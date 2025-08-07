Mastercard FEST của TPBank – chiếc thẻ "chân ái" cho hội mê giải trí

Nếu bạn là một người mê “đu” concert, “ghiền” phim và những trải nghiệm chill thì Mastercard FEST của TPBank chính là chiếc thẻ tín dụng sinh ra dành cho bạn.

Không chỉ là công cụ thanh toán, FEST là "tấm vé quyền lực" mở ra thế giới giải trí với hàng loạt đặc quyền chỉ dành riêng cho người trẻ sống hết mình.

TPBank Mastercard FEST: Chiếc thẻ tín dụng sinh ra để cùng giới trẻ “quẩy” concert, sống “chill” Không chỉ là một chiếc thẻ tín dụng, TPBank Mastercard FEST còn là “người bạn thân” mới của hội mê concert, “ghiền” xem phim và sống trọn từng khoảnh khắc giải trí. Mở thẻ siêu nhanh, mua vé siêu hời, lại còn hoàn tiền cực “thơm” mỗi tháng – tất cả gói gọn trong TPBank Mastercard FEST của TPBank.

TPBank Mastercard FEST – Thẻ tín dụng siêu ưu đãi, dành riêng cho giới trẻ yêu concert và giải trí Hướng đến khách hàng trẻ, TPBank ra mắt thẻ Mastercard FEST với loạt ưu đãi độc quyền dành cho concert và giải trí: xem phim chỉ từ 95.000VNĐ, giảm 50% vé concert, hoàn tiền 20% khi chi tiêu trên các nền tảng giải trí online... Tất cả được gói gọn trong hành trình mở thẻ chỉ 5 phút và dùng ngay lập tức trên App TPBank.

Có Mastercard FEST trong tay, “đu” concert và giải trí chẳng ngán giá vé Đừng để giá vé “phá mood” giải trí của bạn. Thẻ Mastercard FEST của TPBank cho bạn mua vé concert giảm nửa giá, xem phim giá siêu hời, giải trí trên Spotify, Youtube Premium… vẫn được hoàn tiền. Mở thẻ chỉ mất 5 phút, tất cả đem đến trải nghiệm vừa hời vừa tiện lợi nhất cho khách hàng trẻ!

Giảm giá cực sâu vé concert, vé xem phim và các dịch vụ giải trí

Nếu bạn là tín đồ “đu” concert thì phải có FEST trong ví! TPBank bắt tay cùng Ticketbox tung ưu đãi "đỉnh của chóp": Giảm 50% cho giao dịch đầu tiên và 15% cho các giao dịch tiếp theo khi mua vé concert, trên Ticketbox.

Không còn phải lo giá vé, nhiều concert lớn đã, đang và sẽ có sự đồng hành của TPBank. Tháng 6 vừa qua, TPBank đã tài trợ set diễn của nghệ sĩ tlinh tại music show “Những Thành Phố Mơ Màng”. Bên cạnh tài trợ, TPBank còn mở thêm booth tại sự kiện để các “ngoan xinh yêu” trải nghiệm hoạt động chụp ảnh photobooth lấy ngay, nhận áo có chữ ký nghệ sĩ, hàng trăm ly nước cực chất… và mở thẻ Mastercard FEST để giải trí vừa hời vừa tiện lợi.

Khán giả tham gia hoạt động trải nghiệm và mở thẻ TPBank Mastercard FEST tại music show “Những Thành Phố Mơ Màng” tháng 6 vừa qua.

Vào tháng 9 tới, TPBank sẽ tiếp tục đồng hành với vai trò nhà tài trợ chính cho Em Xinh “Say Hi” concert. Chỉ cần mở thẻ Mastercard FEST và thực hiện chi tiêu hàng ngày, bạn sẽ có cơ hội nhận vé hoặc quyền ưu tiên mua vé Early Bird cho concert thông qua “Vòng quay may mắn”. Ngay khi mở thẻ FEST, bạn sẽ nhận được 5 lượt quay và có thể tích lũy thêm lượt quay mỗi ngày theo thể lệ chi tiêu trên website TPBank. Hãy nhanh tay mở thẻ FEST và chi tiêu mỗi ngày để có cơ hội sở hữu vé Em Xinh “Say Hi” concert!

Hãy nhanh tay mở thẻ FEST và chi tiêu mỗi ngày để có cơ hội sở hữu vé Em Xinh “Say Hi” concert!

Không chỉ có “deal hời” concert, TPBank Mastercard FEST là “người bạn thân” đồng hành cùng người trẻ trong các hoạt động giải trí thường ngày. Để giúp giới trẻ giải trí mà vẫn tiết kiệm chi phí, thẻ FEST tung ưu đãi cực hời với giá vé xem phim chỉ 95.000 đồng/2 vé CGV Cinemas Vietnam hoặc Lotte Cinema Vietnam, kéo dài từ nay đến hết tháng 12/2025. Sau thời gian ưu đãi trên, khi dùng thẻ FEST thanh toán vé xem phim tại các rạp CGV Cinemas Vietnam, Lotte Cinema, BHD Star Cineplex,… tối thiểu từ 100.000VNĐ, bạn vẫn sẽ được hoàn tiền 20%/ tháng (tối đa 200.000VNĐ).

Ngoài ra, với những ngày không muốn ra ngoài mà vẫn muốn “chill”, chỉ cần thanh toán bằng TPBank Mastercard FEST trên các nền tảng giải trí online như Spotify, Netflix, Youtube Premium, bạn sẽ được hoàn tiền 20% mỗi tháng, tối đa 200.000VNĐ (áp dụng với giao dịch từ 100.000VNĐ trở lên). Vừa giải trí tại nhà, vừa được hoàn tiền - lời gấp đôi.

Một số ưu đãi “cực hời” từ TPBank Mastercard FEST cho các hoạt động giải trí.

Mở thẻ siêu nhanh với phí thường niên 0 đồng

Hiểu lối sống nhanh của GenZ, TPBank cho phép bạn mở thẻ TPBank Mastercard FEST ngay trên App TPBank, nhanh chóng, tiện lợi chỉ trong 5 phút, không yêu cầu chứng minh thu nhập hay nhiều thủ tục giấy tờ.

Thẻ FEST còn chiều bạn tới bến với ưu đãi tài chính thông minh: Tất cả các giao dịch đều có thể trả góp 0% trong vòng 3, 6, 9 hoặc 12 tháng. Không những thế, TPBank Mastercard FEST cũng miễn phí 100% phí phát hành thẻ và ưu đãi 100% phí thường niên năm đầu và các năm tiếp theo khi đạt điều kiện chi tiêu.

TPBank Mastercard FEST chính xác là sản phẩm “được may đo” dành riêng cho những người trẻ “sống chất”, năng động, yêu trải nghiệm, thích giải trí và sống thật chill.

Mở thẻ ngay trên App TPBank và tìm hiểu thêm về thẻ tín dụng TPBank Mastercard FEST TẠI ĐÂY, hoặc vui lòng liên hệ Tổng đài Chăm sóc Khách hàng 24/7 của TPBank 1900 6036/1900 58 58 85, hay ghé chi nhánh/phòng giao dịch bất kỳ của TPBank để được tư vấn chi tiết.

