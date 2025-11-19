Loại cá xưa "rẻ như cho" nay 300.000/kg hút khách

Hà Nội

Từ loại cá dành cho nhà nghèo, nay cá loi choi bỗng thành đặc sản trên bàn nhậu, giá lên tới 300.000 đồng/kg. 

Cá loi choi (hay cá đũa) là loài cá đặc trưng thuộc họ cá chình biển. Tên gọi xuất phát từ đặc điểm thân dài, tròn như chiếc đũa. Ảnh: Lazada
Loài cá này sống chủ yếu ở vùng nước lợ, phổ biến nhất tại Cà Mau. Ảnh: Internet
Cá loi choi xuất hiện theo mùa, chủ yếu từ tháng 7 đến tháng 10 âm lịch khi theo con nước từ biển vào cửa sông để sinh sản. Ảnh: VOV
Trước kia, cá loi choi có nhiều, không mang lại giá trị kinh tế và thường chỉ xuất hiện trong bữa ăn của nhà nghèo. Ảnh: Internet
Hiện nay, cá loi choi mang lại nguồn thu đáng kể, giá bán lẻ khoảng 120.000 đồng/kg. Ảnh: Internet
Trong khi đó, khô cá loi choi giá từ 200.000 - 300.000 đồng/kg. Ảnh: Facebook
Cá đũa có thể chế biến thành nhiều món như chiên xả ớt, nấu canh chua, hoặc kho khế...Ảnh: Facebook
Khô cá loi choi thường được sử dụng để chiên giòn hoặc làm gỏi xoài xanh, gỏi bông súng. Ảnh: Trần Chí Seafood
Các nhà hàng ở miền Tây cũng đưa loài cá này vào thực đơn để đãi khách. Ảnh: Trần Chí Seafood
Cá loi choi kích thước bé nhưng thịt dai, ngọt và béo. Ảnh: Facebook
