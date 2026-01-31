[INFOGRAPHIC] Thiên nga trắng đáng yêu, biểu tượng của lòng chung thủy

Thiên nga trắng là loài động vật khá phổ biến ở nhiều nơi trên thế giới. Chúng được nhiều người yêu thích và được xem là biểu tượng của lòng thủy chung.
Những ngày giáp Tết, làng hoa An Cơ (Tây Ninh) rộn ràng vào vụ. Nhìn từ trên cao, những luống hoa xanh mướt tạo nên bức tranh mùa xuân yên bình.
Chim ruồi (họ Trochilidae) là nhóm chim nhỏ bé nhưng phi thường, nổi tiếng với khả năng bay lơ lửng và màu sắc óng ánh rực rỡ.
Máy quay tự động tại Ohio bất ngờ ghi lại hình ảnh loài thú fisher biến mất hơn 100 năm, khiến giới khoa học vô cùng phấn khích.
Đúng Rằm tháng Chạp, ba con giáp dưới đây được đánh giá là có bước tiến rõ rệt nhất, tài sản ròng tăng vọt, tiền bạc sinh sôi, công danh rộng mở.
Một người dân ở xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng tự nguyện giao nộp 2 con rùa cá sấu cho cơ quan chức năng. Đây là một trong những loài rùa quý hiếm nhất thế giới.
Những dấu hiệu quanh nhà như chim én, nhện, cây xanh tốt giúp dự đoán vận khí và tài lộc trong năm mới đang đến gần.
Tắc kè hoa đeo mạng (Chamaeleo calyptratus) là loài bò sát độc đáo vùng bán đảo Ả Rập, nổi bật với ngoại hình kỳ lạ và khả năng thích nghi ấn tượng.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 31/1, Ma Kết có vận may, mọi trở ngại đều tan biến, tiền tài thăng hoa. Song Ngư tài lộc cũng tốt, có thể thu lợi.
Bước sang tháng 1 Âm lịch năm 2026, 3 con giáp này nhiều cát tinh hỗ trợ, giúp tăng danh tiếng, tài lộc và thành công trong công việc.
Trong lần chạy đầu tiên, siêu AI ExoMiner++ của NASA đã phát hiện 7.000 ứng viên hành tinh mới từ dữ liệu của Vệ tinh Khảo sát Ngoại hành tinh (TESS).
Trăn cây xanh (Morelia viridis) là một trong những loài bò sát nhiệt đới quyến rũ nhất, nổi bật bởi màu sắc rực rỡ và lối sống trên tán rừng.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Dậu cân nhắc lời đề nghị của đối tác và có kinh tế ổn định.
Các nhà khoa học đã tìm thấy một số công cụ săn bắt cá voi ở miền nam Brazil. Những hiện vật này có niên đại khoảng 5.000 năm tuổi.
Một con mèo đã nhảy ra khỏi xe cắm trại của chủ trong lúc dừng tại một trạm xăng ở Tây Ban Nha. Sau đó, nó di chuyển gần 250 km để về nhà ở Pháp.
Cá mập thảm (Eucrossorhinus dasypogon) là một trong những loài cá mập kỳ lạ nhất đại dương, nổi bật bởi hình dáng nguỵ trang vô cùng độc đáo.
Ngày Rằm tháng Chạp (15 tháng 12 Âm lịch) sắp tới nên cúng chay hay dâng đồ mặn là vấn đề nhiều gia chủ quan tâm.
Với nền tảng vững, 3 con giáp này dễ gặp đối tác phù hợp, mở hàng suôn sẻ và tăng đều doanh thu, đặc biệt trong ngành bất động sản và dịch vụ năm 2026.
Các chuyên gia dự kiến sẽ mở rộng phạm vi tìm kiếm sự sống ngoài hành tinh tại những hành tinh từng bị coi là quá nóng hoặc quá lạnh.
Một nhà hoạt động môi trường người Kenya đã phá kỷ lục Guinness thế giới với việc ôm quanh thân cây trong 72 giờ liên tục.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 30/1, Bạch Dương gặp trở ngại đừng than vãn, cố gắng chấp nhận thực tế và kiên trì. Xử Nữ thu lợi nhuận ổn định.
Nhóm các nhà thiên văn học ở Australia đã xác định được một ứng viên hành tinh cách Trái đất khoảng 150 năm ánh sáng "có khả năng tồn tại sự sống".