Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

3 loại quả tốt cho gan, nhiều người bất ngờ với vị trí số 1

Gan là cơ quan thầm lặng nhưng giữ vai trò giải độc, chuyển hóa quan trọng. Một số loại trái cây quen thuộc có thể hỗ trợ bảo vệ gan và giảm nguy cơ tổn thương.

Vân Giang (Tổng hợp)

Gan đảm nhiệm hơn 500 chức năng khác nhau như lọc độc tố, chuyển hóa chất dinh dưỡng, dự trữ năng lượng và hỗ trợ miễn dịch. Tuy nhiên, cơ quan này dễ bị tổn thương bởi rượu bia, chế độ ăn nhiều chất béo hoặc lối sống thiếu lành mạnh.

gan.jpg
Ảnh minh họa/ Nguồn Internet

Bên cạnh việc duy trì thói quen sinh hoạt khoa học, lựa chọn thực phẩm phù hợp, đặc biệt là trái cây giàu chất chống oxy hóa, có thể góp phần hỗ trợ sức khỏe gan.

Bưởi – tăng khả năng chống oxy hóa cho gan

Bưởi là loại quả giàu vitamin C và các hợp chất thực vật như naringenin. Theo Tiến sĩ Michael Greger (Mỹ), chuyên gia dinh dưỡng lâm sàng, những hoạt chất này có thể giúp giảm viêm và bảo vệ tế bào gan trước tác động của stress oxy hóa.

7cc68a0c493fc7619e2e.jpg
Bưởi tăng khả năng chống oxy hóa cho gan. Ảnh minh họa/ Nguồn Internet

Việc bổ sung bưởi trong khẩu phần ăn hằng ngày không chỉ giúp thanh mát cơ thể mà còn hỗ trợ tăng cường cơ chế tự bảo vệ của gan.

Việt quất – “siêu trái cây” giàu polyphenol

Việt quất nổi bật nhờ hàm lượng anthocyanin cao – nhóm chất tạo màu tím xanh đặc trưng và có khả năng chống oxy hóa mạnh. Một nghiên cứu đăng trên Journal of Agricultural and Food Chemistry cho thấy hợp chất này có thể cải thiện phản ứng chống oxy hóa của gan.

1f69e0c522f6aca8f5e7.jpg
Ảnh Healthline

Giáo sư Emily Ho, Đại học Oregon State (Mỹ), cho biết các thực phẩm giàu polyphenol đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ chức năng gan và giảm nguy cơ tổn thương tế bào.

Bơ – chất béo tốt giúp giảm áp lực cho gan

Không giống nhiều loại trái cây khác, bơ giàu chất béo không bão hòa đơn – nhóm chất béo có lợi cho tim mạch và chuyển hóa. Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ, chất béo lành mạnh giúp cải thiện chuyển hóa lipid, từ đó giảm gánh nặng cho gan, đặc biệt ở người có nguy cơ gan nhiễm mỡ.

bo2.jpg
Trên thực tế, có nhiều cách đơn giản giúp giữ bơ tươi lâu hơn mà bạn có thể áp dụng ngay tại nhà. Ảnh minh họa

Ngoài ra, bơ còn chứa vitamin E và chất xơ, góp phần nâng cao sức khỏe tổng thể.

Dù mang lại nhiều lợi ích, các chuyên gia nhấn mạnh trái cây chỉ đóng vai trò hỗ trợ. Để bảo vệ gan lâu dài, mỗi người cần duy trì chế độ ăn cân đối, kiểm soát cân nặng, hạn chế rượu bia và khám sức khỏe định kỳ.

Sự kết hợp giữa dinh dưỡng hợp lý và lối sống lành mạnh vẫn là chìa khóa quan trọng giúp gan hoạt động hiệu quả theo thời gian.

#Chế độ ăn bảo vệ gan #Trái cây chống oxy hóa #Vai trò của gan trong cơ thể #Thực phẩm hỗ trợ chức năng gan #Lối sống lành mạnh và bảo vệ gan #Chất béo tốt cho gan và tim mạch

Bài liên quan

Sống Khỏe

Lợi ích bất ngờ của hạt muồng trong y học dân gian

Hạt muồng giúp hỗ trợ điều trị tiểu đường, bảo vệ gan, giảm viêm, cải thiện giấc ngủ theo phương pháp dân gian và nghiên cứu hiện đại.

Hạt muồng hay còn được gọi với cái tên khoa học là Cassia Tora L. Chúng là một loài cây thuộc họ đậu, mọc phổ biến ở nhiều vùng ở Việt Nam. Hạt muồng còn được gọi bằng nhiều tên khác nhau như đậu ma, đậu tiên hay đầu muồng.

Cây muồng có hình dạng cây bụi nhỏ, chiều cao trung bình khoảng 0.5 - 1 mét. Lá của cây mọc dạng so le, thường có 2 - 4 đôi lá chét. Hoa của cây muồng nảy từ kẽ lá với màu vàng rất tươi. Quả muồng có hình dạng trụ dài với hai đầu vát chéo. Bên trong quả thường chứa từ 15 - 25 hạt màu nâu. Khi quả chín, nếu không thu hoạch kịp thời, hạt sẽ tự bung ra.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Bí quyết giảm gánh nặng cho hệ tiêu hóa sau chuỗi ngày tiệc tùng liên miên

Ăn uống điều độ, nghỉ ngơi hợp lý và thực phẩm dễ tiêu giúp giảm gánh nặng cho gan, dạ dày sau những ngày tiệc tùng, bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Nguy cơ sức khỏe khi cơ thể nạp quá nhiều năng lượng

Những bữa tiệc đầy ắp protein, chất béo bão hòa, đường tinh luyện và đồ uống có cồn không chỉ làm tăng cân mà còn đặt hệ tiêu hóa dưới một áp lực khủng khiếp như đầy bụng, khó tiêu, mệt mỏi. Hệ tiêu hóa, gan và thận phải làm việc liên tục, gây rối loạn chuyển hóa và tích tụ mỡ thừa do thiếu vận động.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

5 loại trái cây khô hỗ trợ gan khỏe mạnh nếu dùng đúng cách

Gan giữ vai trò thải độc và chuyển hóa quan trọng. Một số loại trái cây khô giàu chất xơ, chất chống oxy hóa có thể hỗ trợ gan khỏe mạnh nếu dùng đúng cách.

suc-khoe-gan.jpg
Trong chế độ ăn hằng ngày, trái cây khô được xem là nguồn cung cấp chất xơ, vitamin và khoáng chất tương đối dồi dào. Một số loại còn chứa chất chống oxy hóa, chất béo có lợi, giúp giảm gánh nặng chuyển hóa cho gan nếu sử dụng với lượng hợp lý. Dưới đây là 5 loại trái cây khô thường được nhắc đến nhờ những lợi ích tích cực đối với sức khỏe gan. Ảnh minh họa
qua-cha-la.jpg
Chà là là loại trái cây khô giàu chất xơ, giúp hỗ trợ tiêu hóa và quá trình đào thải chất cặn bã, từ đó giảm áp lực cho gan. Ngoài ra, chà là còn cung cấp các khoáng chất như kali, magie và selen – những yếu tố cần thiết cho hoạt động chuyển hóa trong cơ thể. Ảnh minh họa
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới