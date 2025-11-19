Loại cá xưa "rẻ như cho" nay 300.000/kg hút khách

Từ loại cá dành cho nhà nghèo, nay cá loi choi bỗng thành đặc sản trên bàn nhậu, giá lên tới 300.000 đồng/kg.
Youtuber Cody Detwiler, hay còn được biết đến với tên WhistlinDiesel, mới đây đã gặp rắc rối pháp lý sau khi cảnh sát bang Tennessee (Mỹ) tiến hành bắt giữ anh.
Cuộc rút lui ồ ạt của Ukraine đã tạo điều kiện cho quân đội Nga tấn công, những đòn tấn công nghi binh của Nga khiến Kiev hoàn toàn mất cảnh giác.
Anthropic công bố chiến dịch gián điệp mạng đầu tiên do AI tự động thực hiện tới 90%, gây lo ngại toàn cầu.
Hai người dò kim loại đã tìm thấy một bức Chúa Jesus khoảng 800 tuổi ở khu vực gần Åndalsnes, Na Uy. Bức tượng làm bằng đồng mạ vàng.
Cơ chế phòng vệ đặc biệt cùng hình dáng kỳ lạ khiến cá nóc nhím chấm đen (Diodon hystrix) trở thành sinh vật nổi bật dưới đáy đại dương.
Hãng siêu xe McLaren đã quyết định ra mắt một chiếc 750S Spider độc nhất vô nhị, phô diễn trọn vẹn khả năng của bộ phận cá nhân hóa MSO qua dự án này.
Ninh Dương Lan Ngọc diện váy khoét ngực ôm sát, thả dáng hờ hững khiến fan không khỏi “đỏ mặt”.
Giữa khung cảnh lãng mạn của mùa thu vàng rực tại Hàn Quốc, Elina khoe trọn vẻ đẹp ngọt ngào, hút hồn cùng phong cách thời trang năng động.
Ba đồng tiền solidi vàng quý hiếm do ba vị hoàng đế La Mã khác nhau đúc, chúng được các hoàng đế trao tặng cho các cận thần được sủng ái trong các buổi lễ.
Một người dân ở Khánh Hòa phát hiện con rùa đầu đen nặng 5 kg bò vào rẫy và giao nộp cho cơ quan chức năng. Đây là loài động vật rừng nguy cấp, quý hiếm.
Hương Giang chia sẻ, cô sẽ diện áo dài, dắt chiếc xe đạp sải bước trên sân khấu của Miss Universe 2025.
Quán xôi hương vị Bắc giữa “rừng” Thảo Điền thu hút giới trẻ Sài Gòn nhờ hương vị đặc trưng, không gian xanh mát và điểm check-in sống ảo lý tưởng.
Trước thềm năm mới, ba con giáp này phải đối diện không ít chuyện phiền lòng. Tuy nhiên, điềm tĩnh và cẩn trọng sẽ giúp họ tìm thấy “ánh sáng sau giông tố”.
Hà Môi - hot TikToker nổi tiếng với nhan sắc rạng rỡ và thân hình quyến rũ, luôn biết cách 'đốt mắt' người hâm mộ bằng những bức ảnh selfie đầy thần thái.
Điều đặc biệt của căn nhà không phải nội thất đắt tiền mà đến từ cảm giác "có người ở", có tiếng nấu ăn, có góc đọc sách bên cửa sổ ngập nắng.
Mazda Việt Nam vừa hé lộ MX-5 bản 35 năm, dấy lên hy vọng trở lại của mẫu xe thể thao huyền thoại, tuy nhiên mức giá dự đoán 1.6 - 1.8 tỷ có thể là rào cản lớn.
Lê Âu Ngân Anh cùng ông xã kỷ niệm 3 năm ngày cưới. Lương Thùy Linh tranh thủ thưởng thức đặc sản thắng cố khi đến Sa Pa.
Sau 4 năm rời Amazon, Jeff Bezos bất ngờ quay lại thương trường với startup AI mới đầy tham vọng.
Nhà hàng Pa Jit ở Thái Lan gây sốt khi phục vụ thực khách giữa nước lũ, biến ngập lụt thành trải nghiệm ẩm thực độc đáo, thu hút đông đảo du khách.
Theo Evie Lane, chuyên gia làm vườn tại Mỹ, các loại cây xua đuổi kiến có mùi hương mạnh, vừa khiến kiến tránh xa, vừa làm cho ngôi nhà có mùi thơm dễ chịu.
Trong loạt ảnh mới nhất được đăng tải, Quỳnh Bei đã hóa thân thành một phiên bản 'mèo thành tinh' vừa đáng yêu, vừa ma mị.