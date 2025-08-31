Hà Nội

Sống Khỏe

Mách chị em 3 món ăn mát gan, ngủ ngon một mạch tới sáng

Gan nóng, khó ngủ khiến chị em mất năng lượng, căng thẳng, 3 món ăn quen thuộc giúp hạ nhiệt gan, an thần và ngủ sâu giấc.

Giang Thu (Tổng hợp)

Khó ngủ, trằn trọc suốt đêm không chỉ do lo âu hay căng thẳng mà đôi khi còn bắt nguồn từ tình trạng “gan hỏa vượng” – theo Đông y, gan nóng có thể khiến thần trí xao động, gây cáu gắt, khô miệng, mỏi mắt và mất ngủ. Thay vì tìm đến thuốc an thần hay thuốc ngủ dễ gây lệ thuộc, nhiều chị em lựa chọn phương pháp dưỡng sinh qua ẩm thực để điều hòa cơ thể. Với những nguyên liệu quen thuộc, dễ chế biến, 3 món ăn dưới đây vừa giúp thanh mát lá gan, vừa hỗ trợ ngủ sâu và ngon giấc.

Cháo hạt sen – long nhãn

Hạt sen từ lâu được coi là “thần dược” cho giấc ngủ, có tác dụng dưỡng tâm, an thần. Khi kết hợp cùng long nhãn khô, món cháo này không chỉ thơm ngọt dễ ăn mà còn giúp giảm bồn chồn, lo lắng, cải thiện tình trạng khó ngủ ở phụ nữ tuổi trung niên.

chao-hat-sen.jpg
Ảnh minh hoạ

Cách nấu: Hạt sen tươi bóc vỏ, bỏ tâm, hầm nhừ cùng gạo tẻ. Khi cháo chín, thêm long nhãn vào nấu thêm 5 phút rồi nêm chút đường phèn. Ăn ấm vào buổi tối trước khi ngủ khoảng 1–2 tiếng.

Canh mướp đắng nhồi thịt

Mướp đắng (khổ qua) có vị đắng đặc trưng, giúp thanh nhiệt, giải độc gan và điều hòa khí huyết. Kết hợp cùng thịt nạc xay, món canh vừa bổ dưỡng vừa làm dịu cơn nóng gan, hỗ trợ ngủ sâu hơn.

canh-muop-dang-nhoi-thit.jpg
Ảnh minh hoạ

Cách nấu: Chọn mướp đắng xanh non, bỏ ruột, nhồi thịt nạc xay trộn mộc nhĩ và hành khô. Nấu chín với nước xương hầm, nêm gia vị vừa ăn. Canh mướp đắng nhồi thịt ăn vào bữa tối giúp cơ thể nhẹ nhõm, dễ chìm vào giấc ngủ.

Nước rau má – đậu xanh

Rau má có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, trong khi đậu xanh bổ mát, giàu chất xơ, hỗ trợ gan hoạt động hiệu quả hơn. Uống một cốc nước rau má – đậu xanh sau bữa tối giúp giải tỏa căng thẳng, làm dịu cơ thể và cải thiện chất lượng giấc ngủ.

nuoc-rau-ma-dau-xanh.jpg
Ảnh minh hoạ

Cách làm: Rau má rửa sạch, xay lấy nước cốt. Đậu xanh nấu chín nhừ, trộn cùng nước rau má, có thể thêm chút đường phèn để dễ uống.

Theo quan niệm Đông y, “gan tàng huyết, chủ sơ tiết”, khi gan khỏe mạnh thì tinh thần thư thái, giấc ngủ cũng sâu và yên bình. Bổ sung những món ăn thanh mát, điều hòa cơ thể sẽ giúp phụ nữ trung niên giảm dần tình trạng mất ngủ, thay thế thói quen lạm dụng thuốc ngủ vốn tiềm ẩn nhiều tác dụng phụ.

Chỉ cần khéo léo đưa vào thực đơn hàng ngày những món ăn đơn giản như cháo hạt sen – long nhãn, canh mướp đắng nhồi thịt hay nước rau má – đậu xanh, chị em có thể tìm lại những đêm dài ngủ ngon như thuở thiếu nữ, để sáng mai thức dậy với tinh thần sảng khoái và cơ thể tràn đầy năng lượng.

Tác dụng của bột sắn dây

Bột sắn dây, với thành phần tự nhiên từ củ sắn dây, từ lâu đã được biết đến như một vị thuốc dân gian có nhiều lợi ích với sức khỏe.

