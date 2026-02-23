3 loại quả tốt cho gan, nhiều người bất ngờ với vị trí số 1

Gan là cơ quan thầm lặng nhưng giữ vai trò giải độc, chuyển hóa quan trọng. Một số loại trái cây quen thuộc có thể hỗ trợ bảo vệ gan và giảm nguy cơ tổn thương.

Gan đảm nhiệm hơn 500 chức năng khác nhau như lọc độc tố, chuyển hóa chất dinh dưỡng, dự trữ năng lượng và hỗ trợ miễn dịch. Tuy nhiên, cơ quan này dễ bị tổn thương bởi rượu bia, chế độ ăn nhiều chất béo hoặc lối sống thiếu lành mạnh.

Bên cạnh việc duy trì thói quen sinh hoạt khoa học, lựa chọn thực phẩm phù hợp, đặc biệt là trái cây giàu chất chống oxy hóa, có thể góp phần hỗ trợ sức khỏe gan.

Bưởi – tăng khả năng chống oxy hóa cho gan

Bưởi là loại quả giàu vitamin C và các hợp chất thực vật như naringenin. Theo Tiến sĩ Michael Greger (Mỹ), chuyên gia dinh dưỡng lâm sàng, những hoạt chất này có thể giúp giảm viêm và bảo vệ tế bào gan trước tác động của stress oxy hóa.

Việc bổ sung bưởi trong khẩu phần ăn hằng ngày không chỉ giúp thanh mát cơ thể mà còn hỗ trợ tăng cường cơ chế tự bảo vệ của gan.

Việt quất – “siêu trái cây” giàu polyphenol

Việt quất nổi bật nhờ hàm lượng anthocyanin cao – nhóm chất tạo màu tím xanh đặc trưng và có khả năng chống oxy hóa mạnh. Một nghiên cứu đăng trên Journal of Agricultural and Food Chemistry cho thấy hợp chất này có thể cải thiện phản ứng chống oxy hóa của gan.

Giáo sư Emily Ho, Đại học Oregon State (Mỹ), cho biết các thực phẩm giàu polyphenol đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ chức năng gan và giảm nguy cơ tổn thương tế bào.

Bơ – chất béo tốt giúp giảm áp lực cho gan

Không giống nhiều loại trái cây khác, bơ giàu chất béo không bão hòa đơn – nhóm chất béo có lợi cho tim mạch và chuyển hóa. Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ, chất béo lành mạnh giúp cải thiện chuyển hóa lipid, từ đó giảm gánh nặng cho gan, đặc biệt ở người có nguy cơ gan nhiễm mỡ.

Ngoài ra, bơ còn chứa vitamin E và chất xơ, góp phần nâng cao sức khỏe tổng thể.

Dù mang lại nhiều lợi ích, các chuyên gia nhấn mạnh trái cây chỉ đóng vai trò hỗ trợ. Để bảo vệ gan lâu dài, mỗi người cần duy trì chế độ ăn cân đối, kiểm soát cân nặng, hạn chế rượu bia và khám sức khỏe định kỳ.

Sự kết hợp giữa dinh dưỡng hợp lý và lối sống lành mạnh vẫn là chìa khóa quan trọng giúp gan hoạt động hiệu quả theo thời gian.