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Kho tri thức

Loài thực vật kỳ lạ thách thức mọi hiểu biết quen thuộc về cây cối

Không phải mọi loài cây đều cần cắm rễ xuống đất, nhiều loài vẫn phát triển xanh tốt khi sống hoàn toàn trong không khí.

Thanh Bình (tổng hợp)

Khi nghĩ đến thực vật, hầu hết chúng ta đều hình dung những bộ rễ cắm sâu vào lòng đất để hút nước và chất dinh dưỡng. Tuy nhiên, trong tự nhiên lại tồn tại một nhóm thực vật đặc biệt có thể sinh trưởng mà gần như không cần đất. Chúng được gọi là thực vật biểu sinh (epiphytes) hoặc, trong một số trường hợp, là cây không khí (air plants). Thay vì bám rễ xuống mặt đất, chúng sống trên thân cây, cành cây hoặc vách đá, tận dụng môi trường xung quanh để tồn tại.

Ảnh: Wikimedia Commons

Đại diện nổi tiếng nhất là chi Tillandsia. Những loài cây này gần như không cần đất vì rễ của chúng chủ yếu có chức năng bám vào giá thể chứ không phải hút dinh dưỡng. Thay vào đó, lá được phủ bởi vô số cấu trúc siêu nhỏ gọi là lông hút (trichomes), có khả năng hấp thụ hơi nước, sương mù và các khoáng chất hòa tan trực tiếp từ không khí. Chính nhờ cơ chế độc đáo này mà Tillandsia có thể sống trên cành cây, dây điện, hàng rào hay thậm chí được treo lơ lửng trong nhà như một món đồ trang trí sống.

Ảnh: Wikimedia Commons

Không chỉ có Tillandsia, nhiều loài Phong lan cũng không cần đất để phát triển. Trong các khu rừng nhiệt đới, chúng bám trên thân những cây lớn để đón ánh sáng tốt hơn. Điều này không có nghĩa là chúng ký sinh, bởi chúng không hút chất dinh dưỡng từ cây chủ mà chỉ dùng cây làm điểm tựa. Nước mưa, bụi hữu cơ và lá mục tích tụ quanh rễ chính là nguồn dinh dưỡng giúp chúng sinh trưởng.

Ảnh: gardeneros

Một ví dụ thú vị khác là Dương xỉ sừng hươu. Loài dương xỉ này thường mọc bám trên thân cây hoặc được con người gắn lên các tấm gỗ để trưng bày. Bộ lá hình chiếc sừng vừa giúp quang hợp, vừa hứng lá khô và mảnh vụn hữu cơ rơi xuống, tạo thành "kho phân bón" tự nhiên nuôi sống chính nó. Tương tự, Rêu Tây Ban Nha thường buông thành những dải dài trên cành cây mà không cần tiếp xúc với đất.

Việc không phụ thuộc vào mặt đất mang lại nhiều lợi thế tiến hóa. Các loài biểu sinh tránh được sự cạnh tranh dinh dưỡng dưới đất, tiếp cận ánh sáng tốt hơn trong những khu rừng rậm và giảm nguy cơ bị ngập úng. Dù vậy, chúng vẫn cần nước, độ ẩm và không khí lưu thông để tồn tại. Vì thế, "không cần đất" không đồng nghĩa với việc không cần chăm sóc.

Ngày nay, những cây không khí đã trở thành xu hướng trang trí nội thất được yêu thích trên khắp thế giới. Chúng vừa mang vẻ đẹp độc đáo, vừa nhắc nhở rằng thiên nhiên luôn tìm ra những cách thích nghi đáng kinh ngạc, vượt xa những gì chúng ta vẫn nghĩ về thế giới thực vật.

Giống cừu kỳ lạ với bốn sừng cong đối xứng và gần như không có đuôi
#Thực vật biểu sinh và cây không khí #Cơ chế hấp thụ khí của cây #Phát triển không cần đất #Ứng dụng trang trí nội thất #Đặc điểm thích nghi của thực vật

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