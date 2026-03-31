Từ rau dại bị bỏ quên thành món 'đắt khách' lỗ bình gây sốt thị trường

Từng mọc hoang ven suối, rau lỗ bình nay thành đặc sản “xuống phố”, giá tới 100.000 đồng/kg nhờ vị lạ, sạch tự nhiên và được ưa chuộng.

Giữa vô vàn loại rau quen thuộc, rau lỗ bình từng là loài cây mọc hoang dại nơi bờ suối, triền đá ở các vùng núi như Tuyên Quang, Cao Bằng hay khu vực Tây Nguyên gồm Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng. Nhờ điều kiện khí hậu ẩm mát quanh năm, loài rau này phát triển tự nhiên mà không cần chăm sóc cầu kỳ. Ảnh Internet
Rau lỗ bình có hình dáng khá giống rau càng cua, thân nhỏ, lá xanh bóng, mọng nước. Khi thưởng thức, rau mang vị giòn, thanh, hơi chua nhẹ, tạo cảm giác lạ miệng nhưng dễ ăn. Ảnh machitech
Trước đây, loại rau này chủ yếu xuất hiện trong bữa cơm dân dã của người dân bản địa, thường được chế biến đơn giản như luộc, nấu canh hoặc xào tỏi. Tuy nhiên, chính hương vị mộc mạc ấy lại trở thành điểm nhấn khiến nhiều du khách tò mò, từ đó dần được biết đến rộng rãi hơn. Ảnh Internet
Những năm gần đây, cùng với sự phát triển của du lịch và xu hướng khám phá ẩm thực bản địa, rau lỗ bình bắt đầu “xuống phố”. Ảnh L.A Green
Không chỉ xuất hiện ở các quán ăn dân dã, loại rau này còn được đưa vào thực đơn của nhiều nhà hàng với các món như salad rau rừng, bánh xèo, lẩu gà… Ảnh Internet
Không dừng lại ở giá trị ẩm thực, trong dân gian, rau lỗ bình còn được xem là loại rau có lợi cho sức khỏe, hỗ trợ giảm viêm họng, đau nhức xương khớp hay phong tê thấp.
Đặc biệt, trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng ưu tiên thực phẩm sạch, rau lỗ bình được đánh giá cao nhờ đặc tính dễ trồng, ít sâu bệnh, gần như không cần sử dụng hóa chất. Một số địa phương đã bắt đầu đưa loại rau này vào trồng thử nghiệm quy mô lớn, thậm chí áp dụng mô hình nhà kính để nâng cao năng suất và chất lượng. Ảnh Lẩu gà tháng Năm
Sau khoảng 3 tháng trồng, rau có thể thu hoạch và bán ra thị trường với giá dao động từ 80.000 – 100.000 đồng/kg, cao hơn đáng kể so với nhiều loại rau phổ thông. Dù vậy, nhu cầu tiêu thụ vẫn ở mức cao khi người tiêu dùng sẵn sàng chi tiền để trải nghiệm sản vật “tự nhiên, lạ miệng”. Ảnh Lẩu gà tháng Năm
Từ một loài cây mọc hoang ít người để ý, rau lỗ bình đang dần khẳng định vị thế trên thị trường nhờ sự kết hợp giữa yếu tố tự nhiên, hương vị riêng biệt và giá trị dinh dưỡng. Ảnh thoibaovhnt
#Rau lỗ bình từ cây hoang dại đến đặc sản #Xu hướng ẩm thực tự nhiên và sạch #Phát triển cây trồng địa phương #Ẩm thực bản địa và du lịch #Lợi ích sức khỏe từ rau lỗ bình #Chế biến và món ăn từ rau lỗ bình

