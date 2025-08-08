Hà Nội

Thế giới

Ảnh hiếm cuộc sống người dân ở Montana hơn trăm năm trước

Những bức ảnh hiếm được đăng tải dưới đây phần nào hé lộ cuộc sống của người dân ở bang Montana (Mỹ) hơn 100 năm trước.

An An (Theo ATI)
Những túp lều của người Mỹ bản địa ở Montana vào khoảng những năm 1890. (Nguồn ảnh: ATI)
Ngôi nhà của một người chăn thả gia súc ở dãy nũi Rocky của Montana vào thập niên 1890.
Những người đàn ông đứng trước một cửa hàng tạp hóa ở Superior, Montana, cách đây hơn trăm năm.
Một đoàn đi săn tại Công viên quốc gia Yellowstone vào cuối thế kỷ 19.
Một đứa trẻ đang cưỡi ngựa trong rừng ở Montana vào khoảng năm 1900.
Một nhóm người đang nướng bánh mì trong lò nướng ngoài trời ở French Gulch, Montana, năm 1906.
Những người đàn ông, phụ nữ và cả trẻ em tập trung bên bờ hồ Flathead ở Montana vào khoảng cuối thế kỷ 19 hoặc đầu thế kỷ 20.
Bé gái tên Agnes chơi đùa với chú chó Spot tại một trang trại ở Montana.
Adam J. Tuchscherer ngồi trên xe ngựa trước văn phòng công ty ở Anaconda, Montana, vào cuối thế kỷ 19 hoặc đầu thế kỷ 20.
Một nhóm tù trưởng người Mỹ bản địa tập trung tại một địa điểm nơi diễn ra bữa tiệc hơn 100 năm trước.
Một trạm dừng tàu hỏa ở thị trấn nhỏ Bonita, Montana, cuối thế kỷ 19.
Các cao bồi ăn tối tại một địa điểm dọc theo sông Yellowstone ở Montana vào khoảng cuối thế kỷ 19 hoặc đầu thế kỷ 20.
#cuộc sống người dân Montana #ảnh hiếm Montana hơn 100 năm #lịch sử Montana #đời sống người Mỹ bản địa #cuộc sống nông thôn Montana #ảnh lịch sử Montana

