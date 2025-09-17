Loại nhân bánh Trung thu 'làm mưa làm gió' mùa trăng 2025

Trung thu 2025, bánh lava matcha, lava choco, cốm xào dừa và mochi khoai môn lên ngôi, mang đến trải nghiệm mới lạ bên cạnh vị truyền thống.

Mỗi mùa Trung thu các thương hiệu lại tung ra những hương vị mới, khiến người yêu bánh luôn háo hức chờ đợi. Năm nay, bên cạnh các loại nhân truyền thống, loạt biến tấu hiện đại như lava matcha, lava choco hay mochi khoai môn tiếp tục tạo sức hút khó cưỡng.

Matcha đối đầu choco

Nếu vài năm trước bánh Trung thu chỉ xoay quanh nhân thập cẩm, hạt sen, đậu xanh thì hiện nay, dòng bánh lava nhân chảy đang chiếm trọn spotlight.

Ảnh Bảo An

Lava matcha được xem là “ngôi sao” của bánh Trung thu năm nay, hấp dẫn những tín đồ yêu hương vị trà xanh. Khi cắt đôi, lớp nhân sánh mịn màu xanh ngọc chảy ra, vừa thơm nhẹ vừa đậm vị trà. Một số cửa hàng còn kết hợp matcha với mochi, sen dừa hoặc trứng muối để tạo thêm nhiều tầng vị giác.

Ảnh Bửu Yến

Tuy nhiên, đối thủ nặng ký của lava matcha chính là lava choco. Bánh nhân chảy chocolate thường nhanh chóng “cháy hàng”, khách phải đặt trước cả ngày mới chắc chắn có. Hương vị béo ngậy, xen chút đắng nhẹ khiến lava choco dễ dàng chinh phục cả người lớn lẫn trẻ nhỏ, nhất là những ai ngại ngọt gắt.

Cốm xào dừa – hương vị thu Hà Nội

Không chỉ dòng lava, bánh nhân cốm xào dừa cũng trở lại đầy mạnh mẽ. Vị dẻo bùi của cốm hòa quyện cùng dừa non ngọt thơm gợi nhớ đến hương thu Hà Nội.

Ảnh giadinhvaxahoi

Một số tiệm sáng tạo bằng cách cho thêm trứng muối hoặc hạt sen để cân bằng vị béo. Khoảnh khắc bẻ đôi chiếc bánh với lớp nhân xanh ngọc dẻo quánh, thoang thoảng hương cốm khiến nhiều người không nỡ ăn vội.

Biến tấu từ mochi: Từ trứng muối “khổng lồ” đến khoai môn chà bông

Mochi vốn quen thuộc trong ẩm thực Nhật Bản nhưng vài mùa gần đây, dòng bánh Trung thu nhân mochi lại tạo được chỗ đứng riêng. Sau phiên bản mochi trứng muối “khổng lồ” từng gây sốt, năm nay thị trường tiếp tục đón nhận hàng loạt biến tấu mới: Mochi trứng muối chà bông, mochi khoai môn hay thậm chí là mochi khoai môn chà bông trứng muối chảy.

Ảnh Eggyolk

Đặc điểm chung của dòng bánh này là lớp vỏ mềm dẻo, nhân dày, khi cắn vào vừa dai vừa béo, hợp khẩu vị giới trẻ và cả những người muốn đổi gió so với bánh nướng – bánh dẻo truyền thống.

Một điểm đáng chú ý là bánh Trung thu năm nay được làm với nhiều kích cỡ khác nhau, phổ biến từ 75g đến 200g, giá dao động từ 35.000 – 120.000 đồng/chiếc. Khách hàng muốn thử nhiều hương vị có thể chọn bánh nhỏ để trải nghiệm.