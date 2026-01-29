Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Sinh vật nặng 40 tấn cơ thể chi chít sẹo, kiếm mồi độc lạ nhất hành tinh

Giải mã

Sinh vật nặng 40 tấn cơ thể chi chít sẹo, kiếm mồi độc lạ nhất hành tinh

Cá voi xám (Eschrichtius robustus) là một trong những loài động vật biển có ngoại hình đặc biệt cùng hành trình di cư dài và ấn tượng nhất thế giới.

T.B (tổng hợp)
Loài cá voi có tập tính di cư xa bậc nhất. Cá voi xám nổi tiếng với quãng đường di cư hàng năm lên tới hơn 15.000 km, từ vùng biển lạnh ở Bắc Thái Bình Dương đến các đầm phá ấm áp để sinh sản rồi quay trở lại chỗ cũ. Ảnh: Pinterest.
Loài cá voi có tập tính di cư xa bậc nhất. Cá voi xám nổi tiếng với quãng đường di cư hàng năm lên tới hơn 15.000 km, từ vùng biển lạnh ở Bắc Thái Bình Dương đến các đầm phá ấm áp để sinh sản rồi quay trở lại chỗ cũ. Ảnh: Pinterest.
Cơ thể phủ đầy vết sẹo đặc trưng. Da cá voi xám thường có nhiều mảng trắng xám và sẹo do hà bám, ký sinh trùng hoặc va chạm với đáy biển, tạo nên “dấu vân tay” riêng giúp các nhà khoa học nhận diện từng cá thể. Ảnh: Pinterest.
Cơ thể phủ đầy vết sẹo đặc trưng. Da cá voi xám thường có nhiều mảng trắng xám và sẹo do hà bám, ký sinh trùng hoặc va chạm với đáy biển, tạo nên “dấu vân tay” riêng giúp các nhà khoa học nhận diện từng cá thể. Ảnh: Pinterest.
Phương thức kiếm ăn độc đáo dưới đáy biển. Không giống nhiều loài cá voi khác, cá voi xám thường lật nghiêng thân, hút bùn cát từ đáy biển để lọc lấy giáp xác nhỏ, giun và sinh vật đáy qua hệ thống tấm sừng hàm. Ảnh: Pinterest.
Phương thức kiếm ăn độc đáo dưới đáy biển. Không giống nhiều loài cá voi khác, cá voi xám thường lật nghiêng thân, hút bùn cát từ đáy biển để lọc lấy giáp xác nhỏ, giun và sinh vật đáy qua hệ thống tấm sừng hàm. Ảnh: Pinterest.
Vai trò sinh thái như “kỹ sư hệ đáy”. Hoạt động khuấy bùn tìm thức ăn của Eschrichtius robustus giúp tái phân bố chất dinh dưỡng, tạo điều kiện cho nhiều sinh vật đáy khác phát triển. Ảnh: Pinterest.
Vai trò sinh thái như “kỹ sư hệ đáy”. Hoạt động khuấy bùn tìm thức ăn của Eschrichtius robustus giúp tái phân bố chất dinh dưỡng, tạo điều kiện cho nhiều sinh vật đáy khác phát triển. Ảnh: Pinterest.
Kích thước lớn và tính cách hiền hòa. Cá voi xám trưởng thành dài khoảng 12–15 mét, nặng tới 30–40 tấn. Chúng hiếm khi tỏ ra hung dữ và từng được ghi nhận có hành vi tò mò, thân thiện với thuyền và con người. Ảnh: Pinterest.
Kích thước lớn và tính cách hiền hòa. Cá voi xám trưởng thành dài khoảng 12–15 mét, nặng tới 30–40 tấn. Chúng hiếm khi tỏ ra hung dữ và từng được ghi nhận có hành vi tò mò, thân thiện với thuyền và con người. Ảnh: Pinterest.
Mối quan hệ mẹ con rất bền chặt. Cá voi con theo sát mẹ suốt hành trình di cư đầu đời, được bảo vệ và học cách sinh tồn trong môi trường biển rộng lớn. Ảnh: Pinterest.
Mối quan hệ mẹ con rất bền chặt. Cá voi con theo sát mẹ suốt hành trình di cư đầu đời, được bảo vệ và học cách sinh tồn trong môi trường biển rộng lớn. Ảnh: Pinterest.
Từng đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Trong thế kỷ 19 và đầu 20, cá voi xám bị săn bắt dữ dội, khiến số lượng sụt giảm mạnh trước khi được bảo vệ và phục hồi đáng kể nhờ các nỗ lực bảo tồn quốc tế. Ảnh: Pinterest.
Từng đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Trong thế kỷ 19 và đầu 20, cá voi xám bị săn bắt dữ dội, khiến số lượng sụt giảm mạnh trước khi được bảo vệ và phục hồi đáng kể nhờ các nỗ lực bảo tồn quốc tế. Ảnh: Pinterest.
Biểu tượng của thành công trong bảo tồn biển. Sự phục hồi quần thể cá voi xám được xem là minh chứng rõ ràng cho hiệu quả của các chương trình bảo vệ động vật biển trên quy mô toàn cầu. Ảnh: Pinterest.
Biểu tượng của thành công trong bảo tồn biển. Sự phục hồi quần thể cá voi xám được xem là minh chứng rõ ràng cho hiệu quả của các chương trình bảo vệ động vật biển trên quy mô toàn cầu. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Sống Cùng Chó Sói / VTV2
T.B (tổng hợp)
#Hành trình di cư dài của cá voi xám #Đặc điểm nhận diện cá voi xám qua sẹo #Phương thức kiếm ăn đáy biển độc đáo #Vai trò sinh thái của cá voi xám #Kích thước và tính cách hiền hòa #Quan hệ mẹ con cá voi xám

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT