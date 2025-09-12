Gợi ý 2 cách làm bánh Trung thu chay thanh đạm cho mùa trăng rằm

Bánh Trung thu chay không chỉ thanh đạm, tốt cho sức khỏe mà còn dễ làm tại nhà. Thử ngay 2 công thức nhân thập cẩm và đậu xanh cực ngon.

Trung thu không chỉ là dịp sum họp mà còn gắn liền với hương vị đặc trưng của bánh nướng, bánh dẻo. Những năm gần đây, bánh Trung thu chay ngày càng được nhiều người lựa chọn nhờ vị ngọt dịu, ít béo, phù hợp với cả người ăn chay, người muốn giảm cân hay đơn giản là tìm kiếm sự mới lạ.

Tự tay làm bánh tại nhà không chỉ giúp kiểm soát nguyên liệu, đảm bảo an toàn mà còn mang lại niềm vui quây quần trong gia đình.

Bánh nướng chay nhân thập cẩm

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

Vỏ bánh: Bột mì, bột gạo nếp, baking soda, nước đường bánh nướng, dầu ăn.

Nhân bánh: Hạt dưa, hạt bí, hạt điều, vừng rang, nấm đông cô, sườn non chay, mứt bí, mứt sen, mứt gừng, mứt vỏ chanh, lá chanh. Gia vị gồm hắc xì dầu, dầu mè, dầu hào chay, mật ong.

Các bước thực hiện:

Sơ chế nhân: Ngâm nấm, sườn non cho nở, vắt ráo rồi thái nhỏ. Các loại hạt rang, giã dập, mứt và lá chanh cắt sợi.

Xào nhân: Phi thơm nguyên liệu, cho hạt và mứt vào đảo đều, nêm gia vị. Thêm chút bột gạo nếp để nhân dẻo kết dính.

Làm vỏ: Trộn bột mì với nước đường, dầu ăn và baking soda, nhào tới khi mịn, để nghỉ 30 phút.

Nặn bánh: Chia bột và nhân theo tỷ lệ 2:3, bọc kín nhân, cho vào khuôn ép hoa văn.

Nướng: Làm nóng lò 200°C, nướng bánh 10 phút. Lấy ra phết hỗn hợp mật ong – dầu mè – hắc xì dầu, rồi nướng thêm 2 lần ở nhiệt độ 185°C và 170°C cho vàng đều.

Bánh nướng chay có màu vàng nâu bắt mắt, vỏ mỏng mềm, nhân giòn ngọt, thơm vị hạt và mứt.

Bánh dẻo chay nhân thập cẩm

Nguyên liệu:

Vỏ bánh: Bột bánh dẻo, nước đường, nước hoa bưởi.

Nhân bánh: Mứt bí, mứt gừng, hạt điều, hạt sen, hạt dưa, vừng rang, dầu ăn, muối hạt.

Cách làm:

Trộn bột: Hòa nước đường và nước hoa bưởi vào bột bánh dẻo, đánh cho mịn rồi để nghỉ 30 phút.

Làm nhân: Trộn mứt, hạt rang giã nhỏ và chút bột khô để tạo độ kết dính. Vo tròn, có thể bọc hạt sen bên trong.

Đóng bánh: Chia vỏ thành viên nhỏ, bọc nhân, đặt vào khuôn rắc bột khô, ép chặt để tạo hoa văn.

Bánh dẻo chay không cần nướng, vỏ dẻo mịn, thơm hoa bưởi, nhân ngọt bùi, rất hợp để thưởng trà trong đêm rằm.

Không chỉ dành riêng cho người ăn chay, bánh Trung thu chay còn phù hợp với những ai muốn giảm ngọt, giảm béo. Tự làm bánh ở nhà cũng là cách để mỗi thành viên trong gia đình cùng nhau chuẩn bị mâm cỗ trông trăng, tạo nên không khí ấm áp, đoàn viên.