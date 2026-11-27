Tối 26/11, Liên hoan Múa rối Quốc tế lần thứ IV – năm 2026, với sự đồng hành tài trợ của Tập đoàn Sun Group, chính thức khai mạc tại Nhà hát À Ơi, Thị trấn Hoàng Hôn, Phú Quốc. Lần đầu tiên diễn ra trên đảo Ngọc, sự kiện quy tụ 16 đoàn nghệ thuật đến từ 13 quốc gia, mở màn cho những ngày hội giao lưu văn hóa đặc sắc giữa mùa lễ hội cuối năm.

Với chủ đề “Tài hoa kết nối năm châu”, Liên hoan Múa rối Quốc tế 2026 diễn ra từ ngày 26/11 đến 5/12, do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh An Giang tổ chức, Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, cùng sự đồng hành tài trợ của Tập đoàn Sun Group.

Liên hoan Múa rối Quốc tế lần đầu tiên được tổ chức tại Phú Quốc góp phần quảng bá hình ảnh Phú Quốc, giới thiệu một Việt Nam giàu bản sắc văn hóa, năng động, sáng tạo

Bên cạnh 4 đơn vị nghệ thuật của Việt Nam, liên hoan có sự góp mặt của 12 đoàn quốc tế đến từ Vương quốc Anh, Peru, Philippines, Myanmar, Australia, Indonesia, Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore, Malaysia, Ai Cập và Lào. Sự kiện là dịp để các nghệ sĩ giới thiệu những tinh hoa nghệ thuật mang đậm bản sắc dân tộc, tăng cường giao lưu, hợp tác quốc tế về văn hóa, đồng thời đưa nghệ thuật múa rối đến gần hơn với đông đảo công chúng.

Việc lựa chọn Phú Quốc làm nơi đăng cai kỳ liên hoan năm nay cũng đánh dấu một bước tiến trong hành trình đưa đảo Ngọc trở thành điểm hẹn của các sự kiện văn hóa, nghệ thuật quốc tế.

Cách đây hai năm, Tập đoàn Sun Group đã đưa nghệ thuật múa rối truyền thống Việt Nam đến với Nhà hát À Ơi bên bờ biển Thị trấn Hoàng Hôn, với mong muốn gìn giữ, tôn vinh và giới thiệu những giá trị văn hóa dân tộc tới du khách trong nước và quốc tế. Từ một sân khấu dành cho nghệ thuật truyền thống Việt Nam, Nhà hát À Ơi nay trở thành nơi gặp gỡ của những tài năng múa rối đến từ năm châu.Sự đồng hành của Sun Group tại kỳ liên hoan lần này tiếp tục thể hiện định hướng phát triển Phú Quốc không chỉ trở thành một trung tâm du lịch nghỉ dưỡng, giải trí tầm cỡ quốc tế, mà còn là điểm đến của những lễ hội giàu bản sắc, nơi văn hóa Việt Nam được tôn vinh và các nền văn hóa thế giới cùng hội tụ.

Tinh hoa múa rối năm châu hội tụ bên bờ biển Phú Quốc

Không khí Thị trấn Hoàng Hôn trở nên sôi động ngay từ trước giờ khai mạc khi đông đảo người dân và du khách đổ về Nhà hát À Ơi. Trong không gian sân khấu bên bờ biển, sự hiện diện của các nghệ sĩ đến từ 13 quốc gia đã mang đến những sắc màu văn hóa đa dạng cho đêm mở màn.

Điểm nhấn của đêm khai mạc là vở diễn “Cảm xúc Long Thành” do Nhà hát Múa rối Việt Nam thể hiện.

Điểm nhấn của đêm khai mạc là vở diễn “Cảm xúc Long Thành” do Nhà hát Múa rối Việt Nam thể hiện. Trên nền âm nhạc dân tộc, những chuyển động tinh tế của các con rối cùng tài nghệ của người nghệ sĩ đã đưa khán giả bước vào thế giới văn hóa Việt Nam đầy màu sắc. Những tràng pháo tay của khán giả dành cho tiết mục mở màn cho thấy sức hấp dẫn của một loại hình nghệ thuật có khả năng vượt qua những rào cản về ngôn ngữ và văn hóa.

