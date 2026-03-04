Hà Nội

Nhan sắc gợi cảm của nữ ca sĩ Saka Trương Tuyền

Nhan sắc gợi cảm của nữ ca sĩ Saka Trương Tuyền

Saka Trương Tuyền - bạn gái ca sĩ Hồ Việt Trung quyến rũ hơn khi mang bầu, có gu thời trang tinh tế để che vòng hai. 

Thu Cúc (tổng hợp, ảnh: FB Saka Trương Tuyền)
Mới đây, Hồ Việt Trung đăng ảnh bên Saka Trương Tuyền kèm dòng trạng thái ngắn gọn: “Chuẩn bị đón thêm thành viên mới…”. Ngay sau đó, nữ ca sĩ sinh năm 1990 cũng chia sẻ cảm xúc: “Cuối cùng ước mơ của mẹ cũng đã thành sự thật, chào mừng con đến với thế giới này, ba mẹ yêu con nhiều lắm”.
Những dòng viết giản dị nhưng đủ để công chúng hiểu rằng cặp đôi đang bước sang một chặng đường mới trong cuộc sống.
Hồ Việt Trung và Saka Trương Tuyền đã gắn bó ít năm qua, thường xuyên đồng hành trong các chuyến lưu diễn và dự án âm nhạc.
Bước vào giai đoạn mới, Saka Trương Tuyền được nhận xét ngày càng đằm thắm. Cô có gương mặt tròn đầy hơn, làn da sáng mịn và thần sắc tươi tắn.
Nếu trước đây cô gây ấn tượng bởi vẻ gợi cảm, sắc sảo, thì hiện tại hình ảnh người phụ nữ chuẩn bị làm mẹ mang đến cảm giác nữ ca sĩ dịu dàng hơn.
Trong nhiều lần xuất hiện, nữ ca sĩ lựa chọn các thiết kế dáng suông hoặc váy xếp ly để khéo léo che vòng hai.
Những bộ váy họa tiết 3D hoặc phom xòe nhẹ giúp cô giữ được nét nữ tính mà vẫn tạo sự thoải mái.
Dù đang mang thai, Saka Trương Tuyền vẫn duy trì lịch diễn ở mức độ phù hợp. Trên sân khấu, cô tiếp tục theo đuổi phong cách quyến rũ quen thuộc nhưng tiết chế hơn ở phần eo.
Thay vì nhấn vào đường cong cơ thể, cô ưu tiên các thiết kế tạo điểm nhấn ở đôi chân hoặc phần vai, giúp tổng thể cân đối và hài hòa hơn.
Xem video: "Saka Trương Tuyền gợi cảm hơn khi mang bầu". Nguồn Facebook Saka Trương Tuyền
