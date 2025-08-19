Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Lồng ruột trẻ em, phát hiện điều trị sớm để bảo vệ tính mạng

Nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời, lồng ruột có thể dẫn đến hoại tử ruột, viêm phúc mạc, nguy hiểm đến tính mạng.

Thúy Nga

Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cẩm Phả (Quảng Ninh) cho biết, bệnh viện đã kịp thời phát hiện và cứu sống trẻ 1 tháng tuổi bị lồng ruột cấp tính.

Theo đó, ngày 15/8/2025, Khoa Ngoại - Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cẩm Phả tiếp nhận bé Hà.H.Đ (12 tháng tuổi, trú tại Yên Lập, Phú Thọ) nhập viện trong tình trạng đau bụng, khóc nhiều, nôn, không đi ngoài được.

Thăm khám lâm sàng và cận lâm sàng cho thấy: Bụng bệnh nhi chướng nhẹ, sờ được khối lồng kích thước 2x2cm vùng hố chậu phải; Siêu âm ổ bụng phát hiện hình ảnh lồng ruột góc hồi - manh tràng; Các xét nghiệm máu trong giới hạn bình thường.

long-ruot.jpg
Ảnh minh họa BVCC

Các bác sĩ chẩn đoán bé bị lồng ruột cấp tính góc hồi - manh tràng. Ê-kíp can thiệp do BS Nguyễn Minh Đức (Khoa Ngoại) phối hợp cùng kíp gây mê đã tiến hành tháo lồng dưới gây mê toàn thân. Sau can thiệp, bệnh nhi hồi phục nhanh, bụng mềm, đã trung tiện - đại tiện bình thường, sức khỏe ổn định trở lại.

BS Nguyễn Minh Đức cho biết, ồng ruột là tình trạng một đoạn ruột chui vào trong lòng đoạn ruột kế cận, gây tắc nghẽn lưu thông tiêu hóa. Đây là bệnh lý cấp cứu ngoại khoa thường gặp nguy hiểm ở trẻ nhỏ (đặc biệt từ 6 - 24 tháng tuổi).

Nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời, lồng ruột có thể dẫn đến hoại tử ruột, viêm phúc mạc, nguy hiểm đến tính mạng.

Dấu hiệu cảnh báo lồng ruột ở trẻ:

Trẻ có thể biểu hiện: Đau bụng từng cơn, khóc thét, bỏ bú hoặc bỏ ăn: Nôn nhiều, nhất là sau khi ăn; Không đi ngoài được, đôi khi đi ngoài ra máu lẫn nhầy; Bụng có thể chướng, sờ thấy khối bất thường.

Khi thấy các dấu hiệu trên, cha mẹ cần đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế có khả năng chẩn đoán và xử trí cấp cứu ngoại khoa gần nhất, tuyệt đối không tự ý điều trị tại nhà để tránh biến chứng nặng nề.

Qua ca bệnh này, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cẩm Phả khuyến cáo:

- Cha mẹ cần quan sát kỹ các biểu hiện bất thường của trẻ;

- Đưa trẻ đi khám ngay khi xuất hiện đau bụng, nôn, khóc nhiều, không đi ngoài được;

- Trẻ nghi ngờ lồng ruột cần được siêu âm chẩn đoán và can thiệp kịp thời, vì mỗi phút trôi qua đều ảnh hưởng đến tính mạng và chất lượng sống của trẻ.

#lồng ruột trẻ em #đau bụng trẻ nhỏ #cấp cứu ngoại khoa trẻ #triệu chứng lồng ruột #phòng ngừa lồng ruột #can thiệp lồng ruột

Bài liên quan

Y học và đời sống

Lồng ruột do u manh tràng hiếm gặp

Các khối u đường tiêu hóa thường phát triển trong thời gian dài nên các triệu chứng ban đầu thường không điển hình, chỉ là các biểu hiện rối loạn thói quen đại tiện, các cơn đau bụng ngắn, điều này làm chúng ta hay chủ quan bỏ qua.

Một bệnh nhân 70 tuổi bị lồng ruột do u manh tràng hiếm gặp, vừa được Khoa Ngoại Tổng Quát Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á (TP HCM) phẫu thuật cấp cứu thành công, giải quyết kịp thời trước khi xuất hiện dấu hiệu hoại tử đoạn ruột bị lồng do thiếu máu.

Bệnh nhân là bà T.T.T (70 tuổi, Tây Ninh) nhập viện trong tình trạng đau bụng quặn từng cơn, buồn nôn, bí đại tiện, bụng chướng. Được biết, người bệnh mắc nhiều bệnh lý nền như xuất huyết não, suy thượng thận, tràn dịch đa màng đang được điều trị nội khoa.

Xem chi tiết

Y học và đời sống

Bệnh nhi 14 tuổi bị lồng ruột hiếm gặp, dấu hiệu nhận biết bệnh thế nào?

Bệnh lồng ruột ở trẻ em diễn biến rất nhanh, nếu không được điều trị kịp thời, ruột sẽ bị hoại tử dẫn đến thủng ruột, gây ra viêm phúc mạc, nhiễm trùng máu, đe dọa tính mạng.

Đau bụng âm ỉ quanh rốn, nôn, mệt nhiều,… đi khám phát hiện lồng ruột hiếm gặp

Mới đây, các bác sĩ của viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả (Quảng Ninh) đã phẫu thuật nội soi cấp cứu thành công cho bệnh nhi 14 tuổi bị lồng ruột nhiều ổ. Đây cũng là ca bệnh hiếm gặp khi mắc lồng ruột ở tuổi đã lớn.

Xem chi tiết

Trong nước

Bé gái phải cắt ruột hoại tử, vì nhầm lồng ruột với rối loạn tiêu hóa

Bé gái 10 tháng tuổi nguy kịch vì lồng ruột, phải cắt bỏ một phần ruột non và đại tràng. Lồng ruột là một cấp cứu ngoại khoa thường gặp ở trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ từ 6 tháng đến 2 tuổi, cha mẹ cần nhận biết.

Cắt ngay trong đêm cả ruột non và đại tràng

Thông tin được BS Nguyễn Hiền, khoa ngoại tổng hợp Bệnh viện Nhi đồng 2 chia sẻ mới đây, các y bác sĩ của bệnh viện đã tiếp nhận và điều trị thành công cho bé gái N.T. X. 10 tháng tuổi trong tình trạng nguy kịch do lồng ruột dẫn đến nguy cơ hoại tử ruột.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới