Loài vật có mắt to nhất hành tinh, đường kính lên đến 30 cm

Giải mã

Loài vật có mắt to nhất hành tinh, đường kính lên đến 30 cm

Ẩn sâu trong làn nước lạnh giá Nam Cực, mực khổng lồ (Mesonychoteuthis hamiltoni) là một trong những sinh vật biển bí ẩn nhất từng được con người phát hiện.

Là loài mực lớn nhất thế giới. Mực khổng lồ có thể dài hơn 14 mét và nặng tới 700 kg, vượt xa mọi loài mực khác. Ảnh: Pinterest.
Là loài mực lớn nhất thế giới. Mực khổng lồ có thể dài hơn 14 mét và nặng tới 700 kg, vượt xa mọi loài mực khác. Ảnh: Pinterest.
Sống ở độ sâu khó tin. Chúng sinh sống ở vùng nước sâu 1.000–2.000 mét, nơi ánh sáng mặt trời không thể chạm tới. Ảnh: Pinterest.
Sống ở độ sâu khó tin. Chúng sinh sống ở vùng nước sâu 1.000–2.000 mét, nơi ánh sáng mặt trời không thể chạm tới. Ảnh: Pinterest.
Mắt to nhất trong thế giới động vật. Đôi mắt của chúng có thể to đến 30 cm – giúp quan sát rõ trong bóng tối hoàn toàn. Ảnh: Pinterest.
Mắt to nhất trong thế giới động vật. Đôi mắt của chúng có thể to đến 30 cm – giúp quan sát rõ trong bóng tối hoàn toàn. Ảnh: Pinterest.
Có xúc tu gắn móc sắc nhọn. Khác với nhiều loài mực khác, mực khổng lồ có các móc răng cưa trên xúc tu để giữ chặt và xé thịt con mồi. Ảnh: Pinterest.
Có xúc tu gắn móc sắc nhọn. Khác với nhiều loài mực khác, mực khổng lồ có các móc răng cưa trên xúc tu để giữ chặt và xé thịt con mồi. Ảnh: Pinterest.
Thức ăn chính là cá và mực nhỏ. Mực khổng lồ săn mồi theo cách rình rập và tấn công chớp nhoáng. Ảnh: Pinterest.
Thức ăn chính là cá và mực nhỏ. Mực khổng lồ săn mồi theo cách rình rập và tấn công chớp nhoáng. Ảnh: Pinterest.
Là con mồi của cá nhà táng. Vết sẹo trên da cá nhà táng cho thấy những trận chiến dữ dội giữa chúng với loài mực khổng lồ dưới đáy biển. Ảnh: Pinterest.
Là con mồi của cá nhà táng. Vết sẹo trên da cá nhà táng cho thấy những trận chiến dữ dội giữa chúng với loài mực khổng lồ dưới đáy biển. Ảnh: Pinterest.
Con người hiếm khi thấy tận mắt. Do sống sâu dưới biển, mực khổng lồ chỉ được biết đến qua những cá thể dạt lên bờ hoặc bị mắc lưới. Ảnh: Pinterest.
Con người hiếm khi thấy tận mắt. Do sống sâu dưới biển, mực khổng lồ chỉ được biết đến qua những cá thể dạt lên bờ hoặc bị mắc lưới. Ảnh: Pinterest.
Khơi nguồn cho huyền thoại Kraken. Nhiều học giả tin rằng truyền thuyết về quái vật biển Kraken bắt nguồn từ những lần chạm trán với mực khổng lồ. Ảnh: Pinterest.
Khơi nguồn cho huyền thoại Kraken. Nhiều học giả tin rằng truyền thuyết về quái vật biển Kraken bắt nguồn từ những lần chạm trán với mực khổng lồ. Ảnh: Pinterest.
