Loài rau mọc hoang vẫn đắt khách, giá tới 80.000 đồng/kg vẫn không đủ bán

Không cần gieo trồng, không tốn công chăm sóc, một loại rau dân dã ở miền Tây vẫn sinh trưởng xanh tốt quanh năm và được săn đón với giá tới 80.000 đồng/kg.

Thị trường thực phẩm những năm gần đây ghi nhận sự “lên ngôi” của nhiều loại rau dại từng gắn với bữa ăn dân dã. Trong số đó, rau cải ma – loại rau có cái tên khiến nhiều người nghe lần đầu phải “lạnh gáy” – đang trở thành mặt hàng được săn tìm trên thị trường thực phẩm.

Theo ghi nhận tại một số chợ và cửa hàng nông sản, giá rau cải ma hiện dao động khoảng 60.000 – 80.000 đồng/kg, tùy nguồn hàng và thời điểm. Mức giá này cao hơn đáng kể so với nhiều loại rau phổ biến khác, nhưng sức mua vẫn khá tốt, thậm chí nhiều nơi rơi vào tình trạng “cháy hàng”.

Ở nhiều tỉnh miền Tây, cải trời là loài rau quen thuộc - Ảnh minh họa

Một số tiểu thương cho biết lượng rau cải ma bán ra tăng rõ rệt trong thời gian gần đây. Nhiều khách hàng chủ động đặt trước để đảm bảo có hàng, đặc biệt vào dịp cuối tuần hoặc các bữa ăn gia đình.

“Có ngày hàng vừa về đã hết, khách muốn mua phải đặt trước”, một tiểu thương kinh doanh rau đặc sản tại TP.HCM cho biết.

Điều đáng nói là rau cải ma vốn không phải loại rau trồng đại trà. Loại cây này mọc tự nhiên ở bờ ruộng, ven kênh rạch hoặc các bãi đất ẩm tại nhiều tỉnh miền Tây. Người dân thường thu hái ngoài tự nhiên rồi mang ra chợ bán.

Chính vì phụ thuộc vào nguồn thu hái tự nhiên nên sản lượng rau cải ma khá hạn chế. Khi nhu cầu thị trường tăng cao, lượng rau thu hoạch được thường không đủ cung cấp, khiến giá bán duy trì ở mức cao.

Không chỉ gây chú ý bởi cái tên lạ tai, loại rau này còn được nhiều người ưa chuộng nhờ hương vị đặc trưng. Khi ăn, rau cải ma có vị hơi đắng nhẹ nhưng sau đó để lại hậu ngọt thanh, khá lạ miệng.

Từ loại rau dại mọc hoang, rau cải ma nay được chế biến thành nhiều món ăn dân dã như xào tỏi, nấu canh hoặc ăn kèm với cá, thịt kho. Một số nhà hàng chuyên món quê cũng bắt đầu đưa loại rau này vào thực đơn như một món rau đặc sản.

Theo giới kinh doanh nông sản, xu hướng tiêu dùng thực phẩm tự nhiên đang khiến nhiều loại rau rừng, rau dại được thị trường quan tâm hơn. Người tiêu dùng, đặc biệt tại các đô thị lớn, ngày càng ưa chuộng các sản phẩm được cho là “tự nhiên”, ít sử dụng hóa chất.

Không chỉ rau cải ma, nhiều loại rau mọc hoang khác như rau càng cua, rau dớn hay rau bò khai khi đưa về các thành phố lớn cũng có thể được bán với giá khá cao. Một số loại rau đặc sản thậm chí đạt mức 80.000 – 100.000 đồng/kg nhưng vẫn hút khách.

Các tiểu thương cho rằng sức hút của những loại rau này đến từ sự mới lạ và yếu tố “đặc sản vùng miền”. Nhiều khách hàng tìm mua không chỉ để chế biến món ăn mà còn để trải nghiệm hương vị dân dã gắn với ký ức quê nhà.

Từ một loại cây mọc hoang ít được chú ý, rau cải ma đang dần trở thành mặt hàng có giá trị trên thị trường thực phẩm. Với giá bán lên tới 80.000 đồng/kg nhưng vẫn thường xuyên cháy hàng, loại rau dân dã này cho thấy sức hút đáng kể của xu hướng tiêu dùng thực phẩm tự nhiên và đặc sản vùng miền tại các đô thị hiện nay.