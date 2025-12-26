Hà Nội

Á hậu Thảo Nhi Lê rực rỡ trong bộ ảnh mùa đông phủ tuyết

Cộng đồng trẻ

Á hậu Thảo Nhi Lê rực rỡ trong bộ ảnh mùa đông phủ tuyết

Ảnh mới của Thảo Nhi Lê gây chú ý khi nàng Á hậu xuất hiện trong bối cảnh mùa đông phủ tuyết trắng, khoác lên mình những thiết kế tông đỏ rực đầy ấn tượng.

Thiên Anh
Giữa khung cảnh lạnh giá, Thảo Nhi Lê nổi bật như một điểm nhấn thị giác, vừa quyến rũ vừa mang màu sắc điện ảnh, khiến người xem khó rời mắt.
Trong bộ ảnh, Thảo Nhi Lê biến hóa thành hình ảnh “cô bé mùa đông” hiện đại với áo khoác lông đỏ nổi bật, kết hợp nội y đồng điệu và phụ kiện tinh tế. Màu đỏ rực tương phản mạnh mẽ với nền tuyết trắng, càng làm tôn lên làn da nâu khỏe khoắn – dấu ấn đặc trưng trong vẻ đẹp của cô.
Tuy nhiên, điều khiến khán giả thực sự ấn tượng không chỉ nằm ở trang phục mà còn ở gương mặt giàu biểu cảm của Á hậu sinh năm 1994.
Qua từng khung hình, Thảo Nhi Lê thể hiện khả năng biểu cảm linh hoạt: khi thì ánh mắt mơ màng, man mác buồn giữa không gian tuyết rơi; lúc lại toát lên vẻ quyến rũ, tự tin và đầy nội lực. Đôi mắt sâu, bờ môi gợi cảm cùng thần thái cuốn hút giúp cô truyền tải trọn vẹn cảm xúc, khiến bộ ảnh mang hơi hướng của một câu chuyện hơn là những bức hình thời trang đơn thuần.
Nhiều người nhận xét, chính khả năng “diễn bằng ánh mắt” đã giúp Thảo Nhi Lê ngày càng khẳng định vị thế trong làng thời trang và giải trí.
Vẻ đẹp của Thảo Nhi Lê mang nét lai Tây hiện đại, phóng khoáng nhưng vẫn giữ được sự mềm mại, nữ tính. Gương mặt góc cạnh vừa phải, sống mũi cao cùng làn da nâu khỏe khoắn tạo nên hình ảnh khác biệt so với chuẩn mực trắng trẻo quen thuộc. Ở bộ ảnh mùa đông lần này, sự tương phản giữa vẻ đẹp nóng bỏng và bối cảnh lạnh giá càng làm nổi bật cá tính thẩm mỹ mà cô theo đuổi.
Sinh năm 1994 tại Đức, Thảo Nhi Lê tên thật là Lê Thảo Nhi. Cô sinh ra và lớn lên trong môi trường châu Âu, tốt nghiệp ngành Bán lẻ Thời trang Quốc tế.
Trước khi được đông đảo khán giả trong nước biết đến, Thảo Nhi Lê từng hoạt động với vai trò fashionista, blogger và nhà sáng tạo nội dung, thường xuyên chia sẻ về phong cách sống sang chảnh, hiện đại. Chính điều này khiến cô từng được gắn với danh xưng “rich kid” trên mạng xã hội.
Tên tuổi của Thảo Nhi Lê thực sự bùng nổ khi cô giành danh hiệu Á hậu 1 tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Trước đó, cô cũng từng đạt Á hậu 1 Hoa hậu người Việt tại châu Âu năm 2011.
Sau cuộc thi, Thảo Nhi Lê không chỉ dừng lại ở danh hiệu sắc đẹp mà tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong vai trò người mẫu, gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu thời trang, mỹ phẩm. Cô cũng thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện quốc tế lớn, trong đó có Liên hoan phim Cannes 2024, cho thấy sức hút ngày càng rộng mở.
