boisei từng sinh sống ở Đông Phi cách đây từ 1,3 - 2,6 triệu năm, cùng thời với ít nhất 3 loài người cổ khác: Homo habilis, Homo rudolfensis và Homo erectus. Ảnh: see.leeds.ac.uk.
Trước đây, một số nhà nghiên cứu cho rằng, chỉ các loài thuộc chi Homo mới có khả năng chế tạo công cụ bằng đá. Phát hiện hóa thạch bàn tay cho thấy người Paranthropus boisei có thể chế tạo và sử dụng các công cụ bằng đá tốt như các loài Homo khác cùng thời. Ảnh: Wikimedia: Jonathan Chen, Paranthropus boisei model, CC BY-SA 4.0, Emőke Dénes, Homo erectus model, CC BY-SA 4.0.
Mời độc giả xem video: Đằng sau thành công của các nhà khoa học. Nguồn: VTV24.
#bàn tay hóa thạch #bàn tay #hóa thạch #người Paranthropus boisei

