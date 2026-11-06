Liên danh Nhật Phát – Thiên Nga trúng gói thầu thể thao gần 7,85 tỷ đồng

Liên danh Nhật Phát – Thiên Nga là nhà thầu duy nhất dự thầu và trúng gói mua sắm trang phục, dụng cụ thể thao của Trung tâm Thể thao I Ninh Bình.

Liên danh Nhật Phát - Thiên Nga vừa được Trung tâm Thể thao I tỉnh Ninh Bình phê duyệt trúng gói thầu Mua sắm trang phục, dụng cụ thể thao phục vụ công tác huấn luyện, tập luyện và thi đấu của huấn luyện viên, vận động viên. Giá đề nghị trúng thầu là 7.846.000.000 đồng, đã bao gồm thuế.

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (số 150/QĐ-TTTTI) được Giám đốc Trung tâm Thể thao I Phạm Tuấn Anh ký ngày 5/11/2026. Trung tâm trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình.

Gói thầu có giá 7.861.600.000 đồng, nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2026. Gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng (số E-TBMT: IB2600584413), loại hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện 30 ngày.

Giá trúng thầu thấp hơn giá gói thầu 15,6 triệu đồng, tương đương khoảng 0,2%.

Theo báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu của Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Xây dựng ACA, gói thầu chỉ có một nhà thầu tham dự là liên danh này. Hồ sơ dự thầu của liên danh đạt cả ba nội dung: tính hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm, kỹ thuật. Giá dự thầu không vượt giá gói thầu và không có giảm giá.

Do chỉ có một nhà thầu, liên danh không được xếp hạng theo quy định tại Thông tư 79/2025/TT-BTC. Tổ chuyên gia không nêu nội dung nào cần làm rõ hay lưu ý trong quá trình đánh giá.