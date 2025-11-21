Mang thai không khám chuyên khoa, thai phụ 35 tuổi nguy kịch do hellp

Hellp có thể liên quan đến tình trạng tăng huyết áp hoặc không. Một trong các dấu hiệu mà thai phụ có thể tự nhận biết được là đau thượng vị hay đau hạ sườn phải.

Sản phụ N.T.H, 29 tuổi, mang thai lần thứ 4, tuổi thai 35 tuần, nhập viện với dấu hiệu đau thượng vị. Trong suốt thai kỳ, thai phụ có khám thai nhưng không được khám chuyên khoa.

Khi nhập viện khoa Sản, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cuba Đồng Hới, các xét nghiệm cho thấy men gan tăng cao, tiểu cầu giảm mạnh, protein niệu dương tính – những dấu hiệu rõ của Hellp.

Xác định tình trạng nguy kịch của người bệnh, các bác sĩ Sản khoa phối hợp với Gây mê hồi sức, Huyết học truyền máu, Nhi khoa đã tiến hành mổ lấy thai khẩn cấp, truyền các chế phẩm máu, hồi sức tích cực. Qua 6 ngày điều trị, thai phụ và trẻ sơ sinh non tháng đã ổn định và được xuất viện.

Ê-kíp phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Hội chứng Hellp là gì?

Hellp là tình trạng tan máu, tăng men gan và giảm tiểu cầu ở phụ nữ mang thai trên 20 tuần tuổi. Tình trạng này có thể tiến triển nhanh chóng và đe dọa tính mạng của cả mẹ và bé nếu không được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Biểu hiện của hội chứng hellp trong thai kỳ - Ảnh BSCC

Đặc điểm đau thượng vị trong hội chứng Hellp

Hellp có thể biểu hiện khác nhau ở mỗi người và dễ nhầm lẫn với triệu chứng của bệnh cúm, dạ dày, thường gặp như:

- Mệt, khó chịu trong vài ngày;

- Buồn nôn, nôn ói;

- Đau nhức cơ vai, cổ, thượng vị hoặc 1 phần tư trên phải vùng bụng;

- Đau thượng vị hoặc đau ¼ trên phải vùng bụng có thể do tắc nghẽn dòng máu lưu thông ở xoang gan gây ra bởi sự lắng đọng của fibrin nội mạch;

- Đau đầu và rối loạn thị giác;

- Tăng cân do phù toàn thân, và protein niệu trên 1+ (trong 90% các trường hợp);

- Sưng tấy, đặc biệt là ở khu vực tay hoặc mặt;

- Đau khi hít thở sâu.

Khi bị đau thượng vị, thai phụ không nên dùng thuốc giảm đau dù dùng thuốc dạ dày, có thể có triệu chứng vàng da, phù hoặc nước tiểu sẫm màu.

Nguyên nhân gây bệnh

Hiện vẫn chưa xác định chính xác nguyên nhân của bệnh, tuy nhiên sự xuất hiện của hiện tượng đông máu được xem là yếu tố chủ yếu. Một số chuyên gia cho rằng đây là một dạng tiền sản giật nặng, một tai biến sản khoa do huyết áp cao. Khoảng 10 – 20% phụ nữ gặp tiền sản giật sẽ tiến triển thành hội chứng Hellp trong sản khoa.

Lời khuyên cho mẹ bầu Khám thai định kỳ tại cơ sở y tế chuyên khoa. Đừng bỏ qua dấu hiệu cảnh báo như đau đầu, đau thượng vị, phù, nhìn mờ... Nếu có bất kỳ bất thường nào, đừng trì hoãn việc đến bệnh viện ngay, vì Hellp có thể diễn tiến nhanh và nguy hiểm. Xét nghiệm sàng lọc bệnh tiền sản giật ở tuần thứ 11-13 thai kỳ để điều trị dự phòng, giảm hoặc tránh được biến chứng Hellp. Chỉ bác sĩ mới có thể chắc chắn rằng các triệu chứng bạn gặp phải không phải là dấu hiệu của các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Do đó, bạn cần gặp bác sĩ để được chẩn đoán và can thiệp kịp thời khi có dấu hiệu khác thường khi mang thai.

TS.BS Trần Thị Sơn Trà - BSCK1 Hồ Minh Hòa (khoa Sản, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cuba Đồng Hới)