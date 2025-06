Loạt xe sedan hạng B đua giảm giá, cao nhất 50 triệu đồng

Toyota Crown sedan "chủ tịch" nhận 5 sao an toàn từ NASVA

Mới đây, sedan cao cấp Toyota Crown đã được vinh danh là chiếc xe đạt điểm an toàn cao nhất năm 2024 do Cơ quan An toàn Ô tô Quốc gia Nhật Bản (NASVA) đánh giá.