Sau đêm khai mạc, các đoàn nghệ thuật sẽ bước vào 6 đêm biểu diễn dự thi liên tiếp, từ ngày 27/11 đến 2/12. Mỗi quốc gia sẽ mang đến liên hoan một phong cách trình diễn riêng, từ rối nước đặc trưng của Việt Nam đến rối dây, rối que, rối tay, rối bóng hay rối gỗ. Nhiều tác phẩm còn kết hợp nghệ thuật múa rối với kịch câm, âm nhạc trực tiếp, múa truyền thống và nghệ thuật hình thể, hứa hẹn mang tới những trải nghiệm sân khấu mới mẻ cho khán giả.

Không chỉ thưởng thức các tác phẩm dự thi, công chúng còn có cơ hội trực tiếp khám phá thế giới múa rối thông qua chuỗi hoạt động giao lưu, trưng bày, workshop và các lớp học chuyên sâu diễn ra từ 17h các ngày 27/11 đến 3/12.

Từ tự tay làm rối bóng Wayang Kulit cùng nghệ sĩ Malaysia, học cách điều khiển rối dây Myanmar, trải nghiệm múa kéo truyền thống Peru đến khám phá nghệ thuật rối Aragoz của Ai Cập, những hoạt động tương tác sẽ mang đến cho du khách, đặc biệt là các gia đình có trẻ nhỏ, cơ hội tìm hiểu văn hóa, nghệ thuật rối thế giới ngay trong chuyến du lịch Phú Quốc.

Nối dài mùa lễ hội cuối năm trên đảo Ngọc

Với sự đồng hành của Sun Group, Liên hoan Múa rối Quốc tế 2026 không chỉ là sự kiện chuyên môn dành cho giới nghệ sĩ mà còn trở thành một sản phẩm du lịch văn hóa đặc sắc, hòa vào không khí lễ hội cuối năm đang diễn ra sôi động tại Nam đảo Phú Quốc.

Đến Thị trấn Hoàng Hôn dịp này, du khách có thể hòa mình vào không gian Giáng sinh rực rỡ với cây thông cao 15m tại quảng trường Kiss Square, khám phá phố thương mại, ẩm thực Kiss Bazaar mới ra mắt với các gian hàng ẩm thực, mua sắm bên bờ biển hay trải nghiệm hành trình vượt biển bằng cáp treo ba dây kỷ lục thế giới tới Sun World Hon Thom.

Đến Thị trấn Hoàng Hôn dịp này, du khách có thể hòa mình vào không gian Giáng sinh rực rỡ với cây thông cao 15m tại quảng trường Kiss Square.

Khi đêm xuống, bên cạnh những màn trình diễn múa rối của các nghệ sĩ quốc tế, du khách còn có cơ hội thưởng thức bộ đôi show diễn kết hợp pháo hoa hằng đêm đã trở thành “đặc sản” của Phú Quốc – Kiss of the Sea và Symphony of the Sea.

Đặc biệt, Symphony of the Sea mùa 3 mang đến đại tiệc nghệ thuật trên biển chưa từng có với hơn 1.000 đơn vị pháo hoa mỗi đêm, hơn 200 hiệu ứng pháo hoa, ánh sáng cùng những màn trình diễn thể thao mạo hiểm trên mặt nước của 12 nhà vô địch jetski và 6 nhà vô địch flyboards của thế giới. Từ sân khấu múa rối truyền thống đến những show diễn ứng dụng công nghệ trình diễn hiện đại, sự đan xen giữa các loại hình nghệ thuật đang tạo nên những trải nghiệm khác biệt cho du khách đến Phú Quốc dịp cuối năm.

Cũng như hành trình bền bỉ đồng hành cùng nhiều địa phương trên cả nước phát triển các lễ hội và sự kiện văn hóa quy mô quốc tế, việc Sun Group đưa những sự kiện nghệ thuật đến với Phú Quốc không chỉ góp phần làm phong phú hệ sinh thái trải nghiệm du lịch, kéo dài thời gian lưu trú của du khách, mà còn từng bước định hình bản sắc của một điểm đến lễ hội quốc tế trên đảo Ngọc. Trước thềm APEC 2027, những cuộc hội ngộ văn hóa như Liên hoan Múa rối Quốc tế 2026 cũng góp phần quảng bá hình ảnh một Phú Quốc năng động, giàu bản sắc và rộng mở chào đón bạn bè năm châu.