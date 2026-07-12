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Kho tri thức

Loài côn trùng quen thuộc trong xó nhà được cả thế giới nuôi với quy mô lớn

Nhỏ bé và thường bị xem là côn trùng bình thường, dế nhà lại sở hữu nhiều đặc điểm sinh học khiến các nhà khoa học thích thú.

Thanh Bình (tổng hợp)

Dế nhà là một trong những loài côn trùng quen thuộc nhất đối với con người. Có nguồn gốc từ khu vực Tây Nam Á, loài dế này đã theo chân hoạt động thương mại và sinh sống của con người để phân bố gần như khắp thế giới. Chúng thường xuất hiện trong các ngôi nhà, nhà kho, trang trại hoặc những nơi ấm áp, vì vậy mới có tên gọi "dế nhà" (house cricket).

Ảnh: musees.uliege

Một trong những đặc điểm nổi bật nhất của dế nhà là tiếng gáy quen thuộc vào ban đêm. Điều thú vị là âm thanh này không được tạo ra bằng miệng mà bằng đôi cánh trước. Dế đực cọ xát hai cánh vào nhau trong quá trình gọi là stridulation, tạo nên những rung động phát ra tiếng kêu đặc trưng để thu hút con cái và cảnh báo những con đực khác. Mỗi loài dế lại có "giai điệu" riêng, giúp chúng nhận biết đúng bạn tình ngay cả trong môi trường có rất nhiều âm thanh.

Ảnh: comebichos

Dế nhà có vòng đời khá ngắn, thường chỉ khoảng 2–3 tháng trong điều kiện thuận lợi. Con cái có một cơ quan dài như chiếc kim ở cuối bụng gọi là ống đẻ trứng, dùng để cắm sâu vào đất hoặc giá thể ẩm nhằm đặt hàng trăm quả trứng. Sau khi nở, dế non trông gần giống con trưởng thành nhưng nhỏ hơn và chưa có cánh. Chúng trải qua nhiều lần lột xác trước khi hoàn thiện cơ thể.

Ảnh: skrastas

Ít ai biết rằng dế nhà còn là một trong những loài côn trùng được nuôi phổ biến nhất trên thế giới. Chúng được sử dụng làm thức ăn cho chim cảnh, bò sát, lưỡng cư và nhiều loài thú nhỏ. Trong những năm gần đây, dế nhà cũng trở thành nguồn thực phẩm giàu protein cho con người tại nhiều quốc gia. Bột dế chứa hàm lượng protein cao, đồng thời việc nuôi dế tiêu tốn ít nước, ít thức ăn và phát thải khí nhà kính thấp hơn nhiều so với chăn nuôi gia súc truyền thống. Chính vì vậy, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc từng đánh giá côn trùng, bao gồm dế, là một trong những nguồn thực phẩm đầy triển vọng cho tương lai.

Bên cạnh giá trị kinh tế, dế nhà còn là sinh vật mô hình quan trọng trong nghiên cứu sinh học, hành vi động vật và thần kinh học. Nhờ dễ nuôi, sinh sản nhanh và có hệ thần kinh tương đối đơn giản, chúng giúp các nhà khoa học tìm hiểu cách côn trùng giao tiếp, định hướng và phản ứng với môi trường.

Từ tiếng gáy quen thuộc trong những đêm hè đến vai trò trong nghiên cứu khoa học và nguồn thực phẩm bền vững, dế nhà chứng minh rằng ngay cả những sinh vật nhỏ bé nhất cũng có thể mang trong mình nhiều điều kỳ diệu mà chúng ta ít khi để ý.

Giống cừu kỳ lạ với bốn sừng cong đối xứng và gần như không có đuôi
#Vai trò của dế nhà trong đời sống #Tiếng gáy đặc trưng của dế #Chu kỳ sinh trưởng của dế #Dế nuôi làm thực phẩm và thức ăn thú cưng #Ứng dụng nghiên cứu sinh học và hành vi

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