Lồng ruột trẻ em, phát hiện điều trị sớm để bảo vệ tính mạng

Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cẩm Phả (Quảng Ninh) cho biết, bệnh viện đã kịp thời phát hiện và cứu sống trẻ 1 tháng tuổi bị lồng ruột cấp tính.

Theo đó, ngày 15/8/2025, Khoa Ngoại - Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cẩm Phả tiếp nhận bé Hà.H.Đ (12 tháng tuổi, trú tại Yên Lập, Phú Thọ) nhập viện trong tình trạng đau bụng, khóc nhiều, nôn, không đi ngoài được.

Thăm khám lâm sàng và cận lâm sàng cho thấy: Bụng bệnh nhi chướng nhẹ, sờ được khối lồng kích thước 2x2cm vùng hố chậu phải; Siêu âm ổ bụng phát hiện hình ảnh lồng ruột góc hồi - manh tràng; Các xét nghiệm máu trong giới hạn bình thường.

Ảnh minh họa BVCC

Các bác sĩ chẩn đoán bé bị lồng ruột cấp tính góc hồi - manh tràng. Ê-kíp can thiệp do BS Nguyễn Minh Đức (Khoa Ngoại) phối hợp cùng kíp gây mê đã tiến hành tháo lồng dưới gây mê toàn thân. Sau can thiệp, bệnh nhi hồi phục nhanh, bụng mềm, đã trung tiện - đại tiện bình thường, sức khỏe ổn định trở lại.

BS Nguyễn Minh Đức cho biết, ồng ruột là tình trạng một đoạn ruột chui vào trong lòng đoạn ruột kế cận, gây tắc nghẽn lưu thông tiêu hóa. Đây là bệnh lý cấp cứu ngoại khoa thường gặp nguy hiểm ở trẻ nhỏ (đặc biệt từ 6 - 24 tháng tuổi).

Nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời, lồng ruột có thể dẫn đến hoại tử ruột, viêm phúc mạc, nguy hiểm đến tính mạng.

Dấu hiệu cảnh báo lồng ruột ở trẻ:

Trẻ có thể biểu hiện: Đau bụng từng cơn, khóc thét, bỏ bú hoặc bỏ ăn: Nôn nhiều, nhất là sau khi ăn; Không đi ngoài được, đôi khi đi ngoài ra máu lẫn nhầy; Bụng có thể chướng, sờ thấy khối bất thường.

Khi thấy các dấu hiệu trên, cha mẹ cần đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế có khả năng chẩn đoán và xử trí cấp cứu ngoại khoa gần nhất, tuyệt đối không tự ý điều trị tại nhà để tránh biến chứng nặng nề